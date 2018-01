Normas LTE llevan a Internet de las cosas masiva

BELLEVUE, Washington – diciembre de 2017 – 5G Americas, la asociación de la industria y la voz de la 5G y LTE para las Américas, anunció hoy la publicación del trabajo LTE Progress Leading to the 5G Massive Internet of Things (El avance de LTE conduce a la Internet de las cosas masiva de 5G) para reseñar los avances tecnológicos que darán soporte a los crecientes mercados de wearables (dispositivos vestibles), atención de la salud, vehículos conectados, y más Internet de las cosas (IoT). Se predice que este mercado será un motor de negocios clave para la industria de las telecomunicaciones y su inminente próxima generación. La IoT exigirá nuevos requisitos tecnológicos para la diversidad de casos de uso que presenta. Más recientemente, la industria creó el término IoT Masiva (MIoT), en referencia a la conexión de potencialmente decenas de miles de millones de dispositivos y máquinas que requerirán mayor definición en las normas para LTE y luego para 5G. "Algunos proveedores de servicios de telefonía celular de los Estados Unidos ya están sumando más conexiones IoT que conexiones a teléfonos móviles, y los esfuerzos realizados en la 3GPP por definir normas para el despliegue exitoso de una amplia gama de servicios en múltiples industrias contribuirá al éxito creciente de los consumidores y la empresa", señaló Jean Au, Gerente de Staff de Marketing Tecnológico de Qualcomm Technologies, Inc. (Qualcomm Technologies, Inc. es una subsidiaria de Qualcomm Incorporated.) y líder conjunta del white paper de 5G Americas LTE Progress Leading to the 5G Massive Internet of Things (El avance de LTE conduce a la Internet de las cosas masiva de 5G). Hoy, ya está obteniendo atención el Área Amplia a Baja Potencia (LPWA) y se anticipa que las tecnologías basadas en el celular como LTE-M (máquina) y la IoT por banda angosta (NB-IoT) se convertirán en las normas líderes de LPWA en 2020. Los operadores pueden escoger entre varias tecnologías IoT Celular (CioT) según su cartera de espectro, redes legacy, y los requisitos de sus servicios ofrecidos. LTE-M es el término comercial de la tecnología LPWA Comunicaciones tipo máquina optimizada (eMTC, según la sigla en inglés) publicada en la especificación del Release 13 del 3GPP junto con NB-IoT. Ambas tecnologías continuarán su evolución en versiones subsiguientes. Cuentan con el soporte de la gran mayoría de los fabricantes de dispositivos móviles y pueden convivir con redes celulares de 2G, 3G y 4G. Por estar normalizadas en la 3GPP y funcionar en espectro bajo licencia, ofrecen claras ventajas respecto de tecnologías IoT no celulares con funcionalidades técnicas tales como seguridad de grado de portadora. Los requisitos genéricos de la IoT son costos bajos, eficiencia de energía, cobertura ubicua y escalabilidad (la capacidad de dar soporte a un gran número de máquinas conectadas en una red). En la norma de 3GPP Release 13, eMTC y NB-IoT satisfacen los requisitos genéricos de la IoT: dan soporte a operaciones dentro de banda o en banda de guarda; reducen el costo y la complejidad del dispositivo; pueden brindar soporte a una gran cantidad de dispositivos IoT en una misma red; y presentan una vida útil de la batería ampliada. El Release 14 de 3GPP en 2017 introduce movilidad optimizada, Voz-sobre-LTE (VoLTE), soporte para mayores velocidades de datos, radiotransmisión (transmisión optimizada multicast en el enlace descendente) y mejores capacidades de posicionamiento, entre otras innovaciones para CioT. "Mientras que la 4G fue movilizada por la proliferación de dispositivos, servicios móviles muy consumidores de ancho de banda y acceso dinámico a información, la 5G estará impulsada además por aplicaciones IoT", observó Vicki Livingston, Titular de Comunicaciones de 5G Americas. "Habrá una gran variedad de casos de uso de IoT en el futuro, y el mercado ahora se expande hacia el despliegue de IoT Masiva y también a soluciones más avanzadas que pueden categorizarse como IoT Crítica". Para alcanzar una escala masiva, definida por la 3GPP como al menos un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, las redes móviles deben dar soporte más eficiente a los dispositivos más sencillos que se comunican infrecuentemente y son ultra eficientes en términos de energía de modo de poder presentar una vida útil de batería tan prolongada como diez años. El requisito sería contar con dispositivos de bajo costo con bajo consumo de energía y buena cobertura. Como alternativa, las aplicaciones de IoT Crítica tendrán altas demandas de confiabilidad, disponibilidad y baja latencia que podrían estar habilitadas por LTE o capacidades de 5G. Se prevé que costos de módems en descenso, la funcionalidad LTE en evolución y capacidades de 5G expandan el rango de aplicaciones para despliegues de IoT crítica. Sin embargo, existen muchos casos de uso entre estos dos extremos, que hoy dependen de la conectividad de 2G, 3G o 4G.



"La conectividad de red es esencial para la IoT, y existen muchas tecnologías de acceso inalámbrico en uso actualmente. Sin embargo, dada la gran variedad de casos de uso, entornos y requisitos, ninguna tecnología de conectividad o norma pueden satisfacer adecuadamente todos los casos de uso, y es allí donde el desarrollo de múltiples normas de tecnología celular 3GPP puede adecuarse al futuro. La 3GPP está manteniéndose al ritmo del crecimiento de la IoT para hacer frente a la demanda del mercado", confirmó Chris Pearson, Presidente de 5G Americas. LTE Progress Leading to the 5G Massive Internet of Things (El avance de LTE conduce a la Internet de las cosas masiva de 5G) fue escrito por los líderes conjuntos Betsy Covell, Gerente de Normas en Nokia Bell Labs, Jean Au, Gerente de Staff de Marketing Tecnológico de Qualcomm Technologies, Inc. y Vicki Livingston de 5G Americas, como así también por representantes de compañías miembros de la Junta Directiva de 5G Americas que participaron del desarrollo de este trabajo. El white paper se encuentra disponible para descargar sin costo.

