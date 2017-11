23/11/2017

CenturyLink implementa AWS Direct Connect para poner en marcha el evento AWS re: Invent 2017

Vote: 1

2

3

4

5

La compañía fue designada como sponsor oficial de la Red AWS para la exhibición anual. MONROE, Luisiana, noviembre de 2017 – CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) proveerá conectividad en Nube directa a AWS re:Invent 2017. CenturyLink provee conectividad de red privada y segura a Amazon Web Services (AWS) para que las empresas globales puedan administrar y proteger sus aplicaciones de negocios basadas en la nube. CenturyLink es un Socio Avanzado de Consultoría para la Red de Socios AWS (AWS Partner Network -APN). "Como en cualquier solución de red en nube para empresas, la resiliencia, la redundancia y el ancho de banda son fundamentales. Y un evento de esta magnitud no es la excepción. Entre miles de expositores, transmisiones en vivo y las sesiones paralelas, la conectividad a los servicios de AWS es vital para el éxito del evento", comentó Chris McReynolds, vicepresidente de gestión de productos en nube y de datos. "Llevarlo a cabo demanda mucho más que varias ondas de 10 giga para interconectar las sedes, requiere de experiencia y de conocimiento para satisfacer las necesidades y desarrollar una solución que esté a la altura de las mismas," dijo McReynolds. El evento AWS re:Invent 2017 tendrá lugar en Las Vegas del 27 de noviembre al 1 de diciembre. Hechos clave:

• Los requisitos de diseño para el evento de AWS re: Invent 2017 incluyen los siguientes elementos:

o Una experiencia de alta calidad para más de 40.000 asistentes en el lugar y más de 50.000 espectadores que seguirán la transmisión en vivo.

o La interconexión de las cinco sedes de Las Vegas con más de 1,4 millones de pies cuadrados (aproximadamente 427 km²) de espacio para el evento.

o Diversos enrutamientos hacia las múltiples regiones de AWS y conexiones privadas a la red de AWS.

• Todos los expositores, las transmisiones en vivo, las sesiones de grupos de trabajo, los laboratorios de prácticas, los bootcamps (talleres de capacitación) y demás, estarán a cargo de las Soluciones Cloud Connect de CenturyLink.

• Éste es el cuarto año consecutivo en el que CenturyLink , a través de su adquisición de Level 3, proveerá conectividad de red privada, dedicada para dar soporte a re:Invent.

• Las empresas globales aprovechan las Soluciones Cloud Connect de CenturyLink para obtener recursos de red seguros, de alto rendimiento y flexibles con opciones escalables de ancho de banda basada en SDN y visibilidad granular de red para satisfacer las necesidades del negocio. Recursos Adicionales:

CenturyLink adquirió Level 3 Communications Acerca de CenturyLink

CenturyLink (NYSE: CTL) es el segundo mayor proveedor de comunicaciones de los Estados Unidos para clientes corporativos globales.. Con clientes en más de 60 países, e Intensamente focalizada en la experiencia del cliente, CenturyLink se esfuerza para ser la mejor compañía de redes del mundo, resolviendo la creciente demanda de los clientes por conexiones confiables y seguras. Asimismo la empresa actúa como socio de confianza de sus clientes, ayudándolos a administrar las crecientes complejidades de red y de TI, y brindando soluciones gerenciadas de red y de ciberseguridad que los ayuden a proteger sus negocios.

