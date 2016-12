Los Orígenes de Internet en Venezuela: aporte histórico sobre el nacimiento de los primeros Servicios Internet desde la perspectiva del administrador del sistema y servidor denominado "Dino"; servidor que funge de plataforma tecnológica donde comienzan a configurarse los primeros servicios Internet en el país y principal servidor de nombres - DNS -, es decir, donde comienza a operar el servidor de dominios internet para Venezuela ".VE", el NIC-VE.

1. Orígenes de Internet en Venezuela

La historia tiene su inicio en 1981, en la Dirección de Información Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas – CONICIT -, con la iniciativa de desarrollar un sistema con capacidad de dar respuesta a las necesidades de información de la comunidad académica y científico-tecnológica del país. Este proyecto fue conocido con el nombre de SAICYT, cuya sigla significaban Sistema Automatizado de Información Científica y Tecnológica.

El nodo principal del Saicyt estaba ubicado en la sede del CONICIT en Caracas, y permitía a la comunidad científico-tecnológica realizar consultas a base de datos internacionales, especializadas en Medicina, Biología, Química, Física, Ingeniería, Desarrollo Industrial, Contaminación, Psicología, Sociología, Educación, Política, Economía, Negocios, Directorios, Patentes, Noticias, etc.











El acceso a estas bases de datos se establecía mediante una suscripción al servicio de consultas. Estos convenios eran realizados por el CONICIT con la institución que gestionaba dichas Bases de Datos. Los servicios no eran gratuitos, tenían un costo que se cancelaba de manera periódica, luego estos costos eran trasladados al usuario que solicitaba realizar alguna consulta. La conectividad a veces no se lograba, y en el mejor de los casos era muy lenta, de hecho, extremadamente lenta. Estamos hablando de los años 1988 a 1990.

Línea de tiempo de la internet global y nacimiento en Venezuela

=> Génesis de internet: 29 de octubre 1969, computadores en Stanford y UCLA se conectaron por primera vez.

=> 1970: el Network Working Group (NWG) terminó el protocolo host a host para ARPANET, denominado Network Control Protocol

=> 1971: Ray Tomlinson, del BBN, crea el primer programa para enviar correo electrónico, sentando además las bases para el protocolo FTP.

=> 1974: Vinton Cerf y Bob Kahn, publican "Protocolo para Intercomunicación de Redes por paquetes", donde especifican en detalle el diseño del TCP, Transmission Control Protocol.

=> 1979: ARPA crea la primera comisión de control de la configuración de Internet y en 1981 se termina de definir el protocolo TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet Protocol) y ARPANET lo adopta como estándar en 1982, sustituyendo a NCP.

=> 1981: Creado en Venezuela el Sistema Automatizado de Información Científica y Tecnológica (SAICYT), que permitía consultas a base de datos internacionales de carácter científico-tecnológico.

=> 1983: Segmento militar de ARPANET decide formar su propia red (MILNET). Y ya, sin fines militares, ARPANET abre las puertas a todo tipo de instituciones. Desde ese momento ARPANET, y todas sus redes asociadas empiezan a ser conocidas como Internet.

=> 1989-1990: Usando hipertexto, Tim Berners-Lee diseña en 1989 una nueva manera de interactuar con Internet. En 1990 comienza a usar este sistema que llama Web. Este sistema hace mucho más fácil compartir y encontrar datos, iniciando una nueva era en Internet.

=> 1991-1992: Venezuela se integra a internet a través de un enlace dedicado vía modem (velocidad de máxima de 19.200 bps) con el John Von Neumann Center Network (JVNCnet) localizado en la Universidad de Princeton. Se instala el primer servidor de Servicios Internet – Dino -, y se pone en operación un servicio de Correo Electrónico.



2. Contexto tecnológico de Venezuela para la época

Para esta época la tecnología de interconexión de computadoras era bastante lenta y compleja, nada que ver con la modernidad que experimentamos en la segunda década del siglo XXI. Son increíbles los adelantos tecnológicos que en materia de telecomunicaciones se han manifestado en tan poco tiempo. Para ese entonces, el protocolo de comunicación que reinaba en las Redes WAN era el protocolo X.25.

