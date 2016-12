Guía para un diciembre y año nuevo saludable

Todos sabemos que la época navideña está llena de alegría, fiestas, reencuentros, risas, regalos, comida deliciosa, bebida, etc. Pero también sabemos que es una época de mucho estrés y si no tenemos cuidado, también de muchos excesos. Por eso preparamos una guía para que en ésta época te llenes de felicidad y buenos sentimientos sin poner en riesgo el mayor regalo que tenemos que es nuestra salud. • Incluye en todos tus menús verduras y frutas de la temporada, la naturaleza es sabia y están llenas de vitamina C, A, zinc, etc. que te ayudan a reforzar el sistema de defensas y así evitar las molestas gripes de la época. Dile adiós a los suplementos y ¡Disfruta de ensaladas, frutas secas o jugos naturales! • Si ya haces ejercicio de manera regular, no dejes que las fiestas y el estrés típico de la época te aleje de tu rutina, al contrario, ten en mente que hacer ejercicio es tu momento del día para consentirte y cuidarte. ¿Sabías qué está demostrado científicamente que hacer ejercicio, entre muchos beneficios, ayuda a disminuir el estrés? • Si aún no haces ejercicio hazte un gran regalo de navidad y empieza ya, tu cuerpo y tu humor te lo agradecerán, además disfrutarás con más tranquilidad de las comidas navideñas. • Seguro tienes que hacer algunas compras navideñas, haz una lista, tómalo con calma, no lo dejes a última hora y velo como una oportunidad para moverte más, por ejemplo olvida las escaleras eléctricas de los centros comerciales, recuerda que así estarás quemando un poco más de calorías. • Cuida tu digestión. Es muy común que después de los festejos decembrinos tengamos problemas de indigestión, para prevenirlo consume alimentos altos en fibra como el Pan Integral Bimbo, Pan Doble Fibra Bimbo o Pan de Trigo Germinado Saníssimo, ya sea en la misma comida o a otras horas del día, prefiere infusiones como té de manzanilla o hierbabuena que también te pueden ayudar. • Por ningún motivo te saltes algún tiempo de comida como el desayuno o la cena pensando que así ahorras algunas calorías... la realidad es que si te saltas una comida llegarás con más hambre a la siguiente y será más probable comer de más. • Prepara durante el día platillos fáciles de hacer para que no aumenten tu carga de trabajo y no descuides tu alimentación. • Recuerda que todas las bebidas alcohólicas también cuentan en la suma de calorías por lo que te recomendamos que las consumas con moderación, máximo 2 copas. No olvides: ¡si tomas, no manejes! • Busca durante el día pequeños momentos de relajación para no acabar el año agotado, por ejemplo 5 minutos de meditación, hacer respiraciones profundas, hacer una pequeña caminata, etc. Pueden ser de gran ayuda. • Por último, pero no menos importante, no olvides el verdadero significado de esta época, prioriza, planea y en los eventos disfruta al máximo a tus amigos y a tus seres queridos. ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! (*) La autora es especialista en nutrición para Grupo Bimbo.





FUENTE

Ana María González (*) - Grupo Bimbo





