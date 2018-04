CommScope y Nokia unidos para disminuir complejidad de solución DAS activa

HICKORY, C.N. - Partiendo de su colaboración previa, CommScope y Nokia se han unido para desarrollar una solución para reducir la complejidad de la interfaz entre un sistema transceptor base (BTS) y un sistema de antena distribuida activa (DAS). Usando la Interfaz de radio pública común (CPRI *), la nueva solución eliminará la necesidad de los cabezales de radio que normalmente se necesitan para alimentar un DAS activo, reduciendo así el espacio y los requisitos de potencia de un DAS activo.



La interfaz CPRI enlazará la unidad de banda base AirScale de Nokia al sistema de antena de Era™ C-RAN de CommScope y reducirá drásticamente el tiempo, espacio y potencia requeridos para conectar a los suscriptores en espacios públicos y empresas de alta capacidad. Este nuevo acuerdo se basa en el exitoso trabajo de co-desarrollo llevado a cabo previamente por estas dos empresas. "Los beneficios de la solución CPRI ya han sido bien establecidos en los sistemas de antena distribuida: una unidad de cabecera mucho más pequeña es más fácil de implementar, consume menos energía y ahorra valioso espacio en el sitio", mencionó Matt Melester, VP senior de Soluciones Distribuidas de cobertura y capacidad en CommScope. La solución de banda base CPRI interoperable de CommScope y Nokia elimina la etapa de conversión análoga, manteniendo todo el sistema digital, incluso hasta las antenas distribuidas. "Nokia está innovando constantemente e incrementando la flexibilidad y eficiencia de redes móviles para los operadores y sus suscriptores", añadió Randy Cox, Gerente de Negocios SC Lead en Nokia. "El liderazgo de CommScope y la continua innovación en DAS activo, combinado con el historial de colaboración de las dos compañías nos permitirá ofrecer una solución valiosa con el mayor impacto posible".

CommScope y Nokia esperan que la nueva solución de interfaz esté disponible a mediados del 2018, y que sea interoperable con el sistema de antena distribuida ION®-E de CommScope, además de la plataforma Era.





* CPRI es una especificación para el enlace de comunicación entre unidades controladas de equipos de radio, tipicamente conocido como unidades de banda base y cabezales de radio remotos.

CommScope Era es una marca registrada de CommScope, Inc. ION es una marca registrada de CommScope, Inc.









