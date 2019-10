Nuevas capacidades en nube pública anuncia IBM

• Novedades hacen de la nube pública de IBM la plataforma más abierta y segura para los negocios

• Aegean Airlines, BNP Paribas, Elaw Tecnología SA y Home Trust eligen IBM Cloud para las cargas de trabajo de misión crítica ARMONK, N.Y. – Octubre de 2019: IBM (NYSE: IBM) anunció que los clientes en industrias muy reguladas, como Aegean Airlines, BPB Paribas, Elaw Tecnologia SA and Home Trust, están eligiendo IBM Cloud como su destino preferido para sus cargas de trabajo de misión crítica. A su vez, IBM anunció nuevas capacidades que hacen que su nube pública sea la nube más segura y abierta para las empresas, incluyendo: • La única tecnología criptográfica de vanguardia disponible comercialmente en la industria para la nube, llamada "Keep Your Own Key". Esta tecnología da a las empresas la capacidad de retener el control de sus propias claves de cifrado - y los módulos de seguridad de hardware que los protegen -, para que los clientes sean los únicos que puedan acceder a sus datos. • Mayor ancho de banda para sus servidores virtuales de próxima generación en la nube hasta 80 Gbps, gracias a lo que la nube pública de IBM está preparada para la híper-escala. Proyectada para que las empresas puedan acceder a los servicios de nube pública de IBM y aumentar la escala de sus redes más rápido que nunca, todo dentro de un entorno controlado y seguro que es apto para cargas de trabajo sensibles. • Una expansión de la presencia global de centros de datos de nube de IBM con nuevas regiones multizonas (MZR) planificadas para Toronto (Canadá) y Osaka (Japón) para 2020, sumándose al recientemente anunciado MZR en São Paulo, Brasil. Estas regiones ayudarán a los clientes a desplegar rápidamente cargas de trabajo y aplicaciones de misión crítica en entornos de nube híbrida y a obtener acceso a un conjunto coherente de servicios de nube pública de IBM, desde infraestructura de nivel empresarial hasta servicios de inteligencia artificial. • Se espera que la misma infraestructura de hardware de IBM Power System que alimenta los superordenadores más veloces e inteligentes del mundo, Summit y Sierra, esté disponible en IBM Cloud para geografías seleccionadas hasta el fin de 2019, y ofrecerá así a las organizaciones una nueva y potente opción para comenzar a desarrollar y entrenar sus aplicaciones de IA. El soporte de IBM a Red Hat OpenShift en IBM Power Systems refuerza nuestro compromiso con los clientes de proporcionar una plataforma híbrida y multicloud flexible, segura y abierta para sus cargas de trabajo. • Nuevas funciones estarán disponibles para que IBM Security Advisor detecte las configuraciones incorrectas de seguridad y ayude a las empresas a evaluar mejor sus posturas de seguridad y tomar medidas correctivas. IBM informó la semana pasada que su negocio en la nube generó más de $ 20 mil millones de dólares en ingresos durante los últimos 12 meses. Las noticias de hoy complementan las ofertas existentes de IBM Cloud para entornos privados y locales (on-premise), incluidas las de Red Hat, recientemente adquirida, lo que permite a la compañía ofrecer soluciones híbridas multicloud abiertas y completas. "Las arquitecturas abiertas, basadas en Kubernetes y contenedores, están impulsando la próxima ola de innovación en la nube. Es por eso que IBM acaba de completar una travesía de dos años para mejorar su nube pública sobre una base de software de código abierto", comentó Arvind Krishna, Vicepresidente Senior de Cloud and Cognitive Software en IBM. "Hoy, vamos un paso más allá al presentar nuevas capacidades para la nube pública de IBM, diseñadas para proporcionar a los clientes el mayor nivel de seguridad disponible, protección de datos líder e infraestructura de nivel empresarial para ejecutar Red Hat OpenShift". Aegean Airlines adoptó IBM Cloud para transformar sus procesos internos y mejorar aún más la experiencia de sus clientes. "IBM es el proveedor estratégico que respaldará nuestra determinación y voluntad de innovar y alcanzar la excelencia tanto a nivel de procesos organizacionales como de negocios", dijo Aristeidis Kamvysis, CIO de AEGEAN Group. "Al utilizar IBM Cloud, podemos infundir IBM Watson en nuestras aplicaciones con el fin de obtener mejores insights de negocio, al tiempo que mejora las operaciones comerciales en un entorno confiable, escalable y ágil". Dado que la experiencia del consumidor es una prioridad absoluta, los bancos como BNP Paribas deben hacer frente a las necesidades dinámicas de los clientes, y a la vez gestionar los cambios en las regulaciones y las normas de seguridad, así como una gran variedad de datos y cargas de trabajo complejas. BNP Paribas está