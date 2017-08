Aceleran investigación y desarrollo para lanzamientos comerciales 5G

BELLEVUE, Washington – agosto de 2017 – 5G Americas, la asociación de la industria y la voz de la 5G y LTE de las Américas, anunció hoy la publicación de LTE to 5G: Cellular and Broadband Innovation (LTE a 5G: innovación en celulares y banda ancha), un white paper abarcativo sobre tecnología de 5G Americas, de autoría de Rysavy Research, que reseña los avances de la industria en LTE y 5G. El trabajo brinda descripciones y análisis detallados sobre la naturaleza transformadora de las redes LTE y 5G. Si bien actualmente se encuentra en las primeras etapas del desarrollo y la concreción de normas, la 5G podría desplegarse en la versión "no independiente" ya desde 2019. "El futuro para la banda ancha móvil, incluso tanto LTE-Advanced como la 5G, es brillante, con el horizonte despejado para un crecimiento continuo en términos de capacidad", comentó Chris Pearson, Presidente de 5G Americas. "Los esfuerzos en materia de normas, investigación y desarrollo aceleran la llegada de la 5G a escala comercial. Se prevé que LTE tendrá 4,7 mil millones de conexiones en 2021 (WCIS, Ovum), con la expectativa de que LTE y la 5G queden fuertemente integradas y convivan hasta fines de la década de 2020 como mínimo". En las 530 redes LTE comerciales que hay en el mundo (GlobalComms, TeleGeography), hay muchas oportunidades para que los operadores continúen invirtiendo en muchas innovaciones tecnológicas tales como Voz sobre LTE, Múltiple Entrada Múltiple Salida (MIMO) de mayor orden, Agregación de Portadoras, Acceso Asistido con Licencia/LWA/LWIP, capacidades para Internet de las Cosas en IoT de banda angosta y Categoría M-1, Comunicaciones de Vehículo a Todo (V2X), Soporte para Celdas Pequeñas, Redes Auto-organizadas, Conectividad Dual –todas capacidades que mejorarán el desempeño, la eficiencia y la capacidad, al tiempo que habilitan el soporte para nuevas industrias verticales. El 3GPP ha implementado un proceso de normalización de la 5G que comenzó en el Release 14 con un estudio de Nueva Radio (NR), continúa ahora con una primera fase de especificaciones en el Release 15 que brinda opciones independientes y no independientes, luego avanza con una segunda fase de especificaciones completas en el Release 16. Se anticipa que el 3GPP completará la opción de primera fase no independiente de Radio Nueva 5G para banda ancha móvil optimizada en marzo de 2018. Los procesos de normalización para la 5G continuarán hasta el término de 2020 con optimizaciones constantes durante la próxima década. El white paper de 5G Americas LTE to 5G: Cellular and Broadband Innovation (LTE a 5G: innovación en celulares y banda ancha) presenta el alcance de los desarrollos inalámbricos más importantes de 2017, tales como:

• Aceleración de la investigación y el desarrollo de 5G

• Nueva Radio (NR) de 5G en definición

• LTE como norma celular mundial

• LTE-Advanced con ventajas espectaculares

• Internet de las cosas posicionada para la adopción masiva con capacidades para IoT celular en el Release 13 del 3GPP

• Espectro sin licencia integrándose más con la tecnología celular

• Importancia del espectro bajo, medio y alto para la 5G

• Nuevos modelos de espectro que incluyen espectro bajo licencia, compartido y sin licencia

• Avance de las celdas pequeñas

• Surgimiento de Virtualización de la Funcionalidad de Redes (NFV)

• Cronograma del 3GPP para el desarrollo de normas de 5G y LTE El informe explica la transformación de la banda ancha y el camino a la 5G, incluyendo capacidades planificadas y previstas de las tecnologías inalámbricas LTE y de 5G. Peter Rysavy, el autor del trabajo, dijo: "Tal como se explica en el informe, por su diseño orientado a una gran variedad de casos de uso y a la operación en múltiples bandas de frecuencia, la 5G tendrá un efecto excepcional y positivo sobre las comunicaciones móviles, la banda ancha y la IoT". LTE to 5G: Cellular and Broadband Innovation (LTE a 5G: innovación en celulares y banda ancha) fue elaborado como proyecto en colaboración entre Peter Rysavy de Rysavy Research y compañías miembros de 5G Americas. El trabajo está disponible para su descarga gratuita junto con una presentación PowerPoint en el website de 5G Americas.

Acerca de 5G Americas: la voz de la 5G y LTE en las Américas

5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de la 5G a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington y anunció oficialmente el cambio de nombre de la organización 4G Americas el 12 de febrero de 2016. Los miembros de la Junta Directiva de 5G Americas incluyen a: América Móvil, AT&T, Cable & Wireless, Cisco, CommScope, Entel, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Intel, Kathrein, Mavenir, Nokia, Qualcomm, Samsung, Sprint, T-Mobile US, Inc. y Telefónica.



Acerca de Rysavy Research

Rysavy Research lleva más de veinte años analizando e informando acerca de las tecnologías inalámbricas, lo que incluye la elaboración del nuevo informe Broadband Disruption: How 5G Will Reshape the Competitive Landscape (Disrupción de la banda ancha: cómo redefinirá la 5G el paisaje competitivo).

