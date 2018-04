Recomendaciones para espectro y despliegues 5G en Estados Unidos de 5G Americas

BELLEVUE, Washington – 16 de abril de 2018 – 5G Americas, la asociación de la industria y la voz de la 5G y LTE para las Américas, anunció hoy la publicación del white paper 5G Americas Spectrum Recommendations for the U.S.(Recomendaciones de 5G Americas sobre espectro para los Estados Unidos), donde brinda orientación sobre el espectro inalámbrico bajo licencia y los pasos necesarios para el avance y despliegue de tecnologías de 5G en los Estados Unidos.



"El espectro bajo licencia ha sido la materia prima utilizada para brindar servicios inalámbricos móviles y nómades y alimentar la revolución de los smartphones", señaló Chris Pearson, Presidente de 5G Americas. "Ahora con la evolución a tecnología de 5G, en Estados Unidos deben identificarse y atribuirse muchos más recursos de espectro". Pearson continuó diciendo: "5G Americas está comprometida con la promoción de innovación y liderazgo sostenidos en la región Américas y eso significa brindar recomendaciones concretas sobre espectro en las bandas baja, media y alta para satisfacer una gran variedad de aplicaciones y soluciones de 5G".



Los servicios de 5G ya se encuentran en diversas etapas de prueba y despliegue en los Estados Unidos y se prevé que cubran una amplia gama de aplicaciones que a su vez impulsarán un abanico de escenarios de despliegue. Las diferentes características físicas del espectro hacen que determinadas aplicaciones sean más apropiadas en ciertos rangos de espectro, donde se prevé serán desplegadas, que incluyen las bandas bajas, medias y altas. Además, cada uno de estos rangos de espectro tienen características específicas que los tornan más apropiados para ciertos escenarios de despliegue: bandas bajas para cobertura de grandes zonas; bandas medias para despliegue urbano con capacidad incrementada; y bandas altas para cobertura limitada y muy alta capacidad. Como resultado de ello, ninguna banda por sí sola puede satisfacer todos los requisitos de la 5G y cumplir las promesas de la 5G.



Los planes de espectro para 5G en los Estados Unidos hasta ahora se han centrado mayormente en el espectro de ondas milimétricas por encima de los 24 GHz. Si bien las ondas milimétricas son útiles al brindar los grandes anchos de banda necesarios para la eMBB (banda ancha móvil optimizada), sus desafíos fundamentales de propagación les impiden constituirse en el medio apropiado para la cobertura de áreas muy extensas. El éxito de la 5G depende en gran medida de la disponibilidad de servicios 5G en todos lados, lo que requiere identificación y atribución de espectro de todos los tipos y en todos los rangos.



El informe de once páginas de 5G Americas ofrece recomendaciones específicas para los encargados de políticas acerca del espectro bajo licencia en los Estados Unidos, lo que incluye:



• Espectro por debajo de 3 GHz

• 3,1 a 3,55 GHz

• CBRS

• 3,7 – 24 GHz

• Espectro por sobre 24 GHz

• Más de 95 GHz

Las recomendaciones proporcionadas por 5G Americas son específicas para los Estados Unidos, pero tienen ramificaciones en todo el mundo. El espectro bajo licencia armonizado en todo el mundo es esencial para las economías de escala de equipos y roaming.

Para ampliar el esfuerzo colaborativo de la asociación, esta será la anfitriona del 5to Evento sobre 5G, 5G New Horizons Wireless Symposium (Simposio de nuevos horizontes para 5G inalámbrica) los próximos días 16 y 17 de mayo de 2018 en Austin, Texas, en el que se reunirán reguladores, académicos, operadores y proveedores líderes, como así también otras asociaciones de China, Japón, Corea, la Unión Europea, Brasil y Canadá y los Estados Unidos. El público podrá asistir al Simposio y escuchar de parte de más de 50 líderes de todo el mundo sobre una variedad de temas que incluirán el avance del espectro de 5G a nivel mundial.



El informe 5G Americas Spectrum Recommendations for the U.S. (Recomendaciones de 5G Americas sobre espectro para los Estados Unidos) fue escrito por los líderes conjuntos Ahmad Armand y Scott Migaldi de T-Mobile USA y representantes de compañías miembro de la Junta Directiva de 5G Americas que participaron de su desarrollo. El trabajo se encuentra disponible como descarga gratuita.





Acerca de 5G Americas: la voz de la 5G y LTE en las Américas

5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de la 5G a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América.



Los miembros de la Junta Directiva de 5G Americas incluyen a: América Móvil, AT&T, Cable & Wireless, Cisco, CommScope, Ericsson, Intel, Kathrein, Mavenir, Nokia, Qualcomm, Samsung, Shaw Communications, Sprint, T-Mobile US, Inc., Telefónica y WOM.

FUENTE

5gamericas.org





Comentarios

Realice su comentario aquí