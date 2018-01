HelpSystems adquiere a la empresa Fox Technologies

HelpSystems expande su oferta de Seguridad Informática con la adquisición de Fox Technologies

Minneapolis, MN, Estados Unidos. Diciembre, 2017 - El pasado 13 de diciembre, HelpSystems anunció la adquisición de la empresa Fox Technologies, empresa proveedora de software de Seguridad Informática perteneciente al grupo Parallax Capital Partners. En el mercado desde 2001, las soluciones de Fox Technologies permiten mejorar la seguridad de las organizaciones, gracias a la centralización de la gestión de identidad y acceso a los servidores Linux y Unix. A través de esta adquisición, HelpSystems ayudará a las compañías a administrar usuarios privilegiados -garantizando al mismo tiempo que sus empleados tengan el nivel de acceso adecuado para realizar sus tareas- dentro de un amplio espectro de sistemas operativos. Esta funcionalidad resulta crítica, ya que la mayoría de los ataques a la seguridad son realizados por personal interno de las organizaciones. A su vez, también protege a los sistemas de ataques externos, ya que, si menos usuarios disponen de permisos elevados, se limita la exposición de información confidencial en caso de que las credenciales resulten comprometidas. "Algunos empleados son oportunistas y muchas veces obtienen acceso no autorizado a información confidencial, como consecuencia de políticas de seguridad débiles o mal aplicadas", explicó Chris Heim, CEO de HelpSystems. "Proteger al negocio de estos ataques es la especialidad de Fox Technologies. Empresas en la lista Fortune 500 confían en sus soluciones para ejecutar controles de seguridad granulares y alcanzar el cumplimiento de estrictos requisitos regulatorios". Este producto se suma al creciente portfolio de HelpSystems dedicado a la Seguridad Informática, que incluye anti-virus, escaneo de vulnerabilidades y seguridad, y gestión de transferencia de archivos para plataformas basadas en Unix y Linux, un punto particularmente relevante debido al alto número de compañías que utilizan Linux para sus redes en la nube. Es así que HelpSystems cree poder ayudar a empresas en todo el mundo a mantener sus datos y sistemas protegidos en cientos de servidores, con menos recursos. "Desde que conocimos al equipo de Fox Technologies y sus soluciones, entendimos que encajaban perfectamente con HelpSystems", expresó Dan Mayleben, CFO de HelpSystems. "Ambas compañías manifiestan un gran compromiso para resolver problemas relacionados con la Seguridad Informática, de modo que esperamos potenciar la línea de productos de Fox Technologies para ayudar a nuestros clientes a proteger sus sistemas, hoy y por muchos años más".

"Nos alegra mucho sumarnos a la familia de HelpSystems. Estamos impresionados con la forma en que su portfolio de soluciones ayuda a los departamentos de IT a resolver sus problemas más críticos", manifestó Vic Shepherd, CEO de Fox Technologies.

Todos los días, más de 10 mil empresas alrededor del mundo confían en las soluciones y productos de HelpSystems para monitorizar y automatizar sus procesos, encriptar y asegurar sus datos, y gestionar el acceso de sus equipos a la información. Con su oferta de software y servicios, HelpSystems hace más fácil el día a día de los departamentos de IT, ayudándolos a alinear sus objetivos con lo del Negocio.

Perteneciente a Parallax Capital Partners, Fox Technologies es una compañía global de seguridad que ayuda a las organizaciones a centralizar la gestión de accesos de Linux y Unix para cloud, on-premise, o en entornos híbridos de IT. Empresas alrededor de todo el mundo confían en las soluciones de Fox Technologies para implementar controles de seguridad granular, simplificar el cumplimiento de normativas y aumentar la eficiencia del departamento de IT. Al empoderar a los equipos de IT y seguridad con controles de seguridad, se puede prevenir proactivamente ataques internos y externos a los sistemas críticos. Líder en la industria de seguridad de datos durante más de 15 años, confían en Fox Technologies algunas de las compañías más importantes del ranking Fortune 500.

Parallax Capital Partners, LLC es una firma de capitales privados dedicada a adquirir y operar con compañías de software de aplicaciones y servicios afines. Desde 1999, Parallax ha adquirido más de 20 compañías.

