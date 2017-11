Level 3 há sido adquirida por CenturyLink

La combinación crea una compañía líder en comunicaciones globales, con una amplia infraestructura global, un sólido portfolio de productos y de servicios de TI. MONROE, La. – CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) completó la adquisición de Level 3 Communications, Inc. La combinación de CenturyLink y Level 3 crea una compañía líder en servicios de red a nivel global, capaz de proveer a los clientes una amplia gama de soluciones tecnológicas de alta calidad, sobre una red de fibra segura y confiable. La compañía combinada, con ingresos pro forma estimados de $ 24 mil millones para los últimos doce meses terminados el 30 de junio de 2017 (excluyendo los ingresos relacionados con la venta de negocios de colocation de CenturyLink del 1 de mayo de 2017, e incluyendo eliminaciones estimadas inter compañías y ajustes contables de compras), anticipa que aproximadamente 75 por ciento de sus ingresos core provendrá de los clientes corporativos y aproximadamente dos tercios de su facturación core, corresponderán a servicios estratégicos. La red de CenturyLink ahora conecta más de 350 áreas metropolitanas con más de 100.000 edificios on-net habilitado para fibra, incluidos 10.000 edificios en EMEA y América Latina. Visite level3isnowcenturylink.com para conocer más sobre la nueva CenturyLink. "CenturyLink ahora se encuentra posicionada para ofrecer un portfolio sólido y expandido en soluciones de comunicaciones, focalizado en las necesidades de red y servicios de TI de nuestros clientes," comentó Glen F. Post III, chief executive officer de CenturyLink. "Nuestros clientes, que van desde consumidores individuales a empresas globales, se beneficiarán con nuestras soluciones innovadoras y ampliadas de red, nuestros servicios gerenciados complementarios y nuestra fuerza de trabajo altamente calificada." Ahora CenturyLink está mejor posicionada para:

• Ofrecer un portfolio más amplio de productos innovadores de soluciones de red y servicios de TI de avanzada, diseñado para satisfacer las necesidades de tecnologías complejas y de protección contra las amenazas.

• Entregar estas soluciones y servicios a los clientes corporativos, de gobierno, mayoristas y consumidores a través de una red global de fibra a gran escala.

• Seguir invirtiendo en el alcance y en las velocidades de su infraestructura de banda ancha para pequeñas empresas y consumidores. "Nuestra meta es convertirnos en el mejor proveedor de servicios de red a nivel mundial y tenemos la capacidad de lograrlo como una sola compañía," expresó Jeff Storey, president and chief operating officer de CenturyLink. "CenturyLink está enfocada en brindar una experiencia única para nuestros clientes, impulsando al mismo tiempo un crecimiento rentable e incrementando el flujo de caja libre por acción. Nuestra escala y experiencia nos permitirán hacerlo en nombre de nuestros clientes, empleados y accionistas". Detalles de la Transacción Los tenedores de acciones ordinarias de Level 3 desde el momento inmediato anterior al cierre tendrán derecho a recibir US$26,50 por acción en efectivo (sin intereses) y 1,4286 acciones de CenturyLink por cada acción de Level 3 que posean. Los accionistas de CenturyLink ahora poseen aproximadamente el 51 por ciento, y los accionistas de la ex Level 3 son titulares de alrededor del 49 por ciento de la compañía combinada. La sede de CenturyLink seguirá estando en Monroe, Luisiana, con una presencia operativa clave en Colorado y en el área metropolitana de Denver. Recursos Adicionales:

• Hoja Informativa

• Biografías de los Miembros del Directorio

• Biografías y fotos de los Ejecutivos

Acerca de CenturyLink

CenturyLink (NYSE: CTL) es el segundo mayor proveedor de comunicaciones de los EUA que presta servicios a clientes corporativos. Con clientes en más de 60 países y un intenso foco en la experiencia del cliente, CenturyLink se esmera para ser la mejor compañía de redes del mundo, resolviendo la creciente demanda de los clientes por conexiones confiables y seguras. Asimismo, la empresa actúa como socio de confianza de sus clientes, ayudándolos a administrar las crecientes complejidades de red y de TI y brindando soluciones gerenciadas de red y de ciberseguridad que los ayuden a proteger sus negocios.





