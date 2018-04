Tendencias de fibra óptica directo al hogar

CommScope estará presente en la Conferencia FTTH LATAM 2018, donde hablará sobre las tendencias en fibra que ayudarán a afrontar la demanda de ancho de banda por el incremento en la conectividad. En la última década la cantidad de información ha incrementado de manera exorbitante a partir de los nuevos hábitos de interacción con el contenido de Internet y diversos casos de uso de la conectividad. A partir de esto, los operadores han tenido que adaptarse a demandas crecientes en la capacidad de conexión. Tomando como referencia la ley de Internet de Nielsen, el requerimiento de ancho de banda de los usuarios se incrementa 50% cada año aproximadamente, impactando transversalmente en los distintos segmentos de red.



Aspectos tales como capacidad, simetría, disponibilidad y latencia se convierten en parámetros críticos para sustentar las aplicaciones de próxima generación, que conduce a los operadores a desplegar fibra óptica cada vez más profundo para suplir esta demanda insaciable de conectividad. En el mundo conectado de hoy, la necesidad de un ancho de banda eficiente se ha convertido en una de las principales exigencias para los operadores. "Para 2025 se prevé que cerca de 75B de dispositivos IoT estén conectados a la red, además de un crecimiento sostenido en el consumo de BW en terminales móviles a partir de nuevas experiencias con contenido, ocasionando un cambio de paradigma en las arquitecturas de las redes de los operadores", mencionó Eduardo Jedruch, Presidente de Fiber Broadband Association LATAM. "Los casos de uso de la conectividad en el futuro aplicada a entornos industriales, de salud, seguridad pública y transporte demandarán niveles de disponibilidad y calidad cada vez más exigentes. La agenda de los operadores muestra tendencias tecnológicas tales como IoT, 5G, Cloud, Edge Computing, SDN, NFV, FTTx y todas tienen un común denominador: La Fibra Óptica".

Las necesidades de crecimiento, por la gran cantidad de dispositivos conectados (IoT), el tráfico que generan (mayor ancho de banda) y la alta disponibilidad que los usuarios demandan, están impulsando a los operadores de servicio en adoptar rápidamente las nuevas arquitecturas dentro de las oficinas centrales basados en los Centros de Datos (CORD) que, de acuerdo a Edwin Martínez, Gerente de FAE de proveedores de Servicios en CALA - CommScope, quien hablará sobre "Tendencias en arquitecturas para oficinas centrales virtualizadas" durante la Conferencia FTTH LATAM 2018, permitirá a los proveedores invertir en la infraestructura necesaria para el soporte aplicaciones actuales, pero al mismo tiempo preparando el camino necesario para el soporte de tendencias futuras.

"Los operadores saben el reto que representan las migraciones que se requieren dentro de la oficina central para alcanzar las tendencias tecnologías como IoT, 5G y Redes Virtualizadas, por mencionar algunos ejemplos, pero la presión los enfrenta día a día a nuevos desafíos que requieren soportar con infraestructura eficiente", añadió.

Pese a que las tendencias tecnológicas mencionadas no son temas recientes, los operadores han comenzado a comprender mejor la relevancia que tiene la adaptación de la fibra óptica en la implementación de sus redes que está marcando la pauta para las nuevas arquitecturas: Virtualización.

La transición que lleva del 4G al 5G está apoyada en este concepto. Hace algunos años este camino comenzó con la centralización de las redes de acceso por radio frecuencia, C-RAN, las cuales hoy ya están pasando a Cloud RAN, apoyado por redes definidas por software (SDN) y virtualización de funciones de red (NFV). "Cisco VNI estima que para 2021, el 92% del tráfico de los centros de datos será de tipo Cloud, lo que deja ver el gran crecimiento que la virtualización deberá tener en los próximos años", puntualizó Eduardo Jedruch. Edge Computing.

Los múltiples usos asociados a la fibra, así como la demanda de mejores experiencias por parte de los usuarios ha llevado a que los operadores tradicionales hayan hecho grandes inversiones en tecnología de este tipo, pues permite enormes oportunidades de crecimiento en hardware y software, además de disminuir la latencia. Migración a mayores velocidades.

Los operadores hoy van migrando de fibra Multimodo a Monomodo, buscando satisfacer velocidades de hasta 100Gbps. "Esto viene ligado a los nuevos requerimientos de ancho de banda por parte de los usuarios, quienes ya no solo consumen información, sino también la generan, impactando directamente en el tráfico que se genera en las redes. No considerar esta migración de manera puntual y gradual puede representar una desventaja competitiva para los operadores, pues se podrían ver en dificultades al intentar dar una respuesta eficiente y oportuna a los clientes", añadió Edwin Martínez. Centros de datos Hyperscale.

La necesidad de llevar los procesamientos mucho más cerca del cliente ha ocasionado que grandes empresas comiencen a invertir en este tipo de Centros de Datos, que, al ser de mucho mayor tamaño, requieren arquitecturas de red de fibra adecuadas para soportar la cantidad de información que se procesa. Aunque el crecimiento de estas tendencias puede observarse en todo el mundo, en Latinoamérica también han tenido un gran impacto. Los operadores de telecomunicaciones en México y América latina se encuentran en un momento crucial y decisivo de su desarrollo. El mundo de las telecomunicaciones vive lo que se pronostica será una de las evoluciones más importantes, y para Eduardo Jedruch, los operadores deben estar preparados. "El desarrollo de redes confiables capaces de cubrir todas las necesidades futuras nunca había sido tan importante, y los operadores han comprendido que debe haber un cambio del chip tecnológico en cuanto al despliegue de redes de fibra. Hoy en día el usuario "promedio" se va transformando en un "heavy user" y plataformas de conectividad que soporten servicios de ultra banda ancha son el único camino. Para comprender el gran crecimiento que la implementación de redes de fibra ha tenido en la región, basta solo con ver que en el año 2016 se contaba con aproximadamente 3.5 millones de casas conectadas a fibra, algo así como 20.1 millones de casas pasadas (Homes Passed), mientras que en el reporte 2017 de la Fiber Broadband Association esto aumentó a 5 millones de casas conectadas y 23.4 millones de casas pasadas, y se espera que para 2021 esas cifras se dupliquen. Todo esto lo estaremos abordando durante la Conferencia FTTH LATAM", finalizó Eduardo Jedruch. Si desea conocer cómo las innovaciones en fibra pueden hacer que su red crezca con la velocidad y confiabilidad que sus clientes necesitan, no se pierda la participación de CommScope en la Conferencia FTTH LATAM 2018, del 10 al 12 de abril en la Ciudad de México, México.



