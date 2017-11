Salesforce anuncia impacto de negocios en su ecosistema hacia 2022

SAN FRANCISCO, octubre de 2017 - Salesforce [NYSE: CRM] anunció una nueva investigación de IDC, encargada por Salesforce, que detalla cómo Salesforce y su ecosistema de clientes y socios impulsarán 3,3 millones de nuevos empleos y más de $ 859 mil millones en ingresos de nuevos negocios en todo el mundo para 2022. Además, para el año 2022, el ecosistema de socios de Salesforce obtendrá $ 5,18 por cada dólar que gane Salesforce. El mayor impacto de la economía de Salesforce en las industrias será en servicios financieros, con la pronosticada creación de 584.995 nuevos empleos y unos $ 164 mil millones en nuevos ingresos comerciales para el año 2022. El año pasado, IDC pronosticó que la economía de Salesforce crearía 1.9 millones de empleos y $ 389 mil millones en nuevos ingresos para 2020.

Los impactos más grandes serán en las áreas de finanzas y fabricación, donde se generarán US$164,000 millones y US$159,000 millones, respectivamente.

De acuerdo con IDC Research, los nuevos resultados demuestran los beneficios del cómputo en la nube al permitir un aumento en innovación de TI, el cual, a su vez, soporta una innovación empresarial que conduce a programas de desarrollo acelerados, conclusión más rápida de proyectos, comercialización más rápida de productos nuevos y costos operativos más bajos. El cómputo en la nube se encuentra creciendo a un ritmo mucho más rápido que la TI como un todo. Asimismo, se pronostica un crecimiento anual de 17%, lo que asegurará inversiones en productos y servicios que soportarán los proyectos de transformación digital que llegarán a $2 trillones de dólares en el 2020. "Los resultados más recientes de IDC destacan los logros de la comunidad Trailblazer de clientes, socios y desarrolladores de Salesforce que impulsan la Economía de Salesforce y el crecimiento de los servicios en la nube a nivel mundial", dijo Tyler Prince, Vicepresidente Ejecutivo de Alianzas e Innovación Comercial en Salesforce. "Salesforce continúa innovando para atender las necesidades de transformación de sus clientes en todas las industrias". Debido a que las empresas que gastan en suscripciones a cómputo en la nube también gastan en productos y servicios complementarios -desde suscripciones adicionales a la nube y servicios profesionales hasta software, hardware y servicios administrados-, el ecosistema de Salesforce en el 2017 es casi cuatro veces más grande que el propio Salesforce. En el 2022 será cinco veces más grande. IDC estima que por cada dólar que gane Salesforce en el 2017, el ecosistema ganará $3.67 dólares y llegará a $5.18 dólares en el 2022. En el 2022, Salesforce creará casi 5 millones de empleos indirectos, los cuales se crearán mediante el gasto que realice la gente en la economía general, con lo cual se alcanzarán 3.3 millones de empleos directos. "La Era del Cliente ha llevado a las compañías a alcanzar nuevos estándares en relaciones con el cliente con audiencias demandantes que están bien informadas y conectadas", explica Enrique Ortegón, Director General para el Caribe y Países de América de Habla Hispana en Salesforce. "Me entusiasma ver cómo este comportamiento ha ayudado a crear una gran oportunidad para que los profesionales desarrollen nuevos caminos y negocios que impulsen el crecimiento a pesar de los retos macroeconómicos". El ecosistema incluye a cientos de socios, incluyendo ISVs y consultores; cuatro millones de desarrolladores; una comunidad de 2.5 millones de "Trailblazers''-personas y compañías que utilizan Salesforce para impulsar la transformación de sus compañías y desarrollar sus carreras profesionales-; más de 400 grupos de usuarios locales, de industria y de intereses especiales, y más de 200 MVPs, expertos en productos y promotores de marca de Salesforce. Encuentre el comunicado completo (en inglés) aquí.



