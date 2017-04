4 cosas que aprendí como Community Manager

Las redes sociales están más en auge que nunca. Por fin las empresas han entendido los beneficios del marketing digital y han comenzado a invertir en él. Incluso, hay compañías que hoy en día invierten 100% de su presupuesto publicitario y de marketing en estrategias online. Sin embargo, no es cuestión de prender la PC y comenzar a escribir. Al igual que todo lo relacionado con comunicación, para ser efectivo, requiere una estrategia. Al tratarse de las redes sociales, que son instantáneas y espontáneas, muchos piensan que no hay que planificar. Pero es un error. La planificación es una de las claves del éxito. Otro punto fundamental es ser detallista para evitar errores y revisar las cosas varias veces antes de publicarlas. A su vez, es importante contratar a profesionales en la materia, y no simplemente a personas activos en las redes sociales. A continuación, quiero compartir con ustedes cuatro cosas que aprendí como Community Manager, que tal vez le puedan interesar: 1. Planificar sin perder la espontaneidad. Los expertos en redes sociales sugieren hacer un cronograma de posts con lo que se va a publicar durante la semana. Esto garantiza una lógica de publicación. También ayuda a tener un discurso coherente. Promueve un diálogo con los usuarios. Sin embargo, también vale la pena revisarlos todos los días antes de que se publiquen para ver si es posible adaptarlos al contexto del día: si llueve, si juega la selección, o si hace demasiado calor, por ejemplo. ¡Que el calendario no venza a la naturalidad de las redes! 2. Evitar el auto "Me Gusta". Sorpresivamente, esta práctica es más común de lo esperado. Se supone que si uno comparte su contenido, es porque está de acuerdo con él. Pero darse un auto "Me Gusta" es como darse besos a sí mismo. A veces sucede cuando uno administra redes desde un administrador comercial, y quiere darle "Me Gusta" desde su perfil personal. Pero hay que estar atentos. ¡No nos tiremos besos frente al espejo!



3. Compartir