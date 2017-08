Tres maneras fundamentales para alcanzar 5G

La tecnología inalámbrica 5G, que está en proceso de normalización, tiene muchas promesas asociadas, incluyendo la entrega de hasta 10 Gbps de throughout por usuario. Como todos los "Gs" que le preceden, el primer paso para definir y desplegar el 5G será asegurar que pueda adaptarse al crecimiento de banda ancha móvil. La necesidad de soportar casos de uso de baja latencia ayudará a darle forma a la arquitectura de red para que lleve la capacidad más cerca del borde de la red, en equilibrio con la necesidad de una mayor eficiencia, lo cual es mejor cuando se centraliza la capacidad. Encontrar el balance entre estas dos necesidades contrapuestas será un requisito clave para el trabajo de estándares de 5G.



"El 5G será una 'red de redes', una convergencia entre lo alámbrico e inalámbrico con amplia penetración de fibra en ambos para dar soporte a la variedad de casos de uso de 5G", mencionó César Franco Calderón, PMP, Ingeniero de aplicaciones Mobility in CommScope. "El camino hacia el 5G inicia con la evolución de las redes inalámbricas hacia RAN Centralizado, trayendo consigo ahorros en gastos de funcionamiento y de capital, y después al Cloud RAN. La arquitectura C-RAN habilita la virtualización y lleva las capacidades informáticas más cerca 'del borde de la red'. La virtualización genera optimización y provee una mejor experiencia de usuario con mayor eficiencia y capacidad de throughout junto con menor latencia".

Para César Franco Calderón, lograr la visión del 5G será posible de tres maneras fundamentales en las redes convergentes: densificación, virtualización y optimización.



Para que 5G pueda brindar velocidades diez o más veces mayores a las del 4G, la mejor manera de lograrlo es teniendo más estaciones base dentro de un área más densa. Los operadores de redes móviles (MNO) comenzaron densificando sus redes con tecnologías 3G y 4G a través de la sectorización y añadiendo Sistemas de Antenas Distribuidas (DAS) y small cells. De igual forma, la densificación también requiere soluciones más sofisticadas de infraestructura de cableado para fronthaul, backhaul y energía; y de acuerdo con César Franco Calderón:



"Si bien la planeación e implementación de un sistema de millones de small cells actuará como base del 5G, también dependerá de la disponibilidad del espectro. El 5G requerirá añadir más espectro, el cual puede ser alcanzado aprovechando el equipo de redes que también soportará las redes de 3G y 4G existentes".

Esa densificación de celdas continuará para poder proporcionar la capacidad y velocidad de 5G, sin embargo, también añade más complejidad a las redes inalámbricas, por lo que tecnologías como la virtualización de celdas serán necesarias para ofrecer los beneficios completos de la densificación.

Virtualización

Para poder controlar las hileras de espectro en las redes de 5G, los MNOs tendrán que virtualizar su infraestructura. A medida que los RAN Centralizados se convierten en Cloud RANs, los MNO's podrán gestionar la infraestructura en la nube desde cualquier ubicación. Una vez centralizadas las Unidades de Banda Base (BBUs), gran parte del procesamiento rutinario puede recaer en servidores comerciales, lo cual significa que las BBUs pueden ser rediseñadas y reducidas para concentrarse en procesamientos específicos más complejos.

Gran parte de la labor para definir el 5G está relacionado con una nueva arquitectura de redes centrales de los operadores. La virtualización de celdas extiende el concepto más allá de las redes centrales hacia las ondas de radio. "La virtualización de celdas a través de C-RAN también les permite a los operadores reutilizar de manera dinámica y eficiente un recurso escaso y costoso: el espectro. Se dice que la virtualización de celdas podría convertirse en la base fundamental de cómo se manejará la movilidad en el futuro," señala Calderón.

Optimización

La convergencia de redes significa que tanto las redes inalámbricas como alámbricas se unirán para servir mejor a los usuarios. Las redes de fibra óptica tendrán una presencia generalizada transportando el tráfico de las redes inalámbricas y moviéndose del core al borde de la red. La última milla podría ser fibra o inalámbrica, incluyendo ondas milimétricas para conexiones específicas en la red de acceso. El acceso inalámbrico es claramente el preferido por el usuario, pero será una combinación entre redes inalámbricas y alámbricas lo que finalmente los conecte con el core de la red.

El contenido se volverá más complejo y requerirá latencia ultra-baja, no sólo en el camino de acceso (que 5G resuelve), sino en el core. Van a existir problemas de latencia en los centros de datos del core de la red, y mover todo este contenido a los bordes de la red resuelve este problema. Pero esto requiere el uso de redes de distribución de contenido y la creación de centros de datos en los bordes de la red, por lo cual los MNOs necesitarán la capacidad de convertir los centros de datos en un corto período de tiempo con soluciones de alta densidad y alta velocidad, fáciles de instalar y rápidas de implementar.

"Mientras más aumenta la demanda de transmisión de datos de alta velocidad, la importancia de la relación señal/ruido (SNR) crece. Al igual que con el 3G y el 4G, el camino de Radio frecuencias también será crítico en la llegada del 5G, como también lo será la necesidad de una alta SNR para asegurar un servicio de datos sólido y cumplir con las metas del 5G," finalizó el Ingeniero de aplicaciones de CommScope.











