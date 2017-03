Frost & Sullivan reconoce a Level 3 como Proveedor del Año de Servicios Corporativos en América Latina

Frost & Sullivan, consultora global para el crecimiento empresarial, otorgó a Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT) su prestigioso Premio a las Mejores Prácticas 2016 como Proveedor del Año en Servicios para Empresas de América Latina.



El reconocimiento, entregado en Argentina, se basa en los resultados de una investigación de Frost & Sullivan en múltiples categorías de desempeño de negocios.



Los parámetros utilizados por la consultora para medir a Level 3 en comparación con sus competidores se basaron en dos categorías generales: innovación y desempeño visionarios, e impacto en el cliente, cada una con cinco criterios de benchmarking.



Los servicios de valor agregado de Level 3 (VAS por sus siglas en inglés) posicionaron a la compañía como líder mejor en su clase en Latinoamérica. Una oferta amplia, que incluye red de entrega de contenido (CDN), optimización de la WAN, gestión de la red y soluciones adicionales, con el respaldo de una infraestructura de red de nivel superior, le permitió a la organización responder a necesidades de mercado insatisfechas en la región.



"Luego de una extensa investigación, estamos convencidos de que la infraestructura y portafolio de servicios de Level 3 responden de manera exitosa a las demandas no satisfechas de las empresas. La especialización demostrada por la compañía en el campo de los servicios convergentes de telecomunicaciones y de TI, le ha valido un lugar indiscutido como proveedor integral de servicios para empresas", declaró Carina Gonçalves, analista del sector Tecnologías de la Información y la Comunicación de Frost & Sullivan, América Latina.



La vocera de la firma Frost & Sullivan agregó: "Level 3 ha llevado los estándares del mercado al próximo nivel, como ningún otro jugador, con una gama de servicios de valor agregado que incluyen: balanceo de carga, optimización de la WAN, gerenciamiento de la red, CDN y los servicios Vyvx Linear Channel Distribution (LCD) de distribución lineal de canales".



Leonardo Barbero, Vicepresidente Senior de Producto y Marketing de Level 3 América Latina, dijo que el reconocimiento de Frost & Sullivan fortalece el liderazgo continuo de la organización en brindar una amplia gama de servicios que satisfagan las necesidades de las empresas. "Èstas se enfrentan a un escenario tecnológico en constante evolución, que demanda alta capacidad, preocupación por la seguridad y necesidad de migrar hacia plataformas nuevas".



El Premio a las Mejores Prácticas de Frost & Sullivan reconoce a empresas –en diversos mercados regionales y globales- que evidencien logros sobresalientes en liderazgo, innovación tecnológica, servicio al cliente y desarrollo estratégico del producto.





Acerca de Frost & Sullivan

Frost & Sullivan, consultora global para el crecimiento empresarial, posibilita que sus clientes aceleren el crecimiento y alcancen posiciones best-in-class (mejor en su clase) en cuanto a crecimiento, innovación y liderazgo. El servicio Growth Partnership Service de la compañía les provee a los Directores de las empresas y al Equipo de Desarrollo de Dirección, una investigación disciplinada y modelos de las mejores prácticas para impulsar la generación, evaluación e implementación de potentes estrategias de crecimiento. Frost & Sullivan aprovecha su experiencia de 50 años como socio de las compañías globales Top 1000, empresas emergentes e inversores en sus más de 40 oficinas distribuidas en seis continentes.



Acerca de Level 3 Communications

Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT) una empresa clasificada en el ranking Fortune 500, provee servicios de comunicaciones a clientes empresariales, gubernamentales y mayoristas. El portafolio integral de soluciones incluye soluciones de fibra y de infraestructura; comunicaciones de datos y voz basadas en IP; servicios de Ethernet de área amplia; distribución de video y de contenidos; soluciones de data center y de servicios en nube. Level 3 atiende a clientes de más de 500 mercados en más de 60 países.