Por un futuro verde: disminuya los gastos energéticos de su centro de datos

• Un Centro de Datos consume 40 mil millones de kW/h anuales de energía.

• La Plataforma EcoStruxure gestiona de manera eficiente la infraestructura energética de un centro de datos.



Las empresas que buscan brindar el mejor nivel de servicio a sus clientes, dependen de la continuidad de sus operaciones las 24 horas del día los 365 días del año. Desde el punto de vista del consumo eléctrico, este tipo de operación implica un gasto considerable de energía. Se estima que un centro de datos grande puede consumir hasta 40 mil millones de kW/h anuales de energía, aproximadamente el consumo que genera una ciudad de 30.000 habitantes. Esto es preocupante no solo para cualquier operador de IT o inversionista (por obvias razones) sino también es de suma importancia para asociaciones civiles que por años han luchado por proteger el medio ambiente, pues el desarrollo tecnológico ha contribuido en gran parte a incrementar la contaminación ambiental. La implementación de tecnológicas más amigables con nuestro ambiente se ha vuelto indispensable. "Con el rápido desarrollo tecnológico, la energía que un centro de datos debe consumir diariamente para su operación puede sobrepasar los índices de gases contaminantes como el CO2, lo que contribuye al calentamiento global" comentó al respecto Rafael Vásquez, Director General de ERA Telecomunicaciones, "es importante entonces, implementar tecnologías que además de hacer los procesos de los centros de datos lo más eficientes posibles, contribuyan a la disminución de dichos contaminantes. Schneider ha desarrollado la plataforma de EcoStruxure, capaz de reportar el estado operacional y energético de los equipos de infraestructura, recolectando los datos que estos generan en tiempo real, alertando al operador de cualquier ineficiencia, fuga o falla para poder ser atendida o reparada de manera inmediata, brindando importantes beneficios en tiempo, ahorro de energía y en consecuencia, en la reducción de la huella de carbono." Bajo este panorama, tener un control y conocimiento del gasto energético que un centro de datos produce diariamente, es una estrategia eficiente para cuidar nuestro planeta, pues de manera inmediata se podría conocer dónde, sí es que existen, se encuentran las ineficiencias que a largo plazo se convierten en gases contaminantes. De igual manera, permite al administrador plantearse estrategias de ahorro al conocer el funcionamiento habitual, dónde se puede ahorrar y cómo se puede mejorar. "Implementar una solución que brinde datos sobre el estado de la infraestructura permite tomar mejores decisiones de ahorro. Por ejemplo, la plataforma de Ecostruxure cuenta con un software de administración que ayuda a concentrar toda la información que genera la infraestructura instalada. A través del uso de dicho software, el administrador podría saber desde el inicio de su operación qué capacidad de energía posee y que tan bien gestiona, sin importar el tamaño de su centro de datos", afirma Carlos Guzmán el Channel Account Manager Center & South, de Schneider. Conocer con exactitud qué sistema de energía requiere un centro de datos permite que se pueda usar tecnología adecuada. La energía excesiva mal implementada puede significar para el medio ambiente un incremento de calor o la generación de gases de efecto invernadero, sin contar el desperdicio de recursos.

"Nuestra plataforma EcoStruxure ha sido pensada para incrementar los ahorros operativos y de energía, asegurando la continuidad de operaciones, permitiendo al administrador anticiparse ante cualquier falla y ofreciendo materiales en su implementación más eficientes y menos contaminantes", apunta Carlos Guzmán. Así, desde edificios inteligentes hasta centros de datos con infraestructuras que disminuyen el gasto energético, son ya un paso a la transformación digital y la promesa de un futuro más verde. "La gestión eficiente de energía para un centro de datos es una inversión inteligente, no sólo por el ahorro en gastos que esto implica para cualquier administrador, también por la contribución de manera indirecta al planeta. La tecnología debería ser sinónimo de un futuro más verde", finalizó Rafael Vásquez, Director General de ERA Telecomunicaciones.





Acerca de ERA Telecomunicaciones



ERA Telecomunicaciones ayuda a las empresas a crear, innovar, diseñar e implementar redes de alto rendimiento y confiabilidad, ya sea alámbricas o inalámbricas. En ERA, fortalecemos día a día nuestra oferta con productos y servicios de alta calidad que permitan a nuestros clientes soportar la evolución constante de las redes y telecomunicaciones. Con más de 15 años de experiencia, nuestros consultores e ingenieros son especialistas en soluciones de datos, voz, video e iluminación inteligente, y están capacitados para ayudar a nuestros clientes a evaluar su entorno actual y determinar, diseñar e implementar las soluciones requeridas, adecuándonos a las necesidades y objetivos únicos, tanto actuales como futuros.





Acerca de EcoStruxure de Schneider



Schneider es líder en transformación digital de la gestión y la automatización de la energía en casas, edificios, centros de datos, infraestructuras e industrias. Su plataforma EcoStruxure es la columna vertebral de las aplicaciones habilitadas para la IoT. La solución ofrece conectividad e inteligencia integrada, una infraestructura para servicios digitales conectados a la nube y una base interoperativa para Smart Operations. EcoStruxure es la red troncal digital que conecta las mejores soluciones de OT con lo último en tecnología de TI para desbloquear el valor atrapado en sus operaciones y acceder al verdadero potencial de Internet de las cosas.



FUENTE

eratelecomunicaciones.com





