22/11/2019

Inteligencia Artificial y 5G se unen para revolucionar vidas

Una de las cosas más emocionantes acerca de los tiempos en que vivimos es el hecho de que estamos a punto de ver cambios tecnológicos importantes. Además, las innovaciones individuales que componen estos cambios radicales no están ocurriendo de manera independiente, sino que se entrelazan para informarse y empoderarse mutuamente. Mientras esperamos en la periferia, las dos innovaciones que más animan e impulsan el sector tecnológico son la IA y la 5G.



La IA vuelve la tecnología más inteligente en todos los ámbitos. Por su parte, la 5G garantiza que las velocidades de conexión sean lo suficientemente rápidas para permitir que las plataformas se interconecten en tiempo real. Entonces, ¿cómo funcionan la IA y la 5G en conjunto para fortalecerse mutuamente y fortalecer a todo el sector tecnológico? El Dr. Gregory Dudek, Jefe del Centro de IA de Samsung en Montreal, comenta la interacción entre las dos innovaciones y la forma en que pueden cambiar el panorama de los consumidores.



IA para la 5G y más allá El área principal de enfoque del Centro de IA de Montreal es 'IA para la 5G', como explica el Dr. Dudek. "Poner en práctica la fortaleza de la IA para aprovechar todo el potencial de la 5G es el enfoque principal de nuestra investigación en Montreal", relata. "El área resultó un entorno natural para nuestro centro, ya que Montreal es uno de los semilleros del mundo para la investigación de la IA, además de tener una comunidad de investigación de telecomunicaciones con décadas de historia".



El Dr. Dudek comenta que los sistemas de telecomunicaciones 5G (y más allá de la 5G) son muy flexibles y pueden superar a los sistemas más antiguos como la 4G, pero se requiere una configuración extensa para aprovecharlos al máximo. "Para explotar todo el potencial de las redes 5G y hacerlas aplicables a una amplia gama de usuarios, dispositivos y necesidades, se requiere una reconfiguración automatizada amplia", agrega. "Ahí es donde la IA entra en escena".



El impacto que la IA puede tener en casi todos los aspectos de nuestras vidas (y en nuestras tecnologías en general) es inmenso: hay pocas áreas del sector que no se espera que sean renovadas por la introducción de la IA. "Desde su desarrollo inicial, los sistemas de telecomunicaciones se vuelven cada vez más complejos", dice el Dr. Dudek. "En casi todas las áreas de la comunicación digital surgen problemas complejos de optimización y se resuelven con soluciones cada vez más sofisticadas que son las que reciben el nombre de IA". Según el Dr. Dudek, lo principal que permite hacer la IA a los dispositivos es "adaptarse a las condiciones cambiantes", y esto puede llevar a que esos dispositivos se optimicen de formas que no se habían visto antes. Agrega que los "protocolos más completos y la abundancia de células" de la 5G brindan la oportunidad de mejorar el rendimiento con algoritmos de IA basados en el aprendizaje. Además, afirma que el uso de la IA para la 5G probablemente demuestre ser "más un requisito fundamental de rendimiento de punta que solo una oportunidad".



La 5G sustenta el futuro Así como la IA puede usarse para optimizar las redes 5G, las características de rendimiento mejoradas de la 5G serán importantes para muchas aplicaciones claves de IA en nuestra vida diaria.



El Dr. Dudek destaca que la 5G será un componente esencial en muchas de las aplicaciones claves de la IA. Entre esas aplicaciones, el Dr. Dudek destaca los sectores automotor, de computación periférica, robótica y médico, entre otros.



"Una de las necesidades más claras está en el dominio de los automóviles autónomos y los vehículos de entregas", amplía. "La coordinación eficiente de los vehículos automotores dependerá de la latencia reducida que ofrecen las redes 5G".



El Dr. Dudek también aborda el área de la computación periférica que, además, está configurada para empoderar y empoderarse con la introducción de la 5G. La computación periférica se realiza muy cerca de las fuentes de datos, de modo que se minimizan las retransmisiones desde la nube. La 5G acelerará las velocidades de comunicación entre 'la periferia' y la nube pública, mientras que la computación periférica mejorará la seguridad cibernética en las redes 5G, reducirá la carga en la nube pública y generará ahorros en los costos de almacenamiento y procesamiento. Con el tiempo, se espera que la computación periférica sirva para materializar el potencial de la IA porque permitirá que la computación se distribuya en más dispositivos. También se espera que la 5G contribuya en esta área al alojar un número potencialmente enorme de clientes periféricos y permitirles realizar un procesamiento en tiempo real con baja latencia.