Los protocolos para Redes LAN, estaban divididos dependiendo del Sistema Operativo de las computadoras. Para el caso del Sistema Operativo Windows, los protocolos empleados eran Novell, Token Ring y el protocolo Ethernet. Para la comunidad de usuarios de computadoras Macintosh era obligatorio el protocolo de comunicaciones Appel Talk. IBM contaba con el protocolo de comunicaciones SNA, que sólo permitía la interconexión de máquinas IBM (mainframe y servidores AS/400), de manera que difícilmente estos protocolos de redes podían operar entre sí. La interconectividad resultaba sumamente compleja.

3. El Protocolo TCP/IP

Paralelo a esta realidad, estaban creciendo las redes bajo el protocolo TCP/IP (Internet Protocol), básicamente en la Universidades y Centros de Investigación Científica en Estados Unidos, siendo la más importante y destacada entre ellas la NSFNET - National Science Foundation Network –, que para 1986 estableció en varias sedes universitarias cinco centros de súper computadoras capaces de manejar altos tráficos de información a una velocidad en promedio de 56 kilo bits por segundo.

El nacimiento y expansión del protocolo TCP/IP tiene su propia historia que se remonta a finales de la década de los 60, específicamente en 1.969 como parte del Proyecto ARPANET. Esta historia se encuentra suficientemente documentada en Internet de manera que sólo nos concentraremos en el caso Orígenes de Internet en Venezuela.

4. La Conexión a través de Modems

Adicional a esta realidad aparecen los primeros Modems que permitían establecer conexiones entre computadoras a través de líneas telefónicas domésticas. A este tipo de conexión se le denominó Dial-Up, y comenzaron teniendo una velocidad máxima de transmisión de 300 bits por segundo (bps). Uno de los saltos tecnológicos de mayor apreciación lo constituyó el aumento de la capacidad de transmisión de los modems, cuando pasaron de transmitir 300 bps a 9.600 bps, y posteriormente a 14.400 y 19.200 bps hasta alcanzar los 56 Kbps.

5. La Red Saicyt

Dada la precariedad de las redes de telecomunicaciones existentes en el país para ese entonces, se decide que el proyecto Saicyt, además de abordar un Sistema para la consulta de información, debía también contemplar el desarrollo de una red de telecomunicaciones que permitiera la conectividad de la comunidad científico-tecnológica y académica, a escala nacional e internacional.

La red fue desarrollada bajo el protocolo de comunicaciones X.25, protocolo reinante a nivel mundial para la época en materia de redes de telecomunicaciones de área amplia (Redes WAN).

5.1 Topología de la Red Saicyt X.25

La red estaba constituida por nodos primarios y secundarios que operaban bajo el protocolo de redes WAN X.25/X.75 ubicados en Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, Mérida, Valencia y posteriormente Táchira.

La infraestructura de red estuvo inicialmente conformada por tres (3) nodos TP4050 y cinco (5) TP3010. Estos eran los Switchs y concentradores de comunicaciones técnicamente conocidos como Telenet Processor, encargados del intercambio de paquetes basado en el protocolo X.25. En estos equipos de comunicación se configuraban los accesos a la red, ya sea a través de enlaces dedicados o dial-up.

Digamos que este era el "backbone nacional". La velocidad máxima de transmisión en enlaces dedicados era de 9.600 bps., mientras que la velocidad máxima de transmisión en enlaces dial-up alcanzaba los 1.200 bps.

La conexión internacional estaba provista por un canal rentado a 9.600 bps que conectaba directamente con el backbone de la Red Telenet en USA, y desde allí se enlazaba con los distintos servicios de bases de datos especializados como era el caso de Dialog, BRS y Orbit. El número de usuarios que hacía uso de este servicio para 1.990 no pasaba de 50. Para finales de 1.991 se establece la efectiva la conexión a internet a través del JvNCnet en la Universidad de Princenton (NJ), con lo cual se ampliaron los servicios internacionales.

6. El Papel de la ULA y la Escuela Latinoamericana de Redes

Paralelo a estos acontecimientos 1.990, la Universidad de Los Andes crea la Escuela Latinoamericana de Redes, donde anualmente se organizaban seminarios, talleres y conferencias con la participación de expertos nacionales e internacionales en materia de telecomunicaciones. También participaban representantes de instituciones académicas y centros de investigación científica provenientes de países de Sur América, Centro América y el Caribe, espacio este que permitió la participación con la exposición y aportes de la situación tecnológica y problemática particular de cada país. Además de ello, la Escuela Latinoamericana de Redes organizaba cursos de formación técnica, fundamentalmente en la gestión del Sistema Operativo UNIX, el protocolo TCP/IP y el diseño y configuración de redes.

