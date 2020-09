En Latinoamérica y España el 96% tiene miedo de perder su empleo por no estar capacitado digitalmente

El confinamiento y la crisis económica producida por la pandemia ha puesto de relieve las carencias en formación que preocupan a gran parte de la población



Juan Merodio, CEO de TEKDI (Instituto de Talento y Profesiones Digitales) ha adelantado los datos extraidos de la primera parte del estudio que verá la luz en un par de semanas y que pone de relieve el temor que gran parte de la población tiene ante el futuro y a cómo están de preparados para afrontar el mismo.



"Hemos detectado una demanda creciente de los profesionales por aprender de estrategias de negocio y marketing digital, aspecto normal dado la creciente y forzosa digitalización a la que las empresas se han visto y se ven sometidas", comenta Merodio, experto en marketing digital.



Este estudio se ha realizado a raíz de una encuesta realizada a 5.000 profesionales de España y Latinoamérica y pone de relieve la preocupación que los trabajadores sienten ante la situación actual. "96% de los encuestados muestran su temor a quedarse fuera del mercado laboral por una falta de formación digital ya que el teletrabajo ha forzado dinámicas de trabajo que ha hecho que muchas tareas hayan cambiado o incluso desaparecido lo que incide también en las funciones y supervivencia incluso de muchos puestos de trabajo", afirma el CEO de TEKDI.



La franja de edad entre los 45-55 años de edad es el grupo de encuestados que se muestran más preocupados y también los que admiten en un 40% que no se han reciclado en cuanto a formación desde que terminaron su formación universitaria y admiten que no tienen adquirido el hábito diario de continuar formándose.



Ante la pregunta de qué tipo de formación es la que les gustaría llevar a cabo el 97% contestó que apostaban por el formato microlearning continuo (25 minutos máximo al día) y donde el formato de video y audio estuviera por encima de sistema de aprendizaje más tradicional (clases presenciales, libros, pdf, etc.).