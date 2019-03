15/03/2019

3 ventajas clave para el negocio con la integración de IoT en América Latina

Vote: 1

2

3

4

5

La "internet de las cosas" (IoT) ha dejado de ser solo una tendencia, para convertirse en un negocio enorme capaz de brindarle oportunidades invaluables a su empresa para crecer a un ritmo marcado por la velocidad de la evolución del internet



La "internet de las cosas" (IoT) ha dejado de ser solo una tendencia, para convertirse en un negocio enorme capaz de brindarle oportunidades invaluables a su empresa para crecer a un ritmo marcado por la velocidad de la evolución del internet. Para el próximo año se estima que habrá más de 20 mil millones de dispositivos que forman parte de la loT. Imagine poder poner a trabajar estos artefactos para su empresa. "Los avances en cuestión de tecnología IP y la IoT nos han brindado un sinfín de posibilidades para hacer crecer los negocios e incluso nos ayudan en puntos clave para las empresas. Hoy nos congratulamos al poder anunciar que ya podremos colaborar en la reducción de gastos operativos, optimización del uso de activos y a resguardar la seguridad de los clientes y empleados en Costa Rica, Argentina y Chile", comentó José Armas, Director Comercial de ERA Telecomunicaciones (ERA). 1) Reducción de gastos operativos: Es común que en el día a día de las empresas existan gastos que son necesarios para generar los servicios o productos que ofrecen. En ocasiones son muy altos y eso hace que sus precios al consumidor también sean elevados. El más común de estos gastos es el consumo energético en las instalaciones, del cual el 40% es solo la iluminación que se requiere en las oficinas, tiendas o fábricas. El crecimiento industrial en Latinoamérica durante los últimos años la ha convertido en una de las regiones del mundo con mayor demanda de consumo energético. No obstante, actualmente se pueden implementar soluciones de iluminación inteligente que ayudarían a reducir este costo hasta en un 90% mediante encendidos y apagados determinados por sensores que detectan cuando ya no hay un movimiento en un espacio determinado. Las soluciones previamente mencionadas utilizan dispositivos inteligentes conectados a la IoT como lámparas, sensores, smartphones, tablets y demás artefactos que deben ser gestionados de la mejor forma para poder potencializar su funcionamiento y no caer en fallas que podrían traducirse en pérdidas de tiempo y dinero.



2) Optimización del uso de activos: Con la IoT a todo lo que da, es común caer en errores de cálculo en cuanto al uso de dispositivos de infraestructuras de red, ya que son demasiados los artefactos IP que hay que controlar y es más fácil comprar que determinar qué es lo que se está utilizando y qué no. Por lo que se recomienda contar con sistemas de gestión automatizada, capaces de monitorear en todo momento el funcionamiento de los activos conectados a la infraestructura de red. 3) Acrecentar la seguridad de clientes y empleados:



Todo crecimiento económico implica riesgos. Latinoamérica se ha posicionado como una zona vulnerada por la delincuencia, la cual no solo hay que prevenir, sino reaccionar ante ella. Ya hay alternativas de TI que cuentan con cámaras y alarmas para poder combatir en lo posible dicho mal y empresas como ERA se han colocado en una posición perfecta para integrar este tipo de soluciones en centro y Sudamérica. "Es un cambio de visión empresarial. Es buscar nuevos retos y tratar de llevar las mejores prácticas de la empresa a otros países. La expectativa es amplia y estamos seguros de que se traducirá en éxitos de la misma forma que lo hemos hecho en México. Estamos confiados y contentos de elegir este camino para la búsqueda de crecimiento de nuestra organización", concluyó José Armas.





Acerca de ERA Telecomunicaciones

ERA Telecomunicaciones ayuda a las empresas a crear, innovar, diseñar e implementar redes de alto rendimiento y confiabilidad, ya sea alámbricas o inalámbricas. En ERA, fortalecemos día a día nuestra oferta con productos y servicios de alta calidad que permitan a nuestros clientes soportar la evolución constante de las redes y telecomunicaciones. Con más de 15 años de experiencia, nuestros consultores e ingenieros son especialistas en soluciones de datos, voz, video e iluminación inteligente, y están capacitados para ayudar a nuestros clientes a evaluar su entorno actual y determinar, diseñar e implementar las soluciones requeridas, adecuándonos a las necesidades y objetivos únicos, tanto actuales como futuros.

FUENTE

eratelecomunicaciones.com





Comentarios

Realice su comentario aquí