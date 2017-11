Nuevo servicio de nube privada de IBM con características de nube pública

El nuevo software IBM Cloud Private – basado en contenedores, micro servicios y APIs – es el puente hasta la nube pública y los sistemas tradicionales de IT IBM (NYSE: IBM) anuncia el lanzamiento de IBM Cloud Private, una plataforma de software creada para los clientes que precisan tener la flexibilidad y capacidad de una nube pública en una privada. IBM Cloud Private transforma los sistemas de IT en un ambiente de nube flexible para crear un puente hasta las nubes públicas y acelerar el desarrollo de apps. Según proyecciones de IBM, las compañías invertirán más de USD 50 mil millones en todo el mundo hasta 2020, para crear y evolucionar nubes privadas con tasas de crecimiento del 15% al 20% al año. La nueva plataforma fue diseñada basada en arquitectura Kubernetes de código abierto que soporta contenedores Docker y Cloud Foundry. Eso facilita la integración y la portabilidad de los workloads (cargas de trabajo) a medida que evolucionan para cualquier ambiente en la nube, incluso la nube pública de IBM Cloud. Por ello, IBM Cloud Private es la nube para quienes tienen workloads y datos que no pueden ser trasladados a la nube pública por asuntos de regulación, como las compañías pertenecientes a mercados de Finanzas, Salud y Gobierno. En América Latina, uno de los clientes de IBM que ya implementó esta plataforma es el Banco de Crédito de Chile (BCI). Massimiliano Marocchi, Jefe de Arquitectura del Banco, comenta: "Nuestra estrategia es implementar Microservicios en Kubernetes Containers e IBM Cloud Private es la plataforma de la nube Enterprise que utilizaremos en nuestro viaje de transformación digital". Las innovaciones utilizadas en IBM Cloud Private están diseñadas para simplificar la administración de la nube, acelerar el desarrollo de la aplicación y mantener la seguridad en todos los entornos de la misma. Quienes ocupan cargos de Developers en el mundo empresarial desarrollan aplicaciones on-premise Websphere y Db2 que se encuentran detrás del firewall o en una nube pública. "La innovación y la adopción de servicios en la nube pública se ha visto limitada por el desafío de la transición de sistemas empresariales complejos y aplicaciones a un verdadero entorno nativo de la nube", dijo Arvind Krishna, Vicepresidente Senior de IBM Hybrid Cloud y Director de IBM Research. También expresó que "IBM Cloud Private ofrece un rápido desarrollo y modernización de aplicaciones a las infraestructuras de TI existentes y las posiciona para combinarse con los servicios y la experiencia de una plataforma en la nube pública".



FUENTE

ibm.com





Comentarios

Realice su comentario aquí