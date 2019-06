WiFi comenzó su existencia el 20 de junio de 1999

Cumple 20 años el estándar WiFi, utilizado por 30.000 millones de dispositivos en el mundo

El 20 de junio de 2019 se cumplieron 20 años desde que se oficializó la tecnología de conectividad inalámbrica WiFi y se estableció la WiFI Alliance, la organización con sede en Houston encargada del desarrollo de los nuevos estándares y de la concesión de las certificaciones de productos.

Desde el nacimiento de la tecnología hasta el desarrollo de su más reciente estándar, WiFi 6, este sistema lo usan 30.000 millones de dispositivos en todo el mundo.

WLAN y WiFi

Las redes sin cables que utilizan dispositivos desde 'smartphones' hasta computadores y dispositivos IoT, las consolas, conmutadores y redes, son llamadas WLAN (red de área local inalámbrica), aunque internacionalmente se les suele llamar WiFi o Wi-Fi, una marca registrada introducida por la Wi-Fi Alliance.

Sin embargo, estos términos no significan exactamente lo mismo. WLAN se usa para describir redes inalámbricas en general, mientras que WiFi se refiere específicamente a una red sin cables formada por componentes basados en los estándares 802.11 definidos por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).

En 1999, la norma IEEE 802.11a, la primera del estándar WiFi, sentó las bases de su futura estandarización. La certificación para los dispositivos garantizó la compatibilidad entre equipos de fabricantes diferentes y posibilitó tasas de datos más elevadas.

Hitos de la historia del WiFi

En sus primeros 20 años, el WiFi se ha convertió en un elemento cotidiano en la vida de las personas. En 2004 tuvo lugar uno de los hitos de este sistema, cuando se usó por primera vez una red WiFi certificada en un avión comercial.

En 2009, cuando se cumplían diez años después del lanzamiento de WiFi, había ya 1.000 millones de dispositivos con esta certificación en el mercado. El número de puntos de acceso WiFi públicos superó la cifra del millón en 2011, y solo dos años después, esa cantidad sobrepasaba los cinco millones.

En 2019, el año del vigésimo aniversario del estándar, ya existían más de 30.000 millones de equipos con certificación WiFi en el mercado.

Los distintos estándares WiFi

A la norma 802.11a le sucedieron los estándares 802.11b (WiFi 2), 802.11g (WiFi 3) y 802.11n (WiFi 4). Se trata de actualizaciones con velocidades de transmisión cada vez más elevadas. De los 11 Mbps de WiFi 2 se pasó hasta transmisiones de hasta 600 Mbps de WiFi 4.

En la actualidad, el estándar WiFi más extendido es 802.11ac, también conocido WiFi 5, la versión que ha introducido la era del gigabit por segundo (Gbps), cuya velocidad de transmisión puede alcanzar teóricamente los 6,9 Gbps.

Este aumento es posible gracias a un mayor ancho de banda en los canales de transmisión (hasta 160 MHz) y hasta ocho antenas que pueden responder al mismo tiempo.

El futuro: WiFi 6

La siguiente fase de la evolución de WiFi es 802.11ax, conocido como Wi-Fi 6. Este estándar fue anunciado en enero de 2019 y comenzaron a conocerse los primeros dispositivos que lo usan ese mismo año.

El estándar, que utiliza las bandas de frecuencia de 2,4 y 5 GHz, reduce los tiempos de latencia mediante el uso del método de modulación digital OFDMA (acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales).

WiFi 6 permite también enviar y recibir más datos al mismo tiempo, una mejora que, sumada a las anteriores, hace que las transferencias de datos teóricas se queden muy cerca de los 10 Gbps. Finalmente, el estándar Wi-Fi 6 ofrece un aumento de eficacia en entornos en los que haya numerosos dispositivos conectados a la red inalámbrica.

Imagen de cabecera: intechnologywifi.com.