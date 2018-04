Microsoft 365, la evolución del negocio en la Nube

En un contexto donde los clientes se mueven hacia nuevas tecnologías de manera constante, es clave que el canal cuente con la oferta y los conocimientos necesarios para poder anticiparse a sus necesidades. ¿Cómo lograrlo de la mano de Microsoft y Licencias OnLine? En un contexto donde los clientes se mueven hacia nuevas tecnologías de manera constante, es clave que el canal cuente con la oferta y los conocimientos necesarios para poder anticiparse a sus necesidades. ¿Cómo lograrlo de la mano de Microsoft y Licencias OnLine? Microsoft 365 tiene grandes novedades para el canal. A partir de ahora, la licencia permite interactuar con tres productos distintos: • Office 365

• Upgrade de Windows 10 pro a Enterprise

• EMS (Enterprise mobility & security) Daniel Yesuron, Pre-Sales Cloud Specialist en Licencias OnLine, explica que "cada uno de estos elementos resuelve una necesidad distinta, pero donde más se hace foco es en la seguridad de la información del usuario y la facilidad de administración a nivel empresarial, es decir, al estar todos esos productos unidos bajo una misma consola, permite adecuarlos y administrarlos de forma más sencilla y rápida". El ingeniero aclara: "Está pensado para empresas medianas y grandes. Con sus distintos SKU se puede acceder a diferentes versiones del producto, cada una con diferencia en cantidad de características. Sumado a lo anterior, puede ser utilizado por cualquier vertical, ya que gracias a las nuevas características de seguridad que aporta EMS, se puede cumplir con los requerimientos de compliance de cada empresa o negocio en particular". En cuanto a la suscripción del tipo mensual en CSP, Yesurón asegura que permite cambiar la cantidad y tipo de suscripciones en el momento que se desee. "De esta forma, la empresa puede adecuarse a las necesidades del negocio en el corto plazo y evita adquirir productos que después queden relegados por falta de uso". En otras palabras, la modalidad de suscripción mensual permite pagar sólo por lo que se usa. El valor del canal El partner puede adicionar valor a sus servicios y aumentar su rentabilidad ofreciendo Microsoft 365. ¿De qué manera? Seguridad es la respuesta. "Teniendo acceso a EMS se puede mantener un control más completo sobre los dispositivos y datos que se manejan dentro de la empresa, a la vez que protege de ataques maliciosos, tanto internos como externos", detalla el ingeniero preventa. "Por otro lado, Microsoft 365, gracias a su oferta de Windows 10, permite actualizar la versión de Pro a Enterprise y así también hacer upgrade de dispositivos que tengan Windows 8 o Windows 8.1 pro a Windows 10 Enterprise. Esta característica permite que el partner no solo ayude a mejorar la seguridad del cliente, sino también 'legalizar' su licenciamiento actual". Para lograrlo y promover la comercialización de Microsoft 365, Licencias Online está llevando a cabo distintos tipos de eventos, charlas y webinars para ayudar a los partners a comunicar las distintas características y ventajas de Microsoft 365. "Lo más importante es no verlo como una licencia más que agrupa varios productos, sino como una solución que viene a resolver las necesidades actuales de las empresas, ya sean medianas o grandes y que para aquellas que ya cuenten con alguna de esas soluciones, por ejemplo, Office 365, que sepan la facilidad de utilizar Microsoft 365 sin necesidad de perder nada de lo que ya tenían".

