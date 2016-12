Gordon Earl Moore, cofundador de Intel y autor de la Ley de Moore

Nacido en San Francisco, California el 3 de enero de 1929. Se licenció en química por la Universidad de California en Berkeley en 1950 y obtuvo un Ph.D en química y física en el Instituto de Tecnología de California (Caltech) en 1954.

Fundó Intel en julio de 1968 junto a Robert Noyce, trabajando como Vicepresidente ejecutivo hasta 1975 cuando se convirtió en presidente y ejecutivo en jefe. En abril de 1979, el Dr. Moore se convirtió en miembro de la junta directiva además de ejecutivo en jefe, manteniendo ambas posiciones hasta abril de 1987, cuando dejó el puesto de ejecutivo en jefe. Actualmente colabora como miembro emérito de la junta directiva.

En 2001 Moore y su esposa donaron 600 millones de dólares a Caltech, el regalo más generoso jamás entregado a una institución de educación superior hasta la fecha. Moore afirma que con esto pretendía mantener a Caltech en el liderazgo de investigación y tecnología. Fue miembro de la junta de Fideicomisarios de Caltech desde 1994 hasta el 2000 y continúa siendo un fideicomisario hasta el momento.

En el 2003 fue elegido como miembro de la American Association for the Advancement of Science.

La ley que formuló y lleva su nombre precisaba que cada 18 meses la potencia de los procesadores se duplicaría. Este desarrollo de las capacidades de los computadores, ha llevado a los informáticos y, sobre todo, a los investigadores y trabajadores que emplean herramientas informáticas en sus tareas, a tener que rediseñar sus dinámicas de trabajo. En el campo de la Información y Documentación (por ejemplo), la capacidad de almacenamiento, memoria y recuperación de datos, ha llevado a los programadores e informatólogos a tener en cuenta esta ley en la actualización de sus bases de datos, repositorios de información o catálogos automatizados.