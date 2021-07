2021 marca los 50 años del correo electrónico

Nacido en 1971, el e-mail ha recorrido ya medio siglo de historia, revolucionando el mundo de la comunicación e introduciendo un nuevo modo de dialogar. Con ocasión de su 50 aniversario, repasamos juntos su historia para descubrir cómo ha cambiado a lo largo de los años.

El e-mail cumple 50 años y, después de medio siglo de historia, sigue revistiendo un importante papel en el mundo de la comunicación contemporánea. Pese a la llegada de competidores más modernos e inmediatos, como las redes sociales y las app de mensajería, el e-mail sigue siendo un canal de excelentes prestaciones:

• los usuarios que utilizan el canal e-mail son casi 3900 millones,

• el 99 % de los usuarios controla su buzón de correo al menos una vez al día

• el número de cuentas de e-mail activas supera los 5600 millones

• cada día se envían alrededor de 105.000 millones de mensajes de e-mail

• el e-mail es la herramienta que cuenta con el beneplácito del mayor número de usuarios para distintos tipos de contenidos.

Fuente: Consumer Email Tracker 2021



¿Cómo nació el e-mail?

Era 1971 cuando un programador estadounidense, Ray Tomlinson, envió el primer e-mail de la historia desde un laboratorio de Massachusetts, Estados Unidos. El inventor del e-mail trabajaba por entonces para Bolt Beranek and Newman (Bbn), la empresa que en 1969 había desarrollado ARPANET (acrónimo di Advanced Research Projects Agency Network), una red pensada para conectar a distintas organizaciones de investigación repartidas por el país y que hoy se considera la precursora de Internet.

Tomlinson tuvo la idea de conciliar la tecnología de SNDMSG (un primitivo ejemplo de programa de e-mail que permitía al usuario entrar en una cuenta y enviar mensajes a otros usuarios en la misma computadora) con el mecanismo de base de la comunicación entre las distintas redes de ARPANET. En esta inspiración tuvo su origen la invención del primer e-mail, cuyo contenido, desafortunadamente, se ha perdido, pero que Tomlinson recuerda como un texto carente de significado y claramente de prueba ("Test 123" o "QWERTYUIOP" son las hipótesis más acreditadas).

A Tomlinson se debe también la introducción del símbolo "@", que por entonces se utilizaba como sinónimo de "al precio de", para separar el nombre del destinatario del nombre del alojamiento utilizado.

Sin embargo, esta que hoy consideramos una invención revolucionaria, en su día no fue percibida en modo alguno como un punto de inflexión. El propio Tomlinson ha declarado:

"Solo cobramos conciencia de la importancia de aquel envío con ocasión del 25 aniversario de ARPANET. Cuando alguien preguntó '¿De dónde procedía el primer e-mail?', algunas personas recordaron que yo había escrito el programa y había hecho el primer envío. Entonces me hicieron preguntas".

La evolución del e-mail: veamos cómo ha cambiado en medio siglo.

• 1978: el primer envío masivo

Después del primer e-mail enviado por Tomlinson, hay que esperar hasta 1978 para otra importante conquista en la historia del e-mail: es la fecha a la que se remonta el primer uso masivo de este canal con fines comerciales. El autor del primer envío de e-mail masivo de la historia fue Gary Thurek, que se ganó la fama de "rey del spam" precisamente por haber enviado a cientos de usuarios de ARPANET un e-mail no deseado para promover un nuevo producto de la Digital Equipment Corporation, obteniendo 13 millones de dólares gracias a esa maniobra.

1981: se introduce el SMTP

Cuando a comienzos de los años 80 ARPANET se transformó en la moderna red Internet, Jon Postel propuso un nuevo protocolo de transmisión que sustituyó al File Transfer Protocol (FTP). De hecho, 1981 fue el año en que se introdujo oficialmente el Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), el protocolo que ha estandarizado el modo en que los servidores envían y reciben mensajes.

1982: nace el término "e-mail"

El término utilizado hasta entonces para referirse a los primitivos mensajes de correo, "electronic mail message", se abrevió por primera vez en "e-mail" en 1982; a partir de ese momento, esta palabra pasó a formar parte del vocabulario de la vanguardia de usuarios de esa época.

1988: MSMail, el antepasado de Outlook, es el primer cliente de correo de la historia

Este año, Microsoft lanza MSMail o Microsoft Email, el antepasado de Outlook, que fue además el primer producto para e-mail de Microsoft. La primera versión estaba disponible solo para Macintosh, mientras que la versión para PC llegó más tarde, en 1991.

Además, ese mismo año, la palabra "spam" fue incluida en el Oxford English Dictionary, oficializando el concepto de correo no deseado.

Los años 90: el nacimiento de Internet pone en marcha la expansión del canal e-mail

La última década del siglo veinte, con la introducción del World Wide Web y del lenguaje HTML para personalizar los mensajes, da impulso al crecimiento del canal e-mail y a su uso generalizado, tanto para fines privados o de trabajo, como por parte de las empresas con fines comerciales. Una serie de acontecimientos en estos diez años han llevado al e-mail a ser la herramienta de comunicación que hoy conocemos:

• en 1991, la tripulación del trasbordador Atlantis envía el primer e-mail desde el espacio con un Macintosh Portable

• entre 1996 y 1998 nacen los principales clientes de correo Yahoo! Mail, AOL y Hotmail, sucesores de MSMail y Lotus Notes

• en 1992, el MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) hace el e-mail mucho más flexible y pone fin a los e-mail de solo texto. Entre las novedades introducidas con el MIME estaban el uso de caracteres más allá de la codificación ASCII (Código Estándar Americano para el Intercambio de Información), la agregación de distintos mensajes entre sí, la introducción de documentos adjuntos, la longitud ilimitada y arbitraria y el envío de mensajes no de texto

• siempre en 1992, se hizo posible formatear un e-mail sin conocer los códigos de programación, gracias a CompuServe y a la introducción de un editor WYSIWYG (What You See Is What You Get) que permitía personalizar colores, fuentes e incluso utilizar emoticonos.

