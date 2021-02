En medio de la crisis de COVID-19, se proyecta que el mercado global para la virtualización de funciones de red, estimado en US $ 8.1 mil millones en el año 2020, alcanzará un tamaño revisado de US $ 45.9 mil millones para 2027, creciendo a una tasa compuesta anual del 28.1% durante el período de análisis 2020 -2027.

Se proyecta que la CSP, uno de los segmentos analizados en el informe, crecerá a una tasa compuesta anual del 25,4% para alcanzar los US $ 8,5 mil millones al final del período de análisis.

Encuentre el texto original de este comunicado (en inglés) y gráfico, aquí.

El editor aporta años de experiencia en investigación a la octava edición de este informe. El informe de 136 páginas presenta información concisa sobre cómo la pandemia ha afectado la producción y el lado de la compra para 2020 y 2021. También se aborda una recuperación escalonada a corto plazo por geografía clave.

El mercado global de virtualización de funciones de red alcanzará los 45,9 mil millones de dólares para el año 2027

Después de un análisis inicial de las implicaciones comerciales de la pandemia y su crisis económica inducida, el crecimiento en el segmento BFSI se reajusta a una CAGR revisada del 27,5% para el próximo período de 7 años. Este segmento representa actualmente una participación del 25,7% del mercado global de virtualización de funciones de red.

EE. UU. Representa más del 30% del tamaño del mercado global en 2020, mientras que se prevé que China crezca a una tasa compuesta anual del 27,5% para el período 2020-2027

El mercado de virtualización de funciones de red en los EE. UU. Se estima en US $ 2,4 mil millones en el año 2020. El país actualmente representa una participación del 29,96% en el mercado global. Se pronostica que China, la segunda economía más grande del mundo, alcanzará un tamaño de mercado estimado de US $ 8 mil millones en el año 2027, con una tasa compuesta anual del 27,5% hasta 2027.

Entre los otros mercados geográficos dignos de mención se encuentran Japón y Canadá, cada uno con un crecimiento de 24,8 % y 24,3% respectivamente durante el período 2020-2027. Dentro de Europa, se pronostica que Alemania crecerá aproximadamente al 20% de CAGR, mientras que el resto del mercado europeo (como se define en el estudio) alcanzará los US $ 8 mil millones para el año 2027.

El segmento de tecnología de la información obtiene una participación del 40,2% en 2020

En el segmento global de tecnología de la información, EE. UU., Canadá, Japón, China y Europa impulsarán la CAGR del 31,3% estimada para este segmento. Estos mercados regionales que representan un tamaño de mercado combinado de US $ 2.6 mil millones en el año 2020 alcanzarán un tamaño proyectado de US $ 17.6 mil millones al cierre del período de análisis. China seguirá siendo uno de los países de más rápido crecimiento en este grupo de mercados regionales.

Liderado por países como Australia, India y Corea del Sur, se pronostica que el mercado de Asia-Pacífico alcanzará los US $ 5,5 mil millones para el año 2027. Aportamos años de experiencia en investigación a esta octava edición de nuestro informe. El informe de 136 páginas presenta información concisa sobre cómo la pandemia ha afectado la producción y el lado de la compra para 2020 y 2021. También se aborda una recuperación escalonada a corto plazo por geografía clave.

Los competidores identificados en este mercado incluyen, entre otros:

PLC de Accenture

Allot Communications Ltd.

Amdocs, Inc.

Cisco Systems, Inc.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Corporación Intel

Juniper Networks, Inc.

Corporación NEC

Nokia Corporation

Nokia Networks