7. Hitos de Importancia

Durante el proceso de construcción de la Internet en Venezuela hubo hitos de gran significancia, como lo fue la sustitución tecnológica de los nodos de la Red Saicyt de X.25 a TCP/IP, así como la primera conexión internacional. La integración de Venezuela a Internet en 1.991 se realiza a través de un enlace dedicado vía modem, con una velocidad de máxima de transmisión de 19.200 bps. Esta conexión fue establecida con el John Von Neumann Center Network (JVNCnet) localizado en la Universidad de Princeton, pero sin duda uno de los hechos más significativos lo constituyó la instalación del primer servidor de Servicios Internet – Dino -, y la puesta en operación del servicio de Correo Electrónico.

7.1 Primeros Enlaces TCP/IP

Al principio y motivados por el entusiasmo de cristalizar el sueño que representaba el Saicyt para la Ciencia y la Tecnología en el país, y sin haberse comenzado aún la migración tecnológica de la red de X.25 a IP, se inició el establecimiento de enlaces a través de líneas telefónicas discadas y modems para el intercambio de correo electrónico, empleando el protocolo de comunicaciones UUCP.

Adicionalmente se logró establecer el primer enlace dedicado IP haciendo uso del SunLink X25, un software licenciado por Sun Microsystems cuya función consistía en encapsular y desencapsular paquetes IP sobre enlaces X.25. De esta forma se establece el primer enlace IP en la Red Saicyt entre CONICIT y el IVIC. Es para entonces, que se logra por primera vez establecer una conversación al estilo chat entre dos localidades remotas en tiempo real.

Los enlaces UUCP básicamente fueron de utilidad para el intercambio de correo electrónico a nivel nacional e internacional. El procedimiento consistía en que cada universidad o institución científica, necesitaba configurar un "servidor de e-mail" haciendo uso del protocolo denominado Unix to Unixc Copy Program (UUCP), una línea telefónica discada y un modem. La salida y recepción de correos a nivel internacional se hacía a través de Dino, quien a su vez se conectaba al JVNC en Estados Unidos vía UUCP y realizaba el intercambio de mensajería electrónica. Entregaba los correos salientes y recibía los correos con destino la Red Saicyt. Esos correos se almacenaban en Dino, y estaban allí hasta que las universidades se conectaban y realizaban el intercambio de mensajería electrónica. Esta práctica se mantuvo por espacio de un año aproximadamente (1990-1991), mientras tanto se trabajaba en la sustitución de equipos X.25 por equipos de comunicación basados en TCP/IP (Routers), y en la creación de los primeros enlaces basados en la nueva tecnología.



7.2 El Saicyt se conecta a Internet

El primer enlace dedicado internacional se crea en 1.992 vía modem, a una velocidad máxima de transmisión de 19.200 bps., y permitió la conexión a Internet directamente desde el CONICIT.

Posteriormente una vez culminada la migración tecnológica de los nodos de la Red X.25 a IP, se comienzan a conectar las universidades e instituciones vinculadas al sector de ciencia y tecnología que disponían de los recursos para adquirir un router y establecer un enlace con el nodo más cercano de la red Saicyt vía líneas muertas. Los primeros enlaces IP que comenzaron a constituir la red fueron establecidos por universidades nacionales e instituciones del sector científico, siendo ellos: El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Universidad Simón Bolívar (USB), Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Carabobo (UC), Universidad de Los Andes (ULA), Universidad del Zulia (LUZ), el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional (IABN), INTEVEP, el Observatorio CAGIGAL, CONICIT, etc.

7.3 ¿Quién fue Dino?

Servidor Sun Sparc 4/490 / Tecnología RICSDino fue el primer computador de Servicios Internet que se conoce en el país. Este servidor era una máquina SUN Sparc 4/490 que operaba sobre el Sistema Operativo UNIX.



