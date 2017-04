Diseño UI/UX: 4 tendencias para sitios web

El diseño se ha convertido en la mejor herramienta para interactuar de manera efectiva con los usuarios, por ello es importante mantenerse a la vanguardia.





El crecimiento en los últimos años en temas digitales y de tecnología en internet es cada vez mayor. Los usuarios ya no sólo buscan conectarse con las marcas a través de los diversos canales de comunicación digital, como redes sociales o sitios web, sino que desean hacerlo de una forma sencilla, dinámica. Ahora las empresas se han enfocado a innovar y replantear sus estrategias hacia una mejora del diseño de sus sitios, y en hacer de la experiencia del usuario (UX) algo primordial; porque ya no basta con tener presencia entre los internautas, sino permanecer en su mente y lograr objetivos de la empresa a través de ella. De acuerdo a datos de la AMIPCI1, en México existen 65 millones de personas que se conectan a internet, lo que para las empresas pueden representar conversiones de posicionamiento, leads y ventas. Sin embargo, el creciente uso de dispositivos móviles por parte de los internautas ha hecho que las empresas deban adecuar sus contenidos y diseños web. Al respecto Ricardo Mateos, Coordinador de Proyectos & Branding en Fábrica de Soluciones RAK, puntualizó: "Es innegable la importancia que la movilidad tiene hoy en día con el uso de gadgets y smartphones, por ello en temas de tecnología es importante considerar diseños y funcionalidades para los distintos dispositivos electrónicos, haciendo que la experiencia para el usuario (UX) sea integral, sencilla, atractiva e inteligente. Hoy la tendencia ha cambiado: de pensar en únicamente web a pensar en mobile. Ahora los contenidos deben ser más simples, ágiles, optimizando los tiempos de carga. Esto además de garantizar una mejor calidad de diseño UX, es una buena práctica para Google en temas de usabilidad para los internautas". De igual forma, este desarrollo tecnológico ha ocasionado que las necesidades de los usuarios, como conectividad y movilidad, se conviertan en un punto primordial para las empresas y diseñadores de sitios web. Su constante evolución ha hecho que la interacción del internauta crezca y se modifique sustancialmente, haciendo que el surgimiento de nuevas tendencias sea inevitable. Como señala Hugo Herrera, Responsable del Área de Diseño Web/UX en Fábrica de Soluciones RAK: "Desde hace algunos años la tendencia de los diseñadores ha sido apostar a fomentar la interacción usuario-interfaz, haciendo de su experiencia algo más "vivencial". La tecnología ha permitido impulsar este aspecto a través de la realidad virtual, animaciones avanzadas, uso de vídeos y motion graphics, etcétera. Estas animaciones han cobrado importancia porque permiten una interacción mucho más amable con el usuario, ya sea para hacer dinámico el tiempo de espera o para capturar enteramente su atención". Pero con la relevancia que la experiencia del usuario (UX) ha cobrado, los diseñadores han tenido que adecuar sus estrategias en diseño web para no quedarse atrás, y adaptarse a estas nuevas tendencias. Hoy en día tendencias como el Infinite Scrolling o el Diseño plano se han debido adaptar a los nuevos requerimientos tecnológicos y de hábitos de consumo de los internautas, a través de elementos que agilicen la experiencia de navegación de los usuarios. "Aunque, por ejemplo, el Infinite scrolling puede ser una ser una apuesta arriesgada, muchas empresas están apostando por esta tendencia; al aplicar este tipo de diseño las páginas pueden lograr experiencias fluidas y atractivas para el usuario, generando excelentes niveles de interacción. En el caso del diseño plano, aunque se piensa que es una tendencia del pasado, algunos sitios siguen sacando provecho de este tipo de diseño utilizando elementos adicionales, como son ilustraciones, iconografías o el uso de plantillas web, que apoyan al diseño para conseguir una experiencia óptima del usuario. Es aquí donde recae la importancia de la experiencia del usuario, sin importar si es un diseño minimalista o no", puntualizó Ricardo Mateos. Pese a todo, aunque existen estas y otras tendencias en la actualidad, siempre será primordial tener en cuenta las necesidades de cada empresa, y marcar claramente los objetivos de diseño que elijan para sus sitios, tanto comerciales o de servicios. Si bien las tendencias se van adaptando conforme a las necesidades y hábitos de uso de los usuarios, cada sitio debe adecuarlas para hacer llamativo su contenido, haciendo uso de cada una de las posibilidades en estrategias y herramientas de diseño web y UX. "Gracias al desarrollo tecnológico, en la actualidad existen más recursos para las interfaces de usuarios o gráficas (UI), sin embargo, el diseño de interfaz está alejándose de ser solo código, menús, textos o imágenes, convirtiéndose en una mejor experiencia para los usuarios (UX), que hoy exige una interacción más agradable y sencilla. No hay una regla o modelo de cuál es el mejor diseño, sería como decir que todos las empresas y usuarios son iguales, sin embargo, es importante considerar que un diseño responsivo logra ser funcional al representar una inversión accesible y al cumplir la compatibilidad web–mobile, y sobre todo, generar una experiencia al usuario satisfactoria", concluyó Hugo Herrera.



Acerca de fábrica de soluciones RAK

Fábrica de Soluciones RAK es una agencia digital y casa de desarrollo de software especializada en el uso de medios digitales, creatividad y desarrollo de tecnologías de la información, cuyo fin es fabricar soluciones que potencialicen los productos, marcas y servicios de cada uno de sus clientes. Con el respaldo que 13 años de experiencia les han brindado, Fábrica de Soluciones RAK se ha posicionado como una excelente opción para quienes desean CREAR, COMUNICAR, AMPLIFICAR y CONECTAR de una manera eficiente y con resultados positivos.

FUENTE

comunimix.com.mx





Comentarios

Realice su comentario aquí