### Declaraciones Prospectivas Con excepción de la información histórica y fáctica, las cuestiones presentadas en este comunicado u otras declaraciones orales o escritas de la compañía identificadas mediante palabras tales como "estima," "anticipa," "considera," "espera," "planea," "pretende," y expresiones similares, son declaraciones prospectivas tal como lo definen las leyes federales de títulos y valores, y están sujetas a la protección de "puerto seguro" contenidas en la misma. Estas declaraciones prospectivas no son garantía de resultados futuros y se basan únicamente en expectativas actuales, son inherentemente especulativas y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. .Los eventos y resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos previstos, estimados, proyectados o implícitos en dichas declaraciones en el supuesto de que se materialicen uno o más de esos riesgos o incertidumbres, o si estuvieran incorrectos los postulados subyacentes. Los factores que podrían afectar los resultados reales incluyen, sin carácter taxativo, los siguientes: los efectos de la competencia de una amplia variedad de proveedores, incluida una menor demanda de nuestras ofertas de legado y la mayor presión sobre los precios; los efectos de tecnologías nuevas, emergentes o en competencia, incluidas aquéllas que podrían hacer que nuestros productos fueran menos demandados u obsoletos; los efectos de modificaciones continuas en la reglamentación del sector de las comunicaciones, incluidos los resultados de procedimientos regulatorios o judiciales relacionados con la compensación entre operadores, obligaciones de interconexión, costos de acceso, servicios universales, implementación de banda ancha, protección de datos y neutralidad de red; nuestra capacidad para realizar los beneficios anticipados en tiempo y forma de nuestra adquisición de Level 3 finalizada recientemente, incluida nuestra capacidad de alcanzar los ahorros de costos anticipados, para utilizar las pérdidas operativas netas de Level 3 en las sumas proyectadas, de retener personal clave y de evitar las disrupciones no anticipadas de la integración; nuestra capacidad de adaptarnos efectivamente a los cambios en el sector de las telecomunicaciones, y cambios en la composición de los mercados y mix de productos; posibles cambios en la demanda de nuestros productos y servicios, incluida nuestra capacidad de responder efectivamente a una mayor demanda de servicios de banda ancha de alta velocidad; nuestra capacidad de mantener con éxito la calidad y rentabilidad de nuestras ofertas actuales de productos y servicios y de presentar nuevas ofertas de manera oportuna y rentable; el impacto adverso en el negocio y la red de nuestra compañía debido a posibles fallas en los equipamientos, cortes de servicio, violaciones a la seguridad o eventos similares que afecten a nuestra red; nuestra capacidad de generar flujos de caja suficientes para financiar nuestros compromisos y objetivos financieros, incluido el pago de nuestra deuda, gastos de capital, costos operativos, recompras periódicas de acciones, dividendos, aportes previsionales y pagos de otros beneficios, cambios en nuestros planes operativos, estrategias corporativas, planes de pagos de dividendos u otros planes de asignación de capital, ya sea que se basen en cambios en nuestros flujos de caja, requisitos de caja, desempeño financiero, posición financiera, condiciones de mercado u otros; nuestra capacidad para retener y contratar personal clave de manera efectiva y de negociar con éxito los convenios colectivos de trabajo en términos razonables sin paros laborales, incrementos en los costos de los beneficios de pensiones, salud, costos posteriores a la desvinculación del empleo; u otros beneficios, incluidos aquellos causados por cambios en los mercados, en las tasas de interés, tasas de mortalidad, demografía o reglamentaciones; cambios adversos en nuestro acceso a los mercados de crédito en términos favorables, ya sea causados por cambios en nuestra posición financiera, en una calificación crediticia más baja, en un mercado inestable u otros; nuestra capacidad de mantener relaciones favorables con nuestros principales socios comerciales, clientes, proveedores, proveedores de servicios, locadores, e instituciones financieras; nuestra capacidad de gerenciar efectivamente nuestro proyecto de construcción de redes y demás oportunidades de expansión; nuestra capacidad de cobrar nuestras cuentas a cobrar a clientes con dificultades financieras, cualquier desarrollo adverso en procedimientos regulatorios o legales que nos afecte, cambios en leyes o reglamentaciones tributarias, de comunicaciones, pensiones, salud, u otras; cambios en los programas de apoyo gubernamental, o en general en niveles de financiamiento de gobierno; los efectos de los cambios en políticas o prácticas contables, incluidos los cargos potenciales por deterioro a futuro; los efectos del terrorismo, condiciones climáticas adversas u otros desastres naturales o causados por el hombre; los efectos de factores más generales tales como cambios en las tasas de interés, en los costos operativos, en las condiciones generales del mercado, del trabajo, económicas o geopolíticas, o en las políticas públicas; y demás riesgos a los que periódicamente hacemos alusión en nuestras presentaciones ante la Comisión de Títulos y Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC"). Por todos los motivos expuestos anteriormente en nuestras presentaciones ante la SEC, le advertimos que no debe tomar estas declaraciones prospectivas al pie de la letra, las mismas se refieren solo a la fecha de su comunicación. No asumimos obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna de nuestras declaraciones prospectivas por motivo alguno, ya sea como resultado de información nueva, eventos o desarrollos futuros, circunstancias distintas u otros. Más aun, cualquier información sobre nuestras intenciones contenidas en cualquiera de nuestras declaraciones prospectivas refleja nuestras intenciones a la fecha de dicha declaración prospectiva, y se basa entre otras en las condiciones actuales regulatorias, tecnológicas, de la industria, competitiva, económica y de mercado, y en nuestros postulados a dicha fecha. Podemos cambiar nuestras intenciones, estrategias o planes sin aviso previo en cualquier momento y por cualquier motivo.

FUENTE

centurylink.com





Comentarios

Realice su comentario aquí