Las letras del poeta Luis de Camões, se transforman en música en un concierto magistral de Andrea Imaginario

Por: Julio César Alcubilla

Record Report Internacional en THP/desde Venezuela









Andrea Imaginario, distinguida por una educada y melodiosa voz, enriquecida por un eje interpretativo que trasciende en la escena hasta colmar al público con su impactante registro, vuelve a los escenarios para ofrecernos un concierto único en el que los fados, los arreglos musicales y orquestación de los reconocidos músicos venezolanos, se nutrirán con las poesías y los textos de uno de los principales literarios de la lengua portuguesa Luis de Camões.





Los sonetos de éste ilustre portugués, considerado una de las grandes figuras del renacimiento, lograrán impactar al público asistente junto a las relecturas venezolanas de los fados más icónicos de Amalia Rodriguez.





Muchos de los poemas de este virtuoso hombre de letras serán musicalizados por nuestros destacados músicos como: Aquiles Báez, Juan Francisco Sanz, Jorge Torres y Gerardo Gerulewicz.





Tuve la oportunidad de entrevistar en exclusivo a Andrea Imaginario, una entrega plena de contexto histórico y anecdótica en cuanto al virtuosismo investigativo de esta interprete. Garantía sin duda de un evento por demás promisorio. Estas son sus declaraciones:





"Saudades" puede definirse como nostalgia, sin embargo no es exactamente una nostalgia lastimera pues tenemos por costumbre asociar la palabra nostalgia con la percepción triste de la ausencia de algo. Las "Saudades" no necesariamente son tristes, aunque siempre echamos de menos algo, por lo que las saudades pueden tener una emoción ambivalente.





Este concierto que vamos a hacer, además de ser el nombre del disco, es un tributo a Luis de Camões y a la vez es como la remembranza de ese pasado de este poeta del siglo XVI. Que llega a nuestros días para aportarnos tanto su presencia como su ausencia, lo que nos ha dejado y las marcas emocionales de su legado.





Portugal, tiene como su fecha patria la muerte del poeta Camões, esto habla mucho de su importancia. En lo particular considero a Camões muy tocado por la soledad y por el hecho de verse forzado a estar lejos de su patria.





Camões, nadie sabe realmente adonde nació, tuvo que dejar Portugal porque lo iban a encarcelar, por lo cual terminó en la isla de Goa, India. De allí hizo todo lo posible por regresar, pero su barco naufragó en la costa de Marruecos.





El disco y el concierto son como un tributo a la remembranza de ese poeta del siglo XVI y son al mismo tiempo como su presencia y a la vez su ausencia.





Camões añoraba volver a su tierra cuando finalmente llegaba a Portugal para la muerte del rey Sebastian, hecho que simboliza para los portugueses una gran tragedia, pues se perdía una fuerza política y pasaba Portugal a manos del imperio español, que lo dominó por casi 60 años. Esto lo vivió Camões y le produjo una de las frases más relevantes de su historia "NO SOLAMENTE MORIRÉ EN MI PAÍS SINO QUE MORIRÉ CON MI PAÍS".





Sin duda alguna una expresión de un amor doloroso a lo largo de la vida, como lo es el amor a su tierra. Si analizamos a profundidad, se parece mucho a lo que muchos de nosotros vivimos. Una sensación de ser extranjeros en nuestra propia tierra. Los poetas tienen la particularidad de tocar temas que mueven las fibras sensitivas universales.





Dentro del repertorio que nosotros vamos a hacer, son varios los temas o poemas que hablan del principio de la transformación como algo inevitable. Uno de ellos fue musicalizado por Aquiles Báez, se llama "Cambian los tiempos". En esta canción él habla en referencia a ese hombre del siglo XVI en tiempos de la salida del renacimiento, era en el cuál, la generación era muy segura de si misma y luego se forzada en abrirse a ese nuevo escenario del tiempo barroco, perdiendo así ese sentido de seguridad y entrando a una gran incertidumbre artística,política y social.





Camões percibe de esta época que la única constante realmente del ser humano es el cambio y él lo dice de una manera hermosa y poética como corresponde a ese poema que musicaliza Aquiles Báez.





No es el único tema donde habla sobre la transformación, sobre los errores que se cometen en la vida. Todo esto implica una revisión de la propia conciencia histórica y cuando uno se pone en ese horizonte y lo traslada a la propia vida. No solamente en las relaciones intensas, amorosas, reflexivas, sean amores, amistades, familias, sino a la vez en la relación con el país, en la sociedad en la que nos envolvemos, hallando muchos de nosotros los elementos de Camões, en relación directa con nuestra propia vida.