Declaración Prospectiva

Con excepción de la información histórica y fáctica contenida en el presente, las cuestiones presentadas en este comunicado, incluidas las declaraciones referidas a los beneficios esperados de la combinación tales como eficiencias, menores costos, mayores ingresos, potencial de crecimiento, perfil de mercado y solidez financiera, y la capacidad y posicionamiento competitivo de la compañía combinada, y otras declaraciones identificadas mediante palabras tales como "será," "estima," "anticipa," "considera," "espera," "proyecta," "planea," "pretende," "puede," "debería" "podría," "procura" y expresiones similares, son declaraciones prospectivas con el significado atribuido a las disposiciones de "puerto seguro" (protección legal) de la Ley de Reforma estadounidense sobre Litigios de Valores Privados, de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y postulados muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Estas declaraciones prospectivas y postulados en los que se basan (i) no son garantías de resultados futuros; (ii), son inherentemente especulativas y (iii) están sujetas a innumerables riesgos e incertidumbres. Los eventos y resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos previstos, estimados, proyectados o implícitos en dichas declaraciones en el supuesto de que se materialicen uno o más de esos riesgos o incertidumbres, o si estuvieran incorrectos los postulados subyacentes. Los factores que podrían afectar los resultados reales incluyen, sin carácter taxativo, los siguientes: la posibilidad de que los beneficios anticipados de la combinación no puedan realizarse en su totalidad o que demoren más de lo esperado para realizarse; la posibilidad de que los costos, las dificultades o las interferencias relacionadas con la integración de las operaciones de Level 3 con las de CenturyLink sean mayores a lo esperado; la capacidad de la empresa combinada de retener y contratar personal clave; los efectos de la competencia de una amplia variedad de proveedores, incluida una menor demanda de las ofertas de legado de CenturyLink; los efectos de tecnologías nuevas, emergentes o en competencia, incluidas aquéllas que podrían hacer que los productos de la empresa combinada fueran menos demandados u obsoletos; los efectos de modificaciones continuas en la reglamentación del sector de las comunicaciones, incluidos los resultados de procedimientos regulatorios o judiciales relacionados con la compensación entre operadores, obligaciones de interconexión, costos de acceso, servicios universales, implementación de banda ancha, protección de datos y neutralidad de red; cambios adversos en el acceso de la compañía combinada a mercados de crédito en términos favorables, sea debido a cambios en su posición financiera, clasificaciones más bajas de crédito de deuda, mercados inestables o alguna otra causa; la capacidad de la compañía combinada de ajustarse efectivamente a los cambios en el sector de las telecomunicaciones, y cambios en la composición de sus mercados y mix de productos; posibles cambios en la demanda o en los precios de los productos y servicios de la compañía combinada, incluida la capacidad de la compañía combinada de retener a los clientes y de responder efectivamente a una mayor demanda de servicios de banda ancha de alta velocidad; cambios en los planes operativos, planes de asignación de capital o estrategias corporativas de la compañía combinada, ya sea que estén basados en cambios en las condiciones de mercado, cambios en los flujos de caja o en el posicionamiento financiero de la compañía combinada, o algún otro cambio; la capacidad de la compañía combinada de mantener con éxito la calidad y rentabilidad de sus ofertas actuales de productos y servicios y de presentar nuevas ofertas de manera oportuna y rentable; el impacto adverso en el negocio y la red de la compañía combinada debido a posibles fallas en los equipamientos, cortes de servicio, violaciones a la seguridad o eventos similares que afecten su red; la capacidad de la compañía combinada de mantener relaciones favorables con socios comerciales clave, clientes, proveedores, prestadores de servicios, locatarios e instituciones financieras; la capacidad de la compañía combinada de utilizar pérdidas operativas netas en los montos proyectados; cambios en las necesidades futuras de caja de la empresa combinada; y otros factores de riesgo y declaraciones cautelares detalladas periódicamente en cada uno de los informes presentados por CenturyLink ante la Comisión de Títulos y Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC"). Es importante que sepa que cada tanto pueden surgir nuevos factores y que no podemos identificar la totalidad de dichos factores ni prever el impacto de cada uno en la compañía combinada. No debe tomar estas declaraciones prospectivas al pie de la letra ya que las mismas se refieren solo a la fecha de este comunicado. A menos que exista un requerimiento legal, CenturyLink no asume obligación alguna de actualizar públicamente cualquier declaración prospectiva, ya sea resultado de una nueva información, eventos futuros, eventos modificados o de cualquier otro, y renuncia expresamente a la obligación de tener que hacerlo.





FUENTE

level3isnowcenturylink.com





Comentarios

Realice su comentario aquí