El Dr. Dudek afirma que la robótica será otra aplicación importante de la 5G y agrega que áreas como la visión, el razonamiento y la acción robóticos dependerán de la conectividad de alta calidad que proporciona. "Muchas de las aplicaciones más interesantes de la robótica combinarán la computación periférica, la detección, el Big Data en la nube y las interacciones entre múltiples dispositivos", indica. "La combinación de ancho de banda y baja latencia será fundamental también para temas como las soluciones de telemedicina robótica".



Hablando de otros sectores a los que la 5G empoderará, el Dr. Dudek destaca la medicina (telemedicina, recursos para diagnóstico inteligentes y tecnologías terapéuticas), el entretenimiento (transmisiones y puntos de vista múltiples para eventos deportivos y realidad virtual intensa para varias personas), el transporte público y la automatización de fábricas. "De hecho, si vemos la 5G y la IA como un paquete combinado, hay muy pocas áreas de actividad humana que no se vean afectadas", concluye el Dr. Dudek.



Lo que la IA y la 5G traerán a los consumidores Para la mayoría, nuestros dispositivos ya se han vuelto cruciales para llevar a cabo las rutinas diarias, pero el surgimiento simultáneo de la 5G y la IA hará que nuestros dispositivos sean aún más complementarios en nuestra vida cotidiana.



"A corto plazo, la IA hará que nuestra vida en el hogar sea más saludable, segura y divertida", menciona el Dr. Dudek. "No obstante, la IA también tiene el potencial de ayudar a las personas a comunicarse con más facilidad al superar los límites lingüísticos y geográficos".



"Un mundo donde los dispositivos inteligentes que dependen de la 5G se entrelacen en nuestras vidas está mucho más cerca de lo que la mayoría de la gente espera", continúa el Dr. Dudek. "Espero que esta inteligencia integrada e interconectada empiece a desempeñar un papel en nuestras vidas en el futuro cercano".



Cuando consideramos el panorama general que presenta el Dr. Dudek, es difícil no ver la IA y la 5G como una necesidad y no un lujo. Cuando se le pregunta cómo imagina que el surgimiento combinado de la 5G y la IA cambiará nuestras vidas, responde: "uno de mis objetivos como investigador es tener un impacto positivo en el mundo y desempeñar un papel singular al darles vida a las nuevas tecnologías importantes". También dice que espera que la introducción de la 5G y la IA elimine cada vez más tareas cotidianas de la gente. "Las personas podrán esperar mucho más de los objetos que las rodean y esto les permitirá concentrarse más en los aspectos de sus vidas que les resulten más gratificantes", concluye. La posición de Samsung La versatilidad y el poder de las redes 5G permitirán nuevos tipos de conectividad y el surgimiento de una nueva familia de dispositivos. Y, conforme el doble crecimiento de la AI y la 5G expanda los recursos, el grado en que las empresas y las personas podrán aprovechar las soluciones resultantes dependerá de su acceso. Es por eso que la posición de Samsung es tan prometedora.



"Samsung ha explotado con éxito sucesivas olas de las tecnologías más modernas y con cambios acelerados", menciona el Dr. Dudek. "Cuando se trata de estas próximas innovaciones, no solo la IA y la 5G, sino también la computación periférica, las interacciones de múltiples dispositivos, el aprendizaje automático, la robótica y los dispositivos personalizados, será esencial contar con una combinación fluida de hardware y software. La amplia experiencia de la compañía en la creación de dispositivos individuales que pueden comunicarse entre sí y tener funciones superpuestas indica que Samsung está en una posición excepcional para liderar esta familia de tecnologías emergentes".



Al referirse a otras áreas que se espera que generen cambios para los consumidores, el Dr. Dudek dice que también espera que Samsung sea clave en el ámbito de la robótica, además de las innovaciones con respecto a tecnologías originales como la IA y la 5G. "No se puede pasar por alto que se espera que la robótica tenga una gran influencia en nuestras vidas", comenta. "Y, como la robótica es una síntesis de la IA y la mecatrónica, esta área también es muy compatible con las fortalezas de Samsung".

Sobre Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y diseña el futuro con ideas y tecnologías innovadoras. La compañía está redefiniendo el mundo de las TVs, smartphones, wearables, tabletas, electrodomésticos, sistemas de conexión y memoria, sistema LSI, fundición semiconductores y soluciones LED.



