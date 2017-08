La migración es el mayor reto para los Operadores Multi-Servicio

• Los MSO deben acomodar cables de fibra y coaxiales de manera eficiente, por ello las arquitecturas adecuadas juegan un papel fundamental. Los proveedores de cable de banda ancha, también llamados Operadores Multi-Servicio (MSO), continúan proporcionando contenido a suscriptores residenciales, sin embargo, para soportar las demandas actuales de conectividad, han tenido que ramificar y mejorar sus redes de entrega de datos para satisfacer los requerimientos de sus diferentes clientes. Los MSO han entendido las nuevas fuentes y necesidades de transmisión de datos, por ello se esfuerzan en mantener conectados a sus clientes a través de una red híbrida de fibra-coaxial (HFC), no obstante, esto ha traído nuevos retos a los cuales han tenido que enfrentarse. "La gran demanda de conectividad, derivada de un aumento en el número de suscriptores de ancho de banda para OTT (Over-the-top) e IoT (Internet of Things), ha hecho que deban evolucionar y adaptar sus servicios, tanto para clientes residenciales como comerciales" mencionó Mark Alrutz, Director Senior de Provedores de Servicio FAE en CommScope. "Hoy en día estos operadores MSO mundiales ofrecen servicios de triple-play en diversos países, con planes de expansión que incluyen tanto HFC como FTTH. La clave del éxito para esta industria es la actualización de la red y un plan de migración flexible, actualizable y que se adapte a los avances del mercado". Aunque en la actualidad el crecimiento del impacto de FTTH es uno de los grandes desafíos para los MSO, el mayor reto ha sido -y sigue siendo- la migración hacia DOCSIS 3.1 (Data Over Cable Service Interface Specification). Con el aumento en la demanda de velocidades gigabit, agregar ancho de banda y capacidad a la red es algo fundamental, sin embargo, esto ha ocasionado disparidad en equipos, estándares operacionales y prácticas, por lo que las arquitecturas han sido la clave para una migración exitosa. El reto de la migración La combinación de crecimiento orgánico y actividades de F&A (Fusiones y Adquisiciones) aumentaron el número suscriptores, así como la presencia de los operadores con el paso de los años, lo cual ocasionó una disparidad en las arquitecturas de red. Por ello, pese a que la estandarización y convergencia impulsaron eficiencias operacionales significativas, un enfoque unificado resultó ser demasiado rígido, dado que la dinámica de la industria y los cumplimientos regulatorios varían dependiendo de cada región o país. "Se necesitaban acomodar cables de fibra y coaxiales, tener una eficiente gestión de estos cables, de energía y del equipo activo; en esta 'simplificación' los gabinetes, ubicados al principio de la red de distribución, resultaron un elemento clave para lograr una arquitectura de acceso unificado", agregó Mark Alrutz. Pero la cantidad de problemas que las diferencias en las redes y arquitecturas implicó no sólo significó retrasos para los MSO, sino también pérdidas económicas y tiempo desperdiciado, impactando directamente en la eficiencia del servicio. De esta forma, al ser una solución proyectada a futuro, los gabinetes deberían ser capaces de pasar por distintos ciclos de actualización tecnológica y poder soportar los cables coaxiales, además de la RFoG (Radiofrecuencia sobre fibra óptica) como paso de transición hacia FTTH y, más adelante, la introducción de servicios inalámbricos. "A medida que la exigencia por satisfacer las necesidades creció, fue necesario que se diseñaran soluciones modulares, en este caso, un gabinete donde los bloques de construcción pudieran ser intercambiados o actualizados rápida y fácilmente. De esta forma, se redujo la complejidad de la red, así como los costos de despliegue y mantenimiento. Como resultado, logramos reducir 5,000 configuraciones posibles a un set de seis bloques de construcción Plug & Play. Con esto sólo puedo decir que, mientras se expande la red a través de territorios y tecnologías, las soluciones modulares y actualizables son fundamentales para mantenerse ágiles", finalizó mencionó Mark Alrutz, Director Senior de Provedores de Servicio FAE en CommScope. "Un gabinete, 500 configuraciones" es la segunda entrega de nuestra serie de Casos de Estudio FTTX, donde le contamos la historia de un MSO global que tenía planes para expandir su red a una red FTTH, pero debió solucionar un problema de diseño de sus gabinetes para lograrlo.



Acerca de CommScope:

CommScope (NASDAQ: COMM) Ayuda a las empresas alrededor del mundo a diseñar, construir y gestionar sus redes cableadas e inalámbricas. Nuestro amplio portafolio de infraestructura de red incluye algunas de las soluciones inalámbricas y de Fibra Óptica más vastas e innovadoras del mundo. Nuestro talentoso y experimentado equipo global está encaminado a ayudar a los clientes a incrementar su ancho de banda, maximizar su capacidad existente, mejorar el rendimiento y disponibilidad de la red, aumentar la eficiencia energética y simplificar la migración de tecnología. Usted encontrará nuestras soluciones en los más grandes edificios, recintos y espacios al aire libre; en Centros de Datos y edificios de todas las formas, tamaños y complejidades; en sitios con redes celulares e inalámbricas; en oficinas centrales de telecomunicaciones y cabeceras de cable; en despliegues de FTTx; aeropuertos, trenes y túneles. Las redes vitales de todo el mundo funcionan con soluciones CommScope.



FUENTE

commscope.com





Comentarios

Realice su comentario aquí