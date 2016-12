Actúa hoy contra la diabetes para cambiar el mañana

Cuando se toca el tema de diabetes generalmente se habla de complicaciones, de los síntomas, de las posibles causas, estadísticas, etc. Hoy decidimos hablar de manera positiva usando el lema del Día Mundial de la Diabetes 2016 que es: "Actúa hoy para cambiar el mañana". Si bien es cierto que hay factores de riesgo que no podemos modificar como la historia familiar o la edad, la buena noticia es ¡que hay factores que dependen de nosotros! Una alimentación saludable, un peso adecuado de acuerdo a tus características y un estilo de vida activo son tus mejores aliados para prevenir la diabetes. Puede sonar muy trillado o complicado de seguir, pero continuamos con las buenas noticias, comer de forma saludable no está peleado con comer rico y hacer ejercicio, puede ser muy divertido. Te damos algunos consejos fáciles de seguir tanto para ti como para toda tu familia: • Aumenta el consumo de verduras y frutas, se recomienda por lo menos 5 porciones al día, entre otros beneficios te aportan fibra, tienen pocas calorías y te dan saciedad, por si fuera poco hay una gran variedad y muchas formas de prepararlas. • ¡Cuida tus porciones! Sin darnos cuenta nos vamos "acostumbrando" a porciones más grandes, reduce poco a poco las cantidades. Comer en platos más pequeños puede ayudar a lograrlo ¡Inténtalo! • Come despacio, por lo menos tarda 20 minutos en cada comida, esto ayuda a que el cerebro registre la señal de saciedad y así no comas de más. • Nunca te saltes un tiempo de comida, solo conseguirás que tú metabolismo se vuelva más lento, lo cual provoca que quemes menos calorías, por otro lado complica el manejo de la glucosa en sangre. Así que olvídate de no desayunar o no cenar. • Incluye cereales integrales, hoy sabemos que éste tipo de cereales son de gran ayuda para prevenir la diabetes. Ya que por un lado nos aportan la energía que necesitamos, así como ciertas vitaminas como las del complejo B, indispensables para el buen uso de esta energía y además son excelente fuente de fibra. En Bimbo sabemos los beneficios de este tipo de cereales y te ofrecemos diferentes opciones que además son deliciosos como Pan Cero Cero, Pan Doble Fibra, Pan Silueta Bimbo. ¡Pruébalos todos y así le das variedad y sabor a tus comidas! • Cuida la cantidad de grasa que consumes, para ello utiliza una cuchara cafetera cuando vas a usar aceite y prefiere preparaciones como al horno, al vapor, asadas, etc. Evita los alimentos fritos o capeados. • No te olvides de las leguminosas como frijoles, garbanzos, habas, chícharos, etc. Son una excelente fuente de proteínas, fibra y bajas en grasa. Combínalas con los cereales para obtener proteínas de buena calidad. • Literalmente haz un ritual de cada uno de tus tiempos de comidas, así aprecias realmente lo que estas comiendo. Disfrutar nuestros alimentos debe ser parte de una dieta saludable, si no es así, algo le falta a tu plan de alimentación. • ¡Muévete! Si de verdad quieres prevenir la diabetes y otras enfermedades, el ejercicio debe ser parte de tu vida, 30 minutos al día pueden hacer la diferencia. No esperes a escuchar malas noticias de tu médico, ponte las pilas y actúa hoy comiendo saludable y rico, incorporando el ejercicio a tu rutina diaria, moviéndote más durante el día y sabrás que estas cambiando el mañana para seguir disfrutando al máximo de la vida.

(*) La autora es Coordinadora de Nutrición de Grupo Bimbo

Referencias: • Mi plan de acción para prevenir la diabetes https://www.niddk.nih.gov/health-information/health-communication-programs/ndep/espanol/informacion-salud/mi-plan-actividad/Pages/publicationdetail.aspx • Día Mundial de la Diabetes 2016 http://www.fundaciondiabetes.org/diamundial/328/que-es-el-dia-mundial-de-la-diabetes • Jenkins D., Kendall C., Augustin L., y col. Effect of Wheat Bran on Glycemic Control

and Risk Factors for Cardiovascular Disease in Type 2 Diabetes. Diabetes Care, 2002; 25: 1522-1528 • Carbohydrates in human nutrition; Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation. Rome, 04/1997:14-18



FUENTE

Lourdes Boy López de la Cerda (*) - Grupo Bimbo





