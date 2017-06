14/06/2017

Expanden red de proveedores de tokens de Visa para habilitar pagos en la IoT

Visa afilia a HST, Prosa, VeriTran y YellowPepper como proveedores de servicio de token en América Latina y el Caribe para ampliar el acceso global al Servicio de Token de Visa Miami, junio de 2017 - Visa (NYSE:V) anunció la afiliación de 13 nuevos socios que participarán en su programa de proveedores de servicio de token (TSP), a medida que la industria de pagos se mueve de las tarjetas físicas al ámbito digital y se impone la necesidad de contar con un acceso más amplio a nuevos estándares, tales como la tokenización. Frente a una demanda que se espera irá en aumento para integrar los pagos a un creciente número de dispositivos, servicios y experiencias de usuario, Visa ha desarrollado una red global de socios para ofrecer servicios de token de pago digital seguro y asegurar que los dispositivos, electrodomésticos, wearables y otros objetos conectados al Internet de las Cosas (IoT) puedan convertirse en un lugar más seguro para el comercio. Los socios más recientes de Visa comparten el deseo de promover avances en los pagos digitales y pagos basados en dispositivos y representan a todas las regiones del mundo: • América Latina y el Caribe: HST, Prosa, VeriTran, YellowPepper

• Global: FitPay, Infosys, Rambus

• Asia Pacífico/India: Mahindra Comviva, PayCraft

• Europa Central, Oriente Medio y África: Digiseq, FOO, Pri-Num, Seglan "Se aproxima una verdadera avalancha de nuevas cuentas de pago. Según estimados conservadores, se esperan 21,000 millones de dispositivos conectados a Internet en apenas tres años más,* de modo que tener ya establecidas tanto la red de socios como la tecnología correcta es fundamental para impulsar los pagos con esos dispositivos", señaló Jim McCarthy, vicepresidente ejecutivo de innovación y asociaciones estratégicas de Visa Inc. "Nos enorgullece darles la bienvenida a tantos y tan excelentes socios al programa de proveedores de servicio de token, para que nos ayuden a extender la tokenización a nuevos dispositivos y formatos y a brindarles a los consumidores más de las experiencias de pago que les encantan". Visa anunció por primera vez su programa de proveedores de servicio de token en octubre de 2016 con sus socios iniciales Giesecke+Devrient (G+D), Gemalto e Inside Secure. Desde esa fecha, G+D, FitPay, Infosys, Inside Secure y Pri-Num han sido calificados para Visa Ready y han dado inicio a las integraciones de la tecnología de Visa con los socios. El Programa Visa Ready proporciona estructura y claridad que permiten a los socios introducir rápidamente dispositivos, software y soluciones para iniciar o aceptar pagos con Visa. "Nuestro compromiso con la innovación en América Latina y el Caribe es fuerte, y nos entusiasma trabajar más de cerca con la comunidad de fintechs en la región a fin de generar una mejor experiencia para los consumidores. Los acuerdos con HST, Prosa, VeriTran y YellowPepper representan los primeros pasos de una colaboración abierta con todos los jugadores del ecosistema de pagos," dijo Rubén Salazar Genovez, vicepresidente senior de productos, soluciones e innovación de Visa América Latina y el Caribe. "El comercio se está expandiendo rápidamente del computador, teléfono inteligente y tableta a puntos de conexión de toda forma y tamaño", comentó Jordan McKee, analista principal de 451 Research. "Los consumidores de hoy esperan poder comprar bienes y servicios a cualquier hora y en cualquier lugar utilizando el dispositivo de su preferencia. Lo que es más, esperan que la experiencia sea no solo segura, sino también fácil para el usuario. Para satisfacer estas exigentes demandas, quienes participan en el comercio deben colaborar en enfoques como la tokenización para garantizar que se mantengan la seguridad y facilidad de uso a gran escala". El programa de proveedores de servicio de token de Visa proporciona a las firmas de tecnología un enfoque basado en estándares y acceso a la amplia red de herramientas y servicios de Visa, incluyendo el Servicio de Token de Visa, así como soporte de integración, desarrollo y mercadeo. El programa también contribuye a expandir el mercado para la tokenización a otras compañías mientras desarrollan nuevos servicios de pago digital seguro, y promueve la consistencia contemplada en los estándares de tokenización de EMVCo. La tokenización es una tecnología de seguridad de pagos que reemplaza la información del tarjetahabiente, tal como los números de cuenta y las fechas de vencimiento, con un identificador digital único (un "token" o credencial) que se puede utilizar para pagar sin exponer la información sensitiva de la cuenta del tarjetahabiente.

Acerca de Visa

Visa Inc. (NYSE: V) es una compañía global de tecnología de pagos que conecta a consumidores, negocios, instituciones financieras y gobiernos en más de 200 países y territorios con pagos electrónicos rápidos, seguros y confiables. Operamos una de las redes de procesamiento más avanzadas del mundo, VisaNet, capaz de manejar más de 65,000 mensajes de transacciones por segundo, con protección contra fraudes para los consumidores y pagos garantizados para los comerciantes. Visa no es un banco y no emite tarjetas, extiende crédito ni establece tasas y cargos para los consumidores. Las innovaciones de Visa, sin embargo, les permiten a las instituciones financieras que tiene como clientes ofrecer más opciones a los consumidores: pagar en el momento con débito, por adelantado con prepago, o más tarde con productos de crédito.