Otro de los poemas musicalizados por Jorge Torres se llama "Se transforma la amante en la cosa amada". En este poema, uno de los temas amorosos del disco, se toca el enfoque de cómo uno de tanto imaginar lo amado se transforma lo amado dentro de nuestro corazón. Pareciese como si ambos seres se intercambiaran, como si la identidad de uno fuese suplantada por la del ser amado, en esto también emerge un proceso de transformación.





Hay un poema en el disco y en este concierto que no es de Camões, pero es sobre Camões. Es un someto escrito por Jorge Luis Borges dedicado a la persona de Camões, logrando resumir en ese soneto toda la sensibilidad del siglo XVI. El panorama histórico del siglo XVI que tuvo que vivir Camões, hiendo alusión a aquella frase célebre de Camões. Este poema lo musicaliza Gerardo Gerulewicz, el cual logra hacer a su vez un poema musical a partir del texto de Borges.





Por otro lado, esa pausa de Portugal, bajo el poderío español durante 60 años, termina poniendo énfasis sobre esas glorias. La imagen de la fuerza se ve cuestionada por un quiebre de la historia, el poeta ve esa circunstancia histórica, haciéndose cargo en su poesía del espacio de tiempo que le tocó vivir.





Otro tema que se toca en este concierto, vuelve a ser el tema amoroso, pero esta vez, no a través de un discurso metafórico, sino a través de una historia: "La historia de Inés de Castro y de Pedro de Portugal", recurrente en cada uno de mis conciertos.





Don Pedro I, fue un rey de la edad media que durante su principado fue obligado a casarse con una mujer de la corte de Galicia y él termina enamorado de su dama de compañía. Desafiando estos amores, los intereses de la corona. Lo cual trae como consecuencia, que Inés sea asesinada.





Esta historia la cuenta Luis de Camões en las "Lucíadas", yo me tomé el atrevimiento de extraer varias cuartetas de esa sección donde se habla de esos amores de Don Pedro con Inés y le solicité a Juan Francisco Sanz que, los musicalizara. De alguna manera observamos en esta historia que se creía en donde todo era invencible, cede a la transformación de una circunstancia histórica.





Estos son los temas que compusieron autores venezolanos y la escogencia se debió a hechos muy relevantes y determinantes. El resto del concierto está complementado por versiones de temas, como por ejemplo para Amalia Rodriguez y en ella está presente por igual ese abordaje de la transformación y mucho del desamor. "Con qué voz"... "Con qué voz mi triste fado que con su voz me sepultó",cuenta la historia de un amor perdido que no se concreta.





"Errores míos" que trata de las malas decisiones que la gente toma en la vida. Pero también hay otros temas más alegres y más sensuales. Por ejemplo, Camões como un poeta de su época, se basa mucho en la mitología grecorromana y una de las revisiones que él toca en su poesía, son las figuras mitológicas.





En este caso nosotros tocamos un tema, el cual ha sido musicalizado por autores portugueses, lo tomamos de una versión de Cristina Branco, "Ninfas" en el cual se cuentan los amores de como la Ninfa se va dejando seducir, como la floresta se llena de esos ricos besos sensuales y como los que pasan por allí en aquellas horas, pueden percibir ese espectáculo de amor, de ternura, de sensualidad.





Hay además un tema en particular que se llama "Babel y Sion" el mismo tiene referencias bíblicas y las transformaciones. Además existe en nuestro repertorio para este concierto, un tema el cual es un punto de instinto dentro del disco, que no es de Luis de Camões. Es un anónimo popular recogido en un romancero de Almeida Garrett y en el mismo se rescata de la tradición oral y es incorporado musicalmente. Hemos tomado una versión, la cual ha sido musicalizada por Fausto Bordalo Dias.





Que se refiere a una tripulación que se pierde en el mar. Cuenta la historia de cómo comienzan a pasar hambre y un día deciden echar a la suerte a quien de ellos se iban a comer. Con la mala suerte para el capitán que salió elegido, sin embargo su ventaja, es que es el único que tiene como negociar, el poema versa sobre estas negociaciones.





Disputan su alma, hasta que un marinero inquisidor se transforma en un ángel, que ponía a prueba la fe de la tripulación y del capitán. Aunque nuestra versión se refiere a un desenlace distinto, el cual refiere a la nave Catrineta, que pertenece al rey de Portugal.





Esta es una versión muy fresca y alegre, que le da al disco como un color muy luminoso, lo mismo que "Ninfas" y el tema que se llama "Perdigaum", o perdiz en portugués.





Ese tema es bien interesante porque es una especie de fábula, de una perdiz que quería volar muy alto pero no podía, entonces el poeta hace un juego de palabras. En la cual esta perdiz pierde la pena de volar y gana la pena del tormento.





En relación a tu pregunta referente a cuáles temas son más exigentes desde el punto de vista melódico interpretativo, en primer lugar el tema de Inés de Castro, el cual es muy difícil ya que es una obra maestra la composición de Juan Francisco. Que compromete mucho a la cantante, le exige mucho, para el espectador este tema va a resultar una delicia, ya que es un muy romántico y sentimental. En definitiva un tema que va a conmover al espectador, hecho de tal manera, que se siente muy natural.





Y el otro tema que es bastante complejo de interpretar, por su exigencia armónica, es el tema de Aquiles Báez, "Mudan sus tiempos". Este es un tema en el que las frases musicales son predecibles. Exigiendo mucha atención a la afinación, por otro lado, la emoción que embarga al tema, ayuda mucho a liberar la interpretación. Siendo un tema en el que la atención a la línea armónica debe estar muy presente y esto lo hace un tema particularmente retador, además de muy hermoso.





Aquiles en este tema logra a través de las transformaciones armónicas, alcanza una metáfora acerca del principio de la transformación, de la que habla justamente el poeta. Logrando a una obra maestra.





Con respecto a tus inquietudes referentes al espectador, considero que desde el momento que la gente acepta ir, ya inicia la seducción. La música tiene un componente de seducción que se sobrepone a cualquier intelectualidad.





A veces la gente puede no saber desde un punto de vista consciente o metódico, sobre algo en particular, o sobre los aspectos técnicos de un músico. Pero la música tiene que estar hecha de tal forma en la que no sea una condición conocerla a profundidad para que se pueda disfrutar.





La música es un acto de seducción y considero que esta seducción se va dando a través de la intuición y la gente sabe aunque no sepa. Porque al tener su sensibilidad abierta, logran contactar con las emociones que están allí de fondo. Al final cuando empieza el fenómeno de la música, la gente se sustrae, entra en esa vorágine sensitiva.





Este es un repertorio fresco, una presentación franca de una interpretación moderna de las ideas del siglo XVI, del poeta Luis de Camões.





Finalmente, tus iinterrogantes acerca de mi linea investigativa melódica, responden hasta ahora a mi dedicación o profundización en torno a las relaciones e intercambio, entre música y poesía, lo cual puede incluir o no a la cultura Lusitana.





Pero por otro lado está también el enfoque sobre la representación del otro, lo que en literatura comparada se llama imagología. Esto es importante, debido a que parte de mi trabajo tiene que ver con el propósito de mostrar la cultura que me habita, la cual a su vez es la mezcla de la cultura venezolana y la portuguesa. Mostrando ese lado portugués, fuera de su estereotipo.





Porque considero que esto es un problema, no solamente con respecto a los países y a las comunidades en situación de extranjería, sino que dichos estereotipos existen en el propio marco de una misma sociedad.





En este momento en Venezuela nos dominan los estereotipos, de tal manera que estamos en esta coyuntura, por ello lo que trato de hacer a través del desmontaje del estereotipo portugués, es al mismo tiempo impulsarme a la necesidad de desmontar cualquier estereotipo y que nos podamos escuchar. Y si no nos podemos escuchar, entender, no habrá arte, música o poesía que nos eleve.





El otro se representa a través del arte, de la música y poesía, siendo este muestro puente. Me afano en descubrir las potencialidades de los lenguajes artísticos para poder comunicar la presencia de la existencia del otro y sea ese otro que habita en la propia sociedad, ya sea el extranjero o un ser divino.





Porque el tema de la religiosidad también es uno de los temas que yo desarrollo en mi línea de investigación melódica. Los lenguajes artísticos y lo que posibilitan entre las culturas alcanzando la posibilidad de abrirle campo a la voz del otro.









Andrea Imaginario

presenta Saudades: fados y canciones en tributo a Luis de Camoens, el sábado 03 de marzo a las 5:00 p.m. en la sala de conciertos del Centro Cultural BOD, un evento que cuenta con el apoyo del Instituto Portugués de Cultura. Las entradas pueden ser adquiridas

en

o directamente

en las taquillas del teatro.