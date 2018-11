03/11/2018

IBM impulsa la modernización de la fuerza de trabajo en Latinoamérica, apoyando a más de 370.000 estudiantes con acceso a conocimiento en AI Cloud y Blockchain

Gracias a programas virtuales y alianzas estratégicas con universidades latinoamericanas, estudiantes, profesores y emprendedores de toda la región adquieren conocimientos que los preparan para las profesiones del futuro. São Paulo, Brasil, IBM (NYSE: IBM) anunció que está trabajando con más de 300 universidades y más de 400 instituciones educativas en toda Latinoamérica para respaldar la inminente necesidad de desarrollar habilidades asociadas a los requerimientos de la transformación digital, ya que el 60% de los ejecutivos se esfuerza hoy por mantener las habilidades de la fuerza laboral actualizadas y relevantes frente al rápido avance tecnológico*. De acuerdo con IDC, Latinoamérica tendrá una carencia de más de 550.000 profesionales de IT en 2019, principalmente en las nuevas tecnologías (cloud, security, networking, etc.). La transformación acelerada que las nuevas tecnologías están generando en el mercado y en la economía, plantea también la necesidad de acelerar la forma en la que las personas aprenden y desarrollan nuevas habilidades que puedan adaptarse al mercado laboral, lo que también trae consigo la necesidad trabajar junto a las instituciones educativas para incorporar el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías en el currículo universitario. Universidades como Tecnológico de Monterrey y UNAM en México, Universidad de los Andes en Colombia, FIAP y Saint Paul en Brasil, Universidad Tecnológica Nacional e ITBA en Argentina, Universidad Andrés Bello en Chile y UTEC en Perú, son algunas de las instituciones que hacen parte de estos programas para democratizar el acceso a la tecnología. En los últimos dos años, IBM ha brindado acceso a más de 370.000 estudiantes de toda América Latina a programas educativos enfocados en las nuevas tecnologías, y a nuevos modelos de educación personalizados que mejoran los resultados de los estudiantes y los preparan para las demandas laborales del futuro. "Estamos convencidos que el éxito de las empresas en la transición a la economía digital depende absolutamente no solo de adoptar nuevas tecnologías en sus modelos de negocios, sino también de su capacidad para desarrollar una cultura de aprendizaje continuo para ayudar a generar una ventaja competitiva sostenible en la región", señaló Ana Paula Assis, Gerente General de IBM América Latina. "La adopción del cambio de habilidades es un hecho; la pregunta es qué tan rápida y profundamente podemos conducir esta evolución -trabajando como un ecosistema extendido, compuesto por empresas privadas, instituciones educativas y entidades públicas- para evitar la escasez de talentos y evitar un impacto en nuestros profesionales, sociedades y economías". A través de diversos programas, desarrollados en conjunto con algunas de las universidades y escuelas educativas más prestigiosas de la región, que incorporan tecnologías como Inteligencia Artificial, Cloud, Blockchain, Ciberseguridad, al currículo educativo, IBM busca aumentar las competencias de profesores y alumnos, para ayudar a desarrollar la próxima generación de profesionales. Iniciativas Académicas

El programa liderado por IBM tiene el objetivo de colaborar con las instituciones educativas para dictar cursos que potencien las habilidades de sus estudiantes, con foco en tecnología en la nube e inteligencia artificial. Más de 400 universidades de América Latina acceden actualmente a este programa. Por ejemplo, con la Universidad de los Andes, nos vinculamos al proyecto de Mitad de Carrera con Ingeniería de Sistemas y Computación, en donde los estudiantes crean soluciones tecnológicas para resolver retos reales con el acompañamiento de empresarios mentores. Proyectos Triple Hélice

Este programa cuenta con la colaboración de tres instituciones: una universidad, una empresa privada líder en su rubro e IBM, y tiene como fin acercar a los estudiantes tanto al aprendizaje de las nuevas tecnologías, como a las empresas que cuentan con demanda de trabajo en dicha área. Por ejemplo, junto al Tecnológico de Monterrey y a Banorte en México, los alumnos de Ingeniería de Sistemas Computacionales del TEC desarrollaron un Sistema de Control de Identidad utilizando tecnología Blockchain en la nube de IBM, para resolver un reto lanzado por Banorte. IBM Digital Edu

El objetivo de este programa es entregar contenido educacional gratuito en escala, desde la página web de IBM, por medio de videos cortos sobre Inteligencia Artificial, Blockchain, Internet de las cosas, Cloud, Data Science y Agile; habilitando un canal digital de comunicación entre el ecosistema educativo e IBM, donde los visitantes pueden conocer la oferta de educación disponible en sus países, además de acceder al IBM Digital Edu de forma gratuita. Actualmente este programa está disponible e Brasil. Ciudadanía Corporativa

Los distintos programas de Ciudadanía Corporativa integran contenido de IBM a programas existentes de Educación Pública, académica y del 3er sector con el fin de empoderar a la comunidad educativa. Las donaciones de consultoría y tecnología por parte de IBM se suman a iniciativas voluntarias de sus empleados, que llevan sus conocimientos y habilidades a profesores y estudiantes con el objetivo de cerrar la brecha entre la educación tradicional y la del Siglo 21. Start-Up with IBM

IBM promueve su programa de emprendedores con diversas universidades de toda la región, de manera que la tecnología pueda ser utilizada por sus incubadoras de talento. Por ejemplo, en Argentina, IBM realizó una alianza con IAE, convirtiéndose en patrocinador del Programa WISE para mujeres emprendedoras en carreras STEM. También está colaborando con el Centro de Entrepreneurship de la Universidad de San Andrés, y se realizó la apertura de un espacio de Innovación en el ITBA. En la Universidad de Palermo, este año comenzó la cuarta edición del Innovation Lab con estudiantes de Diseño. Hackatruck

Hackatruck es una iniciativa de "clase móvil" que va recorriendo las distintas universidades de Brasil con el objetivo de proveer cursos para los estudiantes, utilizando las capacidades de IBM Agile y Design Thinking, y la tecnología IBM Cloud e Inteligencia Artificial. El curso es gratuito para los estudiantes y las instituciones educativas, y tiene una duración de entre 3 y 6 semanas.

