Lanzan competencia Everywhere Initiative en América Latina y el Caribe con Visa

Miami, junio de 2017 – Visa Inc. (NYSE:V) anunció el lanzamiento en América Latina y el Caribe de Visa's Everywhere Initiative. un programa de innovación diseñado para interactuar con las startups y estimular el desarrollo de nuevas soluciones de pagos. La competencia regional, organizada en asociación con Finnovista, tiene como misión promover el desarrollo del emprendimiento en el sector de empresas de tecnología especializadas en servicios financieros digitales, también conocidas como fintechs. Los participantes de la edición regional de Visa's Everywhere Initiative tendrán la oportunidad de competir por un premio de USD 50,000 y colaborar con Visa para crear un programa piloto de su producto o servicio, contribuyendo a desarrollar el futuro de los pagos electrónicos. Por medio de este programa, Visa está creando un marco de trabajo para la colaboración activa en la región, conectando a las empresas fintechs con los bancos y comercios que buscan desarrollar nuevas soluciones de pago. Visa's Everywhere Initiative ya está disponible en Norteamérica, Europa, Asia y ahora en América Latina y el Caribe. "Estamos trabajando en colaboración con startups en el sector de fintech en todo el mundo para continuar transformando la industria de pagos, y muchas de estas empresas están mejorando el acceso a servicios financieros tanto para segmentos bancarizados como no bancarizados de la población", señaló Rubén Salazar, vicepresidente senior de productos y soluciones de Visa para América Latina y el Caribe. "Por medio de Visa's Everywhere Initiative, las startups de la región tendrán la oportunidad única de crear productos y servicios innovadores que beneficien a los consumidores y comercios locales. Estamos comprometidos a continuar fomentando la innovación y colaborando con el vibrante sector de startups de la región en nuestra búsqueda por mejorar las experiencias de los consumidores". Visa's Everywhere Initiative invita a las startups que operan en el sector de fintech en América Latina y el Caribe a presentar soluciones comerciales que puedan ayudar a transformar los servicios financieros en la región. La competencia se lanza en toda la región el 1 de junio de 2017. Para mediados de julio, 50 semifinalistas, divididos en cinco grupos de 10 startups cada uno, participarán en los eventos de las semifinales en las ubicaciones siguientes: • Ciudad de México, México – 24 de agosto

• Buenos Aires, Argentina – 31 de agosto

• Santiago de Chile, Chile – 7 de septiembre

• Bogotá, Colombia – 26 de septiembre

• São Paulo, Brasil – 28 de septiembre En noviembre, diez finalistas viajarán a Miami para participar en un programa de inmersión de cuatro días en el Centro de Innovación de Visa, donde recibirán apoyo y coaching de mentores, expertos de Visa y otros líderes de la industria, antes de participar en la final de Visa's Everywhere Initiative, que tendrá lugar durante FINNOSUMMIT en Miami, el día 9 de noviembre. El ganador recibirá un premio de USD

$50,000 y la oportunidad de colaborar con Visa. Para obtener información más detallada acerca del desafío de Visa's Everywhere Initiative en América Latina y el Caribe, visite www.vi.sa/everywhereinitiative .



Acerca de Visa's Everywhere Initiative



Visa's Everywhere Initiative es el programa de innovación abierta diseñado para liderar la próxima generación de innovaciones en los pagos por medio de asociaciones con startups, co-creación e inversiones. Lanzada en el 2015, hasta la fecha el programa ha incluido a casi 2,000 startups que colectivamente han recaudado aproximadamente USD $3.000 millones en fondos combinados, con más de 90 finalistas y 19 ganadores seleccionados. El programa se está llevando a cabo en Norteamérica, América Latina y el Caribe, Europa y Asia en 2017.

Acerca de Visa

Visa Inc. (NYSE: V) es una compañía global de tecnología de pagos que conecta a consumidores, negocios, instituciones financieras y gobiernos en más de 200 países y territorios con pagos electrónicos rápidos, seguros y confiables. Operamos una de las redes de procesamiento más avanzadas del mundo, VisaNet, capaz de manejar más de 65,000 mensajes de transacciones por segundo, con protección contra fraudes para los consumidores y pagos garantizados para los comerciantes. Visa no es un banco y no emite tarjetas, extiende crédito ni establece tasas y cargos para los consumidores. Las innovaciones de Visa, sin embargo, les permiten a las instituciones financieras que tiene como clientes ofrecer más opciones a los consumidores: pagar en el momento con débito, por adelantado con prepago, o más tarde con productos de crédito.

Acerca de Finnovista

Finnovista es una organización de impacto que potencia los ecosistemas Fintech en España y América Latina, a través de actividades y networks colaborativos, como eventos, workshops, hackathons y competiciones de startups. Así mismo, Finnovista diseña y ejecuta programas de aceleración y escalamiento de startups Fintech, como Startupbootcamp FinTech.

La misión de Finnovista es la aceleración del emprendimiento Fintech, tendiendo puentes entre startups e instituciones financieras y facilitando la transformación de los servicios financieros avanzados y la erradicación de la exclusión financiera. Más información en: www.finnovista.com

