¿Cuándo comienza YolkVisual a fabricar y distribuir sus equipos? A. Melamed: YolkVisual comenzó sus operaciones en el Año 2007 como una empresa de diseño, integración y suministro de sistemas y equipos audiovisuales.

¿Cómo llegan a la idea de diseñar y fabricar la línea de equipos que ofrecen hoy día? A. Melamed: Antes de iniciar la fabricación ya llevábamos cerca de 30 años diseñando e instalando salas multimedia e interconectando equipos de audio y video en diversos ambientes, primero analógicamente y luego con diversas soluciones digitales. Esa experiencia y las necesidades que encontramos nos motivó a diseñar nuestros equipos, para facilitar las instalaciones de este tipo a otros diseñadores de ambientes, arquitectos e ingenieros. ¿Por qué inician esta nueva etapa comunicativa? A. Melamed: Hemos alcanzado un momento de nuestro crecimiento que requiere de abrir nuevos horizontes y estamos en búsqueda de los mejores distribuidores para nuestra línea en donde estamos y en nuevos territorios. ¿Por qué es interesante para distribuidores, diseñadores e ingenieros conocer la propuesta de YolkVisual? A. Melamed: Además de nuestra comprobada experiencia en el campo, en YolkVisual sumamos amplios y sólidos conocimientos sobre integración de soluciones en el área audiovisual, de automatización, tecnología interactiva, de Smart Board, para los ámbitos educativos, corporativos, de video conferencias en particular y de conectividad multimedia en general. Somos pioneros en diseño e instalación y en comercialización de equipos de última tecnología, siempre en búsqueda de mejorar la calidad y la eficiencia desde la más amplia visión de conectividad multimedia hasta las más específicas áreas de presentaciones, educación y conferencias.

En adición, nuestros productos llegan con precios competitivos y de primera calidad, factores de gran importancia para nuestros mercados, donde cada día es más significativo buscar la mejor relación precio-valor. ¿Cómo resumiría el perfil de los nuevos equipos de YolkVisual? A. Melamed: Estamos presentando la línea de Cajas de Conectividad Audio Visual, facilitando a diseñadores y presentadores la interconexión de sus laptops, DVD, Blu-ray, pantallas, videoconferencias in situ y remotas; distintos ofrecimientos en línea como DirecTV, etc., con dispositivos como proyectores, monitores, audio, internet y mejorando la conectividad con otros espacios. Las cajas vienen en diferentes modelos y, además de stand alone, las hay en varios modelos para ser empotradas en pisos, paredes, mesas de conferencia, escritorios, o cualquier otro mueble, facilitando a presentadores la interconexión de alta calidad. ¿Según su experiencia reciente cuales son los modelos más pedidos? A. Melamed: Entre los modelos más vendidos está el Connectivity Box YV MF, que cuenta con una tapa motorizada que esconde todas las conexiones cuando no están en uso. Otros modelos muy solicitados son la caja múltiple YV 202 y el panel de conectividad con cables YV 550. En yolkvisual.com pueden encontrar todos los modelos del catálogo actual. YolkVisual: Multimedia Connectivity Solutions – www.yolkvisual.com – Twitter: @yolkvisual