Fue donada al proyecto Saicyt por Sun Microsystems como parte de un programa de donaciones y de colaboración que mantenía la empresa con organismos del sector académico, científico y tecnológico. El Conicit aplicó y ganó recibiendo en calidad de donación una de estas supercomputadoras, pues era la computadora más grande que SUN comercializada para el momento y también una de las computadoras más grandes en términos de robustez y capacidad de procesamiento que se tenía en el país. Es así como Conicit entra al mundo UNIX, y con él, el Proyecto Saicyt.

Es en esta computadora bautizada como Dino, en donde se comienzan a desarrollar los primeros Servicios de Internet para la comunidad académica y científico-tecnológica del país. Pero antes de llegar a este punto es importante hacer mención del porqué era necesario identificar a las máquinas con un nombre (y aún sigue siendo así), como un hecho curioso que puede ser de interés documental para el lector. Para ese instante, Internet crecía de manera exponencial en las Universidades y Centros de Investigación Científica en el mundo, con mayor concentración en Norte América.

Las máquinas que se conectaban en red debían operar bajo alguna de las versiones del Sistema Operativo Unix el cual ya incluía el Stack del protocolo TCP/IP. Es de carácter obligatorio que en una Red de computadoras bajo el protocolo IP, las computadoras o estaciones de trabajo sean configuradas con un nombre al que se le asocia una dirección IP, de forma que la máquina sea identificada de manera inequívoca en la red.

Era muy común, y aún lo sigue siendo, que las máquinas que integraban las redes IP de los campus universitarios se bautizaran con nombres que correspondían a algún aspecto categórico muy particular, por ejemplo: constelaciones, dioses extraídos de la mitología griega, comiquitas, etc. Para el caso del Conicit, se identificaron con los nombres de los personajes de la tira cómica conocida como "Los Picapiedras", siendo Dino el nombre seleccionado para el servidor principal, cuya dirección IP respondía al octeto 150.188.1.10. De allí le siguieron otros nombres de máquinas como Pables y BamBam.



8. Primeros Servicios

8.1 Correo Electrónico basado en IP (Nacional e Internacional)

Para enero de 1.991, y luego de la puesta en operación del Servidor Dino, el primer servicio que se configura y entra a prestar servicio a escala nacional es el Correo Electrónico. Los primeros usuarios estaban integrados por personas vinculadas al proyecto, en su mayoría científicos, profesores, ingenieros, médicos, etc. El número de personas que integraban este grupo era aproximadamente de 30 a 90 usuarios; pero un año después se habían superado los dos mil (2.000) usuarios que usaban el correo electrónico de manera permanente.

Un caso curioso lo representó el hecho que, cuando comienza el "uso masivo" del correo electrónico, los primeros usuarios no conocían las dirección e-mail del resto de usuarios, de manera que se tuvo que publicar una especie de directorio - electrónico - con los nombres y direcciones e-mail existentes para que los nuevos usuarios conocieran las direcciones e-mail de los que hasta ese momento integraba el universo de internautas de Venezuela, tal y como ocurrió con los primeros usuarios del sistema de telefonía pública en USA un siglo antes.

Estaba naciendo el Correo Electrónico, era de esperarse que al principio hubo que cubrir aspectos muy básicos. La estructura de la dirección e-mail era: usuario@dino.conicit.ve , luego se cambió a usuario@conicit.ve , pues no era necesario colocar el nombre de la máquina como parte del dominio - aunque tiene algunas aplicaciones prácticas –, en este caso el nombre del servidor de correo, pero eso fue después que se aprendió a gestionar todas las funcionalidades del DNS. Hay que recordar que para época la información técnica era muy escasa y muy compleja.

La situación cambia para mejor cuando en diciembre de 1.991 se establece la primera conexión a Internet a través del JvNCnet en la Universidad de Princeton (NJ). Este hecho representó otro hito histórico de importancia, pues permitió que la comunidad académica y de ciencia y tecnología, comenzara a tener acceso a la producción mundial de información, principalmente a bases de datos especializadas en ciencia y tecnología, acceso a resultados recientes sobre experimentos y descubrimientos científicos, suscripción a publicaciones periódicas de revistas y boletines con información de renombrados científicos a nivel mundial, y lo que significa: "no tener nada a pasar a tener acceso a toda la información disponible en Internet para el momento", pues la única limitación era el ancho de banda, tanto del modem como del enlace internacional.

8.2 Listas de Distribución e-mail

Las listas de distribución, desde el punto de vista técnico eran tal y como funcionan hoy día y representan un mecanismo de comunicación masivo haciendo uso del correo electrónico. Su finalidad ha variado ligeramente, al inicio su objetivo estaba basado en el intercambio de mensajería electrónica por parte de sus integrantes, sobre un tópico específico o área muy particular.

Inicialmente y hasta nuestros días estas listas son usadas para el envío de correos electrónicos con la finalidad de discutir temas del interés de los integrantes. Hoy día se ha desvirtualizado un poco su uso, y en ocasiones son empleadas para el envío de correos no solicitados, virus e información basura, hecho que se conoce como spamming. Por otro lado, representa la pieza fundamental para el denominado Marketing On-line, el cual lo hace de una manera más controlada y a veces incluye una opción que permite solicitar ser eliminado de la lista.

En Conicit (Dino) se comenzaron a crear las listas de acuerdo a las solicitudes recibidas de parte de los profesores e investigadores científicos del país, permitiendo que posteriormente se suscribieran los interesados en participar.

Una de las listas más famosas fue conocida como Mesa-L, de hecho, fue la primera lista electrónica venezolana creada con motivo de la convención anual de la Asociación Venezolana para la Promoción Científica, ASOVAC, y una lista de distribución creada para el apoyo a un Postgrado que se dictaba en la USB. Esta fue la primera experiencia académica realizada a través de medios electrónicos que se conoce, pues las asignaciones académicas eran enviadas a través del correo electrónico y era de carácter obligatorio recibir los resultados a través del mismo medio.

8.3 Gopher (Web basado en Hipertexto)

El Gopher, antecesor de lo que hoy conocemos como Web. Era un servicio de navegación sólo texto, basado en una estructura de menú y enlaces a páginas de publicación de textos de información a través de hiperenlaces. La estructura era muy parecida a las primeras webs basadas en páginas estáticas, pero se caracterizaba porque tanto su estructura como su contenido era sólo texto, nada gráfico.

Este servicio en cierto modo es considerado como uno de los precursores de la Web tal y como la conocemos hoy día.

8.4 Interfaz de Usuarios del Saicyt

Para ese momento no existían interfaces gráficas de usuarios para la interacción con los servicios, a excepción de algunas aplicaciones que comenzaron a aparecer para la gestión de correo electrónico a partir del momento en que Microsoft integra el protocolo TCP/IP a su sistema operativo Windows. De allí en adelante se empiezan a desarrollar aplicaciones clientes con interfaces gráficas para facilitar el uso de los servicios disponible en los servidores Internet, cuya evolución ha llegado al punto como la conocemos hoy.



Mientras tanto las interfaces estaban basadas en texto únicamente. En el Saicyt fue desarrollada una interfaz en lenguaje C y Shell Script.

Esta interfaz además de mostrar a los usuarios los servicios disponibles les permitía interactuar con los mismos, puesto que las conexiones establecidas se realizaban directamente sobre el servidor basado en el sistema operativo UNIX a través de la emulación de terminales (ANSI y VT100), y UNIX no es un sistema operativo para usuarios finales, de allí la necesidad de la interfaz.

Adicionalmente esta interfaz llevaba un control de las sesiones establecidas y algunos mecanismos de seguridad para identificar a los usuarios que intentaban hackear el sistema. El curioso mecanismo de seguridad (tomado del libro titulado "El Huevo del Cuco"), resultó ser muy efectivo, pues a través de éste, nos enterábamos de quiénes intentaban vulnerar la seguridad del sistema. ¡Nos llevamos muchas sorpresas con amigos nuestros!

Más abajo se muestra un ejemplo de las firmas o formas de identificación que se estilaba usar para entonces. Esta generalmente iba al final de los correos electrónicos. Era una forma muy sencilla pero ampliamente usada de escribir una despedida, dejar consejo, etc., donde cada quien ponía de manifiesto sus habilidades artísticas. Algunas llegaron a representar una verdadera obra de arte por el diseño con base en la combinación de caracteres ASCII empleados. El ejemplo, es una de las más simples y sencillas.