• la primera versión de un e-mail enteramente basado en la web se remonta a 1993. Hasta ahora, para enviar y recibir e-mail era forzoso utilizar un programa específico. Fue una idea de un estudioso del CERN, Philip Hallam-Baker, la que permitió diseñar la primera implementación de servicio e-mail a través de la web.

1999: el nacimiento del marketing de permiso (Permission Marketing)

Con su libro Permission Marketing, Seth Godin introduce una técnica de marketing poco convencional y revolucionaria con respecto a las estrategias de marketing por e-mail invasivas utilizadas hasta ese momento. La idea de base de esta estrategia era el envío de mensajes de e-mail promocionales solo a los usuarios que previamente hubieran dado su autorización a recibir ese tipo de comunicaciones, de ahí el nombre Permission Marketing. Godin, de hecho, había intuido, ya en 1999, que una estrategia de marketing por e-mail, para ser eficaz, debía presentar tres elementos:

- el usuario debía estar sobre aviso (y dar su autorización)

- ser personal

- ser relevante

2002: el e-mail llega al móvil

En este año sale al mercado el BlackBerry 5810, el primer dispositivo móvil que abre las puertas al e-mail y a la denominada Mobile Work Era, dando la posibilidad de ver el buzón de correo electrónico desde el teléfono.

2004: nace Gmail

La llegada de Gmail en 2004 elevó los estándares de la competición entre los distintos servicios de correo electrónico, gracias a la introducción de funciones hasta ahora desconocidas, como un espacio de archivo de un gigabyte, la posibilidad de entablar conversaciones (thread, hilos) entre los usuarios y, en 2013, la clasificación automática de los e-mail en las bandejas de entrada en pestañas (tabbed inbox), es decir, en las pestañas "Principal", "Social", "Promociones" y "Foros".

2009-2011: el e-mail se hace adaptativo

Desde su primera presentación oficial, el 9 de enero de 2007, el iPhone lo ha cambiado todo en el mundo de la comunicación moderna, y ha hecho del smartphone un objeto tecnológico indispensable, utilizado actualmente por unos 3600 millones de personas. El canal e-mail ha tenido que adaptarse a este éxito, y a partir de ese momento, el trabajo de optimización para móvil es un desafío de perfeccionamiento continuo.

2010-2020: el e-mail se perfecciona y se hace todavía más personal y automático

Si la década de los años 90 fue la que impulsó el canal e-mail, en el decenio de 2010 a 2020 el protagonismo lo han tenido una serie de cambios que han hecho de los mensajes de correo electrónico una herramienta todavía más eficaz y personalizable:

• en 2010 los e-mail automáticos enviados tras una determinada acción del usuario se convierten en la normalidad

• en 2014, la integración de CSS y HTML introduce la posibilidad de crear animaciones y abre las puertas a los e-mail interactivos. Ese mismo año comienzan a utilizarse los campos dinámicos para personalizar los e-mail

• en 2016 el uso de las animaciones y las estrategias de personalización se hacen cada vez más comunes en las campañas de marketing por e-mail de las empresas

• en 2018 Apple introduce el Modo Oscuro

2018: el RGPD cambia las reglas

Con su entrada en vigor el 25 de mayo de 2018, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR – General Data Protection Regulation), ha definido las normas únicas para el tratamiento de los datos personales en los países de la Unión Europea, y ha obligado a las empresas a revisar sus lógicas de marketing (y, por tanto, también de marketing por e-mail) y sus estrategias de recogida y uso de los datos de los usuarios.

2020: un año que lo cambia todo

2020 ha supuesto un punto de inflexión en el mundo del marketing y en la historia del canal e-mail. La pandemia ha dado impulso a un proceso de digitalización que estaba ya en el aire, trasformando el uso de estrategias y canales digitales (entre ellos sobre todo el e-mail), que han pasado de ser una solución opcional a una necesidad urgente (como hemos explicado ya ampliamente en este artículo). Este año anómalo ha supuesto otro paso decisivo en el crecimiento de los mensajes de correo, trasformando el e-mail en un instrumento de marketing prácticamente obligado, al que ninguna empresa puede renunciar.

El futuro del e-mail: lo que hemos aprendido en 50 años de historia

Más allá de los acontecimientos que han marcado la evolución del e-mail, en estos 50 años de historia, veamos qué hemos aprendido para aprovechar todo el potencial de este canal:

• hacer pruebas, pruebas y más pruebas: el e-mail, su diseño y su público están en constante evolución y lo que ayer funcionaba, para el contexto y los usuarios del pasado, puede no funcionar hoy o mañana. Por ello, utilizar técnicas de prueba como los los test A/B es una de las mejores prácticas clave para que el e-mail resulte realmente eficaz.

• medir para mejorar: el e-mail es un canal que se presta en forma extraordinaria a ser medido, y es importante mantener el monitoreo de sus principales KPI para garantizar mejores resultados

• recurrir a una plataforma profesional de marketing por e-mail es siempre la mejor opción: plataformas de envío de e-mail como MailUp ofrecen una infraestructura segura a tus mensajes, una excelente reputación de envío y tasas de entrega excelentes.

