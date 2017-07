Cable de Fibra Óptica Energizado para ampliar la cobertura de red

• El Sistema de Cable de Fibra Óptica Energizado resuelve el desafío de instalar dispositivos PoE fuera del rango de cobertura de una red de cableado estructurado estandarizada. Con el paso de los años, se han requerido diferentes e innovadoras soluciones para satisfacer las necesidades de conectividad que los diversos sectores de la industria demandan. La creciente necesidad de seguridad, movilidad y el camino hacia la Internet de las Cosas (IoT) representa todo un desafío para los operadores de redes celulares e integradores de redes de seguridad y Wi-Fi. La necesidad de encontrar soluciones eficientes para aumentar el rango de distancia de la cobertura a costos más bajos, y resolver los problemas de acceso a la alimentación eléctrica en ambientes de difícil alcance incrementa el valor del "Sistema de Cable de Fibra Óptica Energizado", que ofrece una solución rápida y efectiva para resolver los retos de conexión de dispositivos Power Over Ethernet (PoE). "El Sistema de Cable de Fibra Óptica Energizado es una solución que combina en un diseño híbrido hilos de fibra óptica y cobre, que funcionan en conjunto con dispositivos extensores de Power Over Ethernet (PoE) para proporcionar una solución completa interior o exterior según sea el caso, al alimentar y comunicar al mismo tiempo los dispositivos PoE", mencionó Domingo Hernández, Field Application Engineer de CommScope. "Este tipo de cable también mejora el desempeño y simplifica la instalación, alimentación y comunicación de los dispositivos PoE conectados a la red, extendiendo el alcance de los 100 metros que permite un cableado estructurado estandarizado, hasta distancias de 3 kilómetros". El despliegue de cámaras de Alta Definición, puntos de acceso Wi-Fi, Terminales de redes ópticas, células pequeñas para telefonía celular y otros dispositivos terminales de acceso, puede ser un gran desafío. Muchos de estos dispositivos aceptan una entrada PoE para su alimentación y comunicación, pero las limitaciones de distancia, la disponibilidad de energía y la ubicación de los dispositivos, se convierten en un reto para la planificación de la red, un reto que puede ser enfrentado con el Sistema de Cable de Fibra Óptica Energizado. Además de lo anterior, para Domingo Hernández el uso del Sistema de Cable de Fibra Óptica Energizado proporciona diversos beneficios para administradores y operadores de redes: • Alimentación de energía y comunicaciones a través de un mismo cable.

• Reducción de costos por la eliminación de instalaciones eléctricas e infraestructura relacionada para cada dispositivo.

• Reducción de dispositivos Power Over Ethernet instalados, gracias a que su ubicación es precisa, además de depender de su desempeño y no de la disponibilidad de líneas eléctricas.

• Aumento en la disponibilidad y seguridad de los dispositivos PoE conectados, gracias a que la alimentación es centralizada y puede ser regulada y respaldada desde un mismo sitio y a menores costos.

• Ampliación de la cobertura de dispositivos PoE a ubicaciones de difícil acceso, largas distancias y que requieren de alta disponibilidad. El Sistema de Cable de Fibra óptica Energizado está integrado por dos elementos primordiales:

o Cable hibrido de fibra óptica multimodo o monomodo, en conteos de 2 hasta 12 fibras y conductores de cobre calibre 12 o 16 AWG.

o Extensor de Power Over Ethernet, que contiene electrónica que realiza administración de energía, es un convertidor de medios, protector de líneas de 3 niveles y corrector de polaridad, contenido en un chasis hermético al medio ambiente de nivel IP67.



El Sistema de Cable de Fibra Óptica Energizado proporciona a los operadores, además, una solución completa de "rack a dispositivo", lo que le permite alimentar y comunicarse con una variedad de dispositivos PoE conectados a la red de forma remota, reduciendo costos en infraestructura y ampliando la cobertura de red de sus dispositivos PoE.



