Fintechs del mundo invitadas a participar en el Visa's Everywhere Initiative

Visa (NYSE: V) anunció una expansión de Visa's Everywhere Initiative (VEI) en el 2018 con un programa más dinámico, nuevos países participantes y un nivel superior de apoyo para los participantes. Visa's Everywhere Initiative es un programa de innovación global que les da a las startups la oportunidad de resolver los retos para el comercio del futuro, mejorar sus propias propuestas de producto y proporcionar soluciones visionarias para la vasta red de socios de Visa.

Visa's Everywhere Initiative comenzará el 2018 con un enfoque más amplio que les plantea a los participantes del programa retos que son únicos en cada región y promueve la búsqueda de soluciones para el comercio digital. Las actualizaciones al programa de este año incluyen:

• Un grupo ampliado de países: La lista de participantes en el 2018 abarca cinco continentes. Los primeros programas se lanzarán en Rusia el 15 de marzo y en Estados Unidos el 19 de marzo, y próximamente se anunciarán las fechas de las demás regiones. Se incluyen iniciativas en los siguientes lugares:

o América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú*; con participación abierta para startups de toda la región

o América del Norte: Estados Unidos, Canadá

o Asia-Pacífico: Tailandia*, Vietnam*, China

o Europa; Oriente Medio: Rusia*; se añadirán otros países europeos

o África: África Subsahariana*

• Formato dinámico: El programa irá más allá del formato tradicional de competencia nacional para ofrecerles a las startups nuevas maneras de participar, las cuales podrían incluir talleres de inmersión en los Centros de Innovación de Visa, oportunidades de networking para establecer contactos dentro de la red global de socios de Visa, y competiciones regionales más amplias.

• Planteamientos innovadores: Con el fin de apoyar las tendencias globales que están moldeando el sector de fintech, según aparecen delineadas en el informe titulado Innovations for a Cashless Word: Consumer Desire and the Future of Payments de Visa, las startups responderán a informes breves que les trazarán los mayores retos que se enfrentan en el panorama del comercio de hoy, tanto a nivel global como regional, tales como, por ejemplo, la expansión del acceso a los pagos digitales en América Latina, las soluciones de comercio conversacional en América del Norte, los viajes al extranjero para los turistas en Asia, las soluciones bancarias abiertas en Europa, y otras.



• Apoyo adicional: A fin de recompensar a los participantes que más se destaquen, Visa podría proporcionar premios monetarios, acceso a productos y servicios de Visa por medio de APIs en la Plataforma para Desarrolladores de Visa, mentoría experta y apoyo de Visa, así como acceso a constituyentes clave para las fintechs en los sectores de banca, comercio y gobierno.

• Nuevos participantes: Visa's Everywhere Initiative le abrirá el paso a la próxima generación de innovadores mediante la adición de tres iniciativas enfocadas en el sector estudiantil: una asociación con el programa Junior Achievement en Europa; participación de estudiantes en el programa VEI 2018 en Rusia, y asociación con el programa estudiantil "MMM" de Northwestern University en Estados Unidos.

"Visa's Everywhere Initiative se encuentra en una posición única para ayudar a descubrir, apoyar y aplicar tecnologías emergentes para manejar los mayores retos que enfrenta hoy el comercio digital", dijo Shiv Singh, vicepresidente senior de innovación y socios estratégicos de Visa. "Las ideas más brillantes están llegando desde todos los rincones del mundo, al no estar ya limitados por la proximidad geográfica a los lugares donde se forja la innovación, y este programa sigue siendo un medio exitoso para que Visa y sus socios colaboren con algunas de las startups más prometedoras".

Desde su inicio en 2015, Visa's Everywhere Initiative ha otorgado más de un millón de dólares en premios y mentoría a más de 130 finalistas – desde compañías que buscaban trascender los límites del futuro hasta las que buscaban crear implementaciones rápidas para los pagos que hacemos en nuestra vida real. Una de estas compañías, LISNR, que resultó ganadora en el programa de Estados Unidos en 2016, está explorando con Visa y sus socios en Asia Pacífico formas de transferir los pagos por medio del sonido.

"Visa's Everywhere Initiative originalmente abrió la posibilidad de utilizar el sonido para apoyar los pagos y otros casos de uso de servicios financieros", señaló Rodney Williams, CEO de LISNR. "En el transcurso de los últimos años hemos trabajado en colaboración estrecha con Visa para validar este concepto, y nos sentimos sumamente entusiasmados ante un futuro en el que la actividad de pago sin contacto podría verse suplementada por datos sobre audio".