Gestión de datos empresariales es transformada por Oracle

Redwood Shores, CA - 20 de febrero de 2018 - Para satisfacer la creciente demanda de clientes involucrados en esfuerzos de transformación y mejorar la agilidad empresarial, Oracle anunció su Nube de Gestión de Rendimiento Empresarial (Oracle Enterprise Data Management Cloud). La nueva oferta, parte de la Nube de Gestión de Rendimiento Empresarial (EPM) de Oracle, brinda una sola plataforma para una fácil gestión de activos críticos de datos empresariales (como el Plan de Cuentas) y mejor integridad y alineación de los datos. La rápida evolución actual del entorno empresarial presenta múltiples desafíos para la alineación de datos. La adopción de la Nube, las fusiones y adquisiciones, las reorganizaciones y las reestructuraciones pueden crear inconsistencias en los datos que requieren que equipos de finanzas reconcilien los mismos de forma manual a través de hojas de cálculo, correo electrónico y reuniones en persona y crea la posibilidad de generar inconsistencias en los resultados. Para ayudar a los líderes de finanzas a eliminar esas inconsistencias y errores manuales, crear una sola vista de todos los datos empresariales y hacer realidad su visión para la transformación empresarial del front office y el back office, la Nube de Gestión de Datos Empresariales de Oracle ofrece un mantenimiento de datos empresariales centralizado y de autoservicio, así como racionalización y uso compartido de datos. "A medida que las organizaciones crecen y evolucionan, los líderes financieros y empresariales enfrentan un rango de desafíos cada vez más complejos en la administración y gobernanza de sus activos de datos empresariales que no pueden resolverse correctamente a través de enfoques tradicionales", señaló Hari Sankar, vicepresidente de grupo de gestión de producto de EPM en Oracle. "Con la Nube de Gestión de Datos Empresariales de Oracle, proporcionamos una plataforma moderna que agiliza los esfuerzos de transformación empresarial y permite a las organizaciones mantener la integridad, precisión y consistencia de los datos en todas sus aplicaciones, tanto en la nube como en las instalaciones". Los beneficios clave que la Nube de Gestión de Datos Empresariales de Oracle puede ofrecer incluyen: • Una adopción más rápida de la Nube: Migre y mapee elementos de datos empresariales y cambios continuos entre entornos de Nube pública, privada e híbrida de Oracle o de terceros.

• Agilidad empresarial mejorada: Impulse una transformación empresarial más veloz a través de modelado de escenarios de fusiones y adquisiciones, reorganizaciones y reestructuración, y rediseño y estandarización de planes de cuentas.

• Mejor alineación de aplicaciones empresariales: Gestione cambios en curso en aplicaciones de front office, back office y gestión de rendimiento a través del mantenimiento de datos empresariales de autoservicio y el mantenimiento, uso compartido y racionalización de datos.

• Sistema de referencia para todos sus datos empresariales: Soporta datos empresariales entre distintos dominios comerciales que incluyen: datos maestros, datos de referencia, dimensiones, jerarquías, taxonomías empresariales, relaciones asociadas, mapeos y atributos entre distintos contextos empresariales. La adición de la Nube de Gestión de Datos Empresariales de Oracle redondea la suite de Nube EPM de Oracle, la líder en la industria, que han adoptado miles de organizaciones alrededor del mundo. La nueva oferta ya ha generado atención considerable de clientes como SunTrust Bank, Baha Mar, Diversey y otros que se encuentran en el proceso de selección de un servicio para respaldar sus esfuerzos de transformación empresarial.

