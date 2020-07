15/07/2020

IA junto con arquitectura de Storage, listos para revolucionar los negocios en América Latina

Los datos son el área donde cada empresa tiene la misma oportunidad de ser excelente.

Conocer sus propios datos puede dar a su organización una clara ventaja competitiva. Sin embargo, según una encuesta realizada por Forrester con tomadores de decisiones globales de las áreas de TI, datos y líneas de negocio, más de la mitad de los encuestados admitieron que simplemente no saben cuáles son sus necesidades de datos de IA . Si los líderes empresariales no comprenden cabalmente sus necesidades de datos, no se puede esperar que comprendan sus necesidades de infraestructura.

No hay IA sin arquitectura de información (AI). Pero, ¿cómo convierten las organizaciones sus aspiraciones de inteligencia artificial de datos en resultados de negocio? Para IBM, el camino que permite aprovechar el poder de la inteligencia artificial se llama el "viaje hacia la IA" (the AI journey"). Este viaje comienza acelerando la capacidad de recopilar y organizar los datos, continúa obteniendo conocimientos más profundos que aprovechan el análisis de datos impulsado por IA, y finaliza transmitiendo esas capacidades y esos conocimientos a toda la organización.

IBM Storage con los anuncios de hoy, tiene como objetivo permitir a las organizaciones de todos los tipos y tamaños crear soluciones simples, de alto rendimiento y rentables, optimizadas para la inteligencia artificial, que potencialmente pueden aumentar su capacidad de obtener una mayor visión, valor y ventaja competitiva de los datos.

Primero en la línea está el nuevo IBM Elastic Storage System (ESS) 5000, alimentado por IBM Spectrum Scale, líder del mercado. El ESS 5000 está diseñado para data lakes (lagos de datos) con un rendimiento de 55 GB/s en un solo nodo de gabinete de 8 discos, escalable a configuraciones de yottabytes. El ESS 5000 es ideal para la recolección de datos y la capacidad de almacenamiento a largo plazo. IBM ESS 3000, presentado en octubre de 2019, y también basado en IBM Spectrum Scale, es un componente básico de 2u con un rendimiento de 40 GB/s, diseñado para enfrentar el desafío de analizar grandes cantidades de datos. Ambos sistemas están optimizados para diferentes etapas del viaje hacia la IA.

Los sistemas ESS 5000 altamente flexibles y masivamente escalables no son las únicas soluciones disponibles de IBM Storage que forman la base esencial para infraestructuras de IA optimizadas. IBM Cloud Object Storage (COS), está diseñado para proporcionar almacenamiento de objetos en la nube híbrida o en forma local (on-premise) muy rentable desde cualquier ubicación de red. Las innovaciones de hoy mejoran sus roles tradicionales de copia de seguridad y archivo y también llevan a IBM Cloud Object Storage al nivel de soportar potencialmente una recolección e integración de datos de IA más rápida con flujos de trabajo de alto rendimiento de IA, big data y HPC.

El motor de almacenamiento IBM COS ha pasado por una modernización completa. Esta actualización está diseñada para aumentar el rendimiento del sistema a 55 GB/s en una configuración de 12 nodos, lo que puede mejorar las lecturas en un 300% y las escrituras en un 150%, dependiendo del tamaño del objeto. Estas actualizaciones hacen de IBM COS una solución aún mejor para recopilar y acceder a datos de objetos. Además, IBM COS dará soporte a una nueva tecnología de unidades de disco de alta capacidad (Shingled Magnetic Recording, SMR) que proporcionará 1.9 PB en una caja de disco 4u. Con la nueva aceleración de IA (disponibilidad general: 4to trimestre de 2020), IBM Spectrum Scale moverá los datos del almacenamiento de objetos minimizando las copias duplicadas de datos.

Estas innovaciones pueden ayudar a las empresas a aprovechar la alta durabilidad y los menores costos de IBM COS para construir infraestructuras de IA optimizadas. Para obtener una comprensión más profunda de los activos de datos, las organizaciones pueden recurrir a IBM Spectrum Discover. Este software está diseñado para proporcionar catalogación e indexación de datos de archivos y objetos que ingiere y exporta no solo con sistemas de almacenamiento heterogéneos sino también con soluciones IBM Watson e IBM Cloud Pak for Data.

IBM Spectrum Discover (disponibilidad general: 4to trimestre de 2020) se incorporará a los entornos Red Hat OpenShift . Con esta mejora, la implementación híbrida multicloud de IBM Spectrum Discover estará diseñada para ser portátil y más flexible en varias nubes y en cualquier entorno compatible con OpenShift. Además, las adiciones al motor de políticas de IBM Spectrum Discover (GA: 7 de septiembre de 2020) pueden ayudar a habilitar el soporte para mover o copiar datos para optimizar la eficiencia del almacenamiento .

El viaje hacia la inteligencia artificial (IA) comienza con la arquitectura de información (AI) correcta. Para hacerlo bien y vencer a la competencia, se necesitan las herramientas, los consejos y las tecnologías adecuadas. Igual de importante, se necesita un socio comprometido con la innovación continua y el liderazgo de industria.



Descargo de responsabilidad: los anuncios de primicias proporcionan información sobre planes y direcciones de IBM. La disponibilidad general, los precios, la información de pedido y los términos y condiciones se proporcionarán cuando se anuncie el producto.

Las declaraciones de IBM con respecto a sus planes, direcciones e intenciones están sujetas a cambios o retiros sin previo aviso a exclusivo criterio de IBM. La información sobre posibles productos futuros tiene la intención de delinear nuestra dirección general del producto y no se debe confiar en ella para tomar una decisión de compra. La información mencionada sobre posibles productos futuros no constituye compromiso, promesa u obligación legal de entregar ningún material, código o funcionalidad. La información sobre posibles productos futuros no puede incorporarse a ningún contrato. El desarrollo, lanzamiento y oportunidad de cualquier característica o funcionalidad futura descrita para nuestros productos queda a nuestra entera discreción.



