Nueva frontera para las normas LTE y 5G

Informe de 5G Americas detalla las normas 3GPP Release 13 a Release 15 5G Americas, la asociación de la industria y la voz de la 5G y LTE para las Américas anunció la publicación de Wireless Technology Evolution Towards 5G: 3GPP Release 13 to Release 15 and Beyond (Evolución de la tecnología inalámbrica hacia la 5G: 3GPP Release 13 a Release 15 y posteriores), donde se reseña el avance y la evolución de la tecnología LTE y las normas en desarrollo para la 5G. El hecho de que los Estados Unidos esté aproximándose al 90 por ciento de penetración con LTE (según datos de Ovum) plantea el escenario para una nueva frontera tecnológica mediante las tecnologías móviles de quinta generación. "Docenas de pruebas de la 5G están teniendo lugar en todo el mundo, y el proceso de relevamiento de información de parte de operadores y fabricantes líderes para nutrir el proceso de normas del 3GPP está en marcha", comentó Vicki Livingston, Encargada de Comunicaciones de 5G Americas y una de las colaboradoras en la redacción del informe. "LTE y la 5G funcionarán en conjunto para conformar nuestro futuro conectado." La importante trayectoria del 3GPP en la normalización de las tecnologías que impulsan los mayores ecosistemas móviles de GSM a LTE y ahora a la 5G son el eje de este trabajo de 5G Americas. Se prevé que LTE será la tecnología inalámbrica móvil dominante hasta bien adentrada la próxima década, con la conclusión de LTE-Advanced Pro en el Rel-13 en 2016. El trabajo de 5G Americas trata en detalle las optimizaciones de funciones clave que se incluyeron en el 3GPP Rel-13, tales como: • Optimizaciones para dar soporte a Sistemas de Antenas Activas (AAS)

• Acceso Asistido bajo Licencia (LAA)

• Agregación de LTE y WLAN (LWA y LWIP)

• Baja potencia / cobertura de área amplia para aplicaciones de Internet de las Cosas mediante Internet de las Cosas Celular (Cellular-IoT)

• Mejoras a tecnologías LTE introducidas anteriormente ◦Antenas de Múltiple Entrada- Múltiple Salida (MIMO) avanzadas

◦Redes auto-organizadas (SON)

◦Agregación de Portadoras (CA) y Conectividad Dual (DC)

◦Servicios de Proximidad y Comunicaciones de Dispositivo a Dispositivo para Seguridad Pública (ProSe/D2D)

El documento también aborda en profundidad las mejoras a LTE que se están trabajando como parte del Rel-14, incluyendo nuevas optimizaciones de MIMO, CA, LAA optimizada (eLAA), LWA optimizada (eLWA), y mejoras a Voz sobre LTE (VoLTE) y ProSe/D2D. Jim Seymour, Ingeniero Principal del Mobility CTO Group y líder conjunto del informe de 5G Americas, explicó: "Las versiones 13 y 14 del 3GPP aportan optimizaciones técnicas adicionales innovadoras para la evolución de LTE mientras que las normas para 5G y LTE se desarrollan en paralelo dentro del 3GPP." Las versiones Rel-14 y Rel-15 representan la primera fase del trabajo del 3GPP hacia las normas para la 5G. La versión Rel-14 se focaliza en los puntos de estudio hacia la 5G mientras que la Rel-15 se centra en la primera fase de especificaciones normativas para la 5G. Uno de los requisitos para la 5G es la capacidad de dar soporte óptimo a un mayor rango de bandas de frecuencias en la 5G, y en particular bandas de ondas milimétricas (mm). Dado que los radio accesos como LTE y HSPA no fueron diseñados para ser optimizados para bandas de frecuencias de ondas milimétricas, el 3GPP acordó que Rel-14 y Rel-15 introducirán una nueva tecnología de radio acceso (NR) para 5G que tendrá la suficiente flexibilidad para dar soporte no solo a bandas de frecuencias por debajo de los 6 GHz sino también a bandas de ondas milimétricas de hasta 100 GHz. El white paper de 5G Americas ofrece detalles de los estudios del 3GPP Rel-14 sobre la nueva tecnología de radio acceso, incluyendo Modelado de Canales, requisitos RAN, tecnologías RAN y soluciones potenciales que se ajustan a un amplio abanico de casos de uso. El ítem de estudio sobre RAN apunta a identificar escenarios característicos para las tecnologías de acceso de la próxima generación y el desempeño y principales capacidades funcionales:

•Un rango de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs, según la sigla en inglés) y sus requisitos meta

•Varios escenarios de despliegue meta, que cubren Banda Ancha Móvil optimizada (eMBB), Comunicaciones Ultra-confiables de Baja Latencia (URLLC), Comunicaciones Tipo Máquina masivas (mMTC), además de Vehículo a Todo optimizada (eV2X)

•Otros requisitos, por ejemplo, para cubrir arquitectura, servicios y operación Los estudios que se explican en el white paper se centran en cuatro áreas principales de especificaciones RAN: 1) Aspectos de la capa física; 2) protocolos y procedimientos para la interfaz de radio; 3) arquitectura de la red de radiocomunicaciones, interfaces y protocolos / procedimientos; y 4) requisitos de Radio Frecuencias (RF) y desempeño. Al nivel de los requisitos de servicio, los estudios del 3GPP incluyen más de 70 casos de uso para nuevas oportunidades en los sistemas de telecomunicaciones de la próxima generación. El proceso de IMT-2020 en parte está impulsando el trabajo del 3GPP para definir una tecnología de 5G que consiste en un enfoque de dos fases. La fase 1 se focaliza en estudios de Arquitectura de Radio Nueva y de sistemas de la próxima generación para 5G (Rel-14) y especificaciones normativas (Rel-15) hasta 2018, mientras que la fase 2 incluye todo lo necesario para cumplir los requisitos de Rel-16 para IMT-2020 antes del término de 2019. Wireless Technology Evolution Towards 5G: 3GPP Release 13 to Release 15 and Beyond (Evolución de la tecnología inalámbrica hacia la 5G: 3GPP Release 13 a Release 15 y posteriores) fue redactado por miembros de 5G Americas y se encuentra disponible para su descarga gratuita del website de 5G Americas. Los líderes conjuntos del grupo de trabajo del white paper son Betsy Covell, Gerente de Normas de Nokia Bell Labs, Jim Seymour, Ingeniero Principal de Mobility CTO Group, Cisco, y Vicki Livingston, Encargada de Comunicaciones de 5G Americas. Con el fin de resaltar la importancia de la norma del 3GPP para 5G, 5G Americas se asoció con FierceWireless para ofrecer un almuerzo el 27 de febrero durante el Mobile World Congress. 5G Evolution: Transitioning from Fixed to Mobile (Evolución de la 5G: la transición de fijo a móvil) será el tema a debatir entre panelistas expertos de Qualcomm, Deutsche Telecom y Verizon, a los que se sumará Chris Pearson, Presidente de 5G Americas. La inscripción al evento de FierceWireless ya se encuentra abierta.

