Empresa de ciberseguridad latinoamericana logra 170% de crecimiento en 2017

Ciudad de México, MEXICO. Agosto, 2017.- Con el avance de la tecnología en todos los aspectos de la vida cotidiana, las empresas empiezan a entender la necesidad de incorporar soluciones de ciberseguridad para resguardar la integridad y seguridad de los activos digitales de los ciudadanos. Desde hace más de 10 años, VU desarrolla soluciones de ciberseguridad para la prevención de fraude y protección de la identidad tanto para usuarios como para compañías. Su amplia experiencia en el mercado y gran variedad de soluciones que abarcan desde biometría, machine learning aplicado a la prevención de fraude, y secure onboarding process, hasta servicio de respuesta ante incidentes de seguridad que pongan en riesgo la reputación, entre otras, la han ayudado en captar la confianza de las empresas logrando un crecimiento de más de 170% en lo que va de 2017.



"En marzo de 2017 cerramos una ronda Serie A por USD$4.3 millones a través de la inversión de INICIA y NXTP Labs, que nos permitió seguir innovando en soluciones que eliminen la fricción transaccional asociada normalmente a la ciberseguridad" resaltó Sebastián Stranieri, CEO de VU. "Asimismo, tras un acuerdo con Microsoft, nuestras soluciones están disponibles para todo el mundo a través del Azure Marketplace, lo cual nos brinda una enorme visibilidad y ayudará a impulsar la venta de nuestros productos aún más. Además, fuimos seleccionados por Forbes entre las 30 empresas más prometedoras de Argentina del año, lo cual avala el esfuerzo y el excelente trabajo que venimos haciendo desde VU", continuó.



Actualmente, VU cuenta con operaciones en 14 países de la región, y oficinas en Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México y Perú. A su vez, posee más de 130 millones de usuarios protegidos y una red de 80 partners en la región, principalmente Microsoft y Cisco. Sus principales clientes incluyen la tarjeta de crédito VISA, la Banca Personal de Panamá Global Bank, Banco Falabella en Colombia; Banco Santander del Perú y la cadena multinacional 7-Eleven, entre otros. Por si fuera poco, VU es la única empresa de la región alineada a las buenas prácticas en materia de autenticación internacional, miembro de FIDO Alliance, OATh y OIC.



El estudio 'Financial Services Technology 2020 and Beyond de PwC estima que para el 2020, en el mundo habrá 25 mil millones de dispositivos conectados que necesitan de entornos seguros de operación.



"En 2017 ampliamos nuestra plantilla más de 40%, generando nuevas oportunidades de empleo tanto en Argentina como en la región", destacó Stranieri. "A futuro, seguiremos trabajando en el desarrollo de soluciones para optimizar los procesos de análisis y detección de fraude, y la protección de la identidad tanto de los ciudadanos como las empresas en el mundo", aseguró.



Acerca de VU Security

Es una compañía especialista en el desarrollo de software de Ciberseguridad, con foco en la prevención del fraude y el robo de identidad. Su misión es entregar experiencias digitales sin fricción y seguras tanto para Ciudadanos, como compañías. Es la única empresa de la región alineada a las buenas prácticas en materia de autenticación internacional, miembro de FIDO Alliance, OATh y OIC. Fundada en 2007, cuenta con oficinas en Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México y Perú.





FUENTE

vusecurity.com





Comentarios

Realice su comentario aquí