Para adultos mayores el ejercicio es primordial

Muchos son los beneficios que tiene para los adultos mayores realizar ejercicios. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas en edad avanzada que practican alguna actividad física reportan menos tasas de mortalidad, por todas las causas, y mejoran enormemente su calidad de vida. Mantener el cuerpo en movimiento los ayuda a reducir los síntomas de la ansiedad y de la depresión, a prevenir enfermedades como la osteoporosis, la diabetes y la presión alta; mejora el estado de ánimo, las funciones cardiovasculares, la movilidad de las articulaciones y la fuerza muscular. También disminuye la curva de envejecimiento, el riesgo de caídas, ayuda a relajar el cuerpo, conciliar el sueño, previene la pérdida de fuerza, flexibilidad, agilidad y coordinación, facultades que permiten mantener la salud física y la independencia, entre otras cosas. Pilar básico para vivir la vejez en condiciones óptimas Esto lo tiene claro María Arroyo, secretaria de 69 años y miembro de Gold's Gym Montalbán, desde 2011, para quien la actividad física es un pilar básico para evitar enfermedades. Su lema es: entrenar para vencer la vejez, por lo que cumple diariamente una rutina mañanera que incluye pilates, streching, yoga y cardio en caminadora.' "Tengo alrededor de 40 años haciendo ejercicio, fui atleta, corredora de 50 y 100 metros planos, y luego me dediqué de lleno al gimnasio. Creo que entrenarse es vital para el buen funcionamiento de las personas. No importa la edad que tengamos, siempre es bienvenido para la salud mantenerse activos", comentó. Cuerpo y mente sana Gregory Arvelo Moleiro, de 60 años y profesión abogado, lleva 6 años entrenando en la sede de la cadena de bienestar integral de El Recreo, con la intención de mantener su cuerpo y mente sana, además de aprender a tener una dieta más saludable libre de grasas. "El ejercicio me ha ayudado mucho a tratar mi tensión arterial y a mantener un cuerpo con mejor movilidad y definición. No me arrepiento, pues creo que lo he logrado a pesar de mi edad, gracias también a la orientación de los instructores personales que me ayudan a entrenarme correctamente", señaló. Su rutina es de lunes a viernes, días en los que combina los ejercicios en máquina para fortalecer los músculos del pecho, brazos, piernas y mantener el buen ritmo cardíaco. "Considero que eso es algo primordial sobre todo para personas con problemas de tensión y que tienen a engordar muy rápido como yo, ya que aprendes a vivir con mejor calidad de vida", expresó. Ambos coincidieron en señalar que después de acudir al gimnasio se sienten frescos y llenos de vitalidad. "Salgo súper relajado, con muchas ganas de llegar a casa, comer y descansar porque, además, después del ejercicio siento que duermo demasiado bien", indicó Moleiro. Por su parte, María Arroyo comentó que al terminar con sus rutinas se siente renovada y activa, lista para cumplir con sus quehaceres del hogar. "Es como volver a llenarse de energía, por lo que recomiendo a todos los adultos mayores acudir al gimnasio en la medida de sus posibilidades para ganar salud". Para conocer más sobre este tipo de actividades pueden acercarse a las redes sociales de la empresa: @GoldsGymVE en Twitter e Instagram y GoldsGymVenezuela en Facebook.