aprovechando la nube de IBM y adoptando una estrategia de nube híbrida para superar estos desafíos y apoyar su desarrollo e innovación frente a la necesidad cada vez mayor de seguridad y cumplimiento. Esto incluye una nube dedicada a BNP Paribas basada en la tecnología de nube pública de IBM, que ofrece lo mejor de dos mundos: la seguridad de una nube privada, combinada con la amplitud del catálogo y la economía típicas de una nube pública. Proporciona acceso a toda la gama de servicios IBM Cloud IaaS y PaaS, incluidos los servicios de inteligencia artificial de IBM Watson, y se ejecutará en una región multizona dedicada a BNP Paribas en la región de París, a fin de proporcionar alta disponibilidad y resiliencia. BNP Paribas migrará su infraestructura de TI y aplicaciones a esta nube dedicada, complementándola con la nube pública de IBM en los Estados Unidos, Asia y Europa. Juntos, BNPP e IBM buscan definir y establecer la plataforma de nube para cumplir con todos los controles regulatorios y de seguridad frente a las cargas de trabajo bancarias críticas de BNP Paribas. "Con las crecientes restricciones regulatorias en la industria de servicios financieros, históricamente era un desafío para las instituciones usar la nube, en particular, las nubes públicas. Trabajando con IBM, podemos proporcionar la innovación y agilidad que las nubes públicas pueden ofrecer, junto con la seguridad necesaria para mantenernos dentro de los requisitos de cumplimiento", señaló Bernard Gavgani, Chief Information Officer del Grupo BNP Paribas. "Este enfoque nos permite innovar más rápido, proporcionar una mejor experiencia al cliente, entrar en nuevos modelos de negocio y aprovechar nuevas tecnologías, como la IA". Junto con IBM, Elaw Tecnologia SA, una compañía que se especializa en el desarrollo de soluciones corporativas para la gestión legal, creó una nueva solución cognitiva que automatiza tareas legales engorrosas y de gran volumen, alojadas en IBM Cloud. "Las estrictas leyes laborales en Brasil resultan en una gran cantidad de demandas de trabajo. Para agilizar los procesos legales, trabajamos con IBM para desarrollar una solución de gestión de procesos legales habilitada para IA para mejorar la eficiencia y la productividad de nuestros abogados", dijo Guilherme Bordon, CEO de Elaw. "La solución está alojada en IBM Cloud para permitir a Elaw acceder a las APIs de IBM Watson, automatizar procesos y proporcionar una plataforma segura para la información confidencial". Home Trust, una compañía fiduciaria regulada federalmente con sede en Canadá, migró hace poco su infraestructura de TI a la nube pública de IBM para transformar sus operaciones, manteniendo al mismo tiempo la visibilidad y la gestión de extremo a extremo de sus plataformas y aplicaciones. Al migrar a la nube, Home Trust ahora tiene acceso a servicios informáticos flexibles y escalables, así como acceso a tecnologías de mayor valor, incluida IA, para transformar digitalmente sus ofertas. "Para muchas instituciones financieras, la actualización de los sistemas centrales puede causar una disrupción en las operaciones comerciales subyacentes e impactar la eficiencia", afirmó Víctor DiRisio, Chief Information Officer de Home Trust. "Al elegir IBM Cloud, podemos modernizar nuestro entorno de TI a la vez que nos damos cuenta de los beneficios económicos de la computación en la nube. Garantiza que las nuevas soluciones sean utilizables de inmediato, se desplieguen rápidamente y, en última instancia, puedan ofrecer una experiencia superior al cliente."

Sobre IBM Cloud

Con un volumen de ingresos anuales por computación en nube que supera los 20 mil millones de dólares, IBM ha creado un negocio de nube híbrida empresarial líder. Incluye una amplia gama de ofertas como servicio, software, hardware y servicios profesionales que permiten a IBM asesorar, migrar, construir y gestionar soluciones Cloud en entornos públicos, privados y on-premise. A través de su red global de más de 60 centros de datos en nube en 19 países y 18 zonas de disponibilidad en 6 regiones, la nube pública de IBM ayuda a las empresas de todos los sectores a satisfacer requisitos de seguridad, resiliencia, desempeño y despliegue global. Como su entorno es de código abierto, los clientes tienen acceso seguro a ofertas IaaS de nivel empresarial y PaaS líderes, que les proporcionan las últimas capacidades de desarrollo y motores de innovación listos para usar. Incluye más de 190 APIs nativas de nube, como IA, blockchain, IoT, computación cuántica y serverless, y funciones homogéneas en todo el espectro Cloud.



Las declaraciones sobre la dirección e intención futuras de IBM están sujetas a cambios sin previo aviso, y solo representan metas y objetivos.

FUENTE

ibm.com





Comentarios

Realice su comentario aquí