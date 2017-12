Wix Code, nueva solución que mejora las funcionalidades de la plataforma Wix potenciando la experiencia del usuario

● Un entorno de codificación todo en uno combinado con el potente editor Wix visual que no requiere configuración

● Sitios web robustos y aplicaciones web fáciles de construir con JavaScript

● Explora Wix Code: wix.com/code/home

NUEVA YORK, diciembre de 2017 – Wix.com Ltd. (NASDAQ: WIX) anuncia el lanzamiento de Wix Code, su poderosa plataforma de desarrollo que permite a los usuarios extender significativamente la funcionalidad de su presencia en línea.



Funcionalidad avanzada de fácil manejo:

Con Wix Code los creadores, diseñadores y desarrolladores podrán aprovechar un entorno de desarrollo sin servidores, que presenta una serie de funciones avanzadas para crear aplicaciones y sitios web personalizados y ricos en contenido. Este innovador producto combina el sofisticado editor Wix, con un nuevo y poderoso conjunto de capacidades de desarrollo.

Una de las novedades es el Editor de Wix que arrastra y suelta cualquier elemento durante el diseño de la página, presentando cientos de componentes y diseños para sitios web, y donde los usuarios podrán diseñar una interface para luego emplear las herramientas de desarrollo de Wix Code agregando funcionalidades avanzadas al back-end. Por ejemplo, puede usarse para crear un directorio, un mercado en línea o agregar animaciones para lograr experiencias personalizadas. Wix Code incluye características que están integradas en la plataforma y no requieren código alguno para ser implementadas.

Wix Code permite, a los desarrolladores, la creación de aplicaciones web más sencillas, brindando la posibilidad de usar bases de datos para administrar contenido, API para conectarse con servicios externos y la capacidad de exponer la aplicación web como API. Esto reduce significativamente la necesidad de que los administradores de sitios web hagan malabarismos con temas de actualización, hosts, sistemas de administración de contenido (CMS), complementos, redes de entrega de contenido (CDN) y otros productos de terceros.

Wix Code ofrece una plataforma todo en uno, alojada en la nube segura de Wix, que permite a los usuarios dedicar más tiempo a la creación, en lugar de a los complicados procesos de configuración y mantenimiento. Estas capacidades se combinan con el back-end de Wix OS para administrar todos los aspectos operativos de un negocio, blog, portafolio de productos, entre otros.

Lo que dicen nuestros usuarios:

Con Wix Code, el desarrollador Andreas Kviby creó aroundme.ai, un bot de Facebook Messenger que proporciona recomendaciones localizadas para eventos:



"Desde finales de 1996, he sido desarrollador y he estado en el negocio de diseño de sitios web. A lo largo de estos años he realizado algunos cambios importantes, pero nunca he visto nada como el Wix Code. Es el mejor software de servicio que he experimentado. Al usar Wix Code ahorraremos aproximadamente el 50% de nuestro tiempo, o más, en comparación con el tiempo que normalmente tomaría construir en otras plataformas similares. Es increíble cuando te da la posibilidad de crear aplicaciones para clientes que tan solo te toman días en lugar de semanas. Para los diseñadores que no son codificadores, ahora pueden tomar algún código y ampliar los sitios para los clientes en poco tiempo. Por lo tanto, con muy poco entrenamiento, los estudios de diseño de pequeñas empresas pueden ofrecer sitios que nunca hubieran podido producir antes de Wix Code."

Las características más resaltantes incluyen:

· Colecciones de bases de datos: almacena contenido o información en una base de datos, incluida la importación y exportación de archivos CSV para usar en cualquier lugar de su sitio web, o configura formularios de entrada de usuario personalizados para recopilar datos de usuarios.

· Páginas dinámicas: configura una plantilla de estilo de diseño único y crea cientos de páginas y actualiza el contenido con un clic. Cada página individual se crea automáticamente con su propio URL único y es compatible con SEO.

· Entorno de desarrollo integrado: la solución web sin servidor proporciona paneles de codificación página por página que etiquetan automáticamente los componentes de página, agregando funciones o interacciones personalizadas a un sitio web. No es necesario HTML o CSS.

· Codificación completa de fondo: amplía la funcionalidad del sitio web con JavaScript y API. Las API internas son fáciles de usar con un conocimiento de codificación mínimo o se conectan fácilmente a API externas.



Este lanzamiento sigue a la exitosa prueba beta mundial de Wix Code anunciada en julio de 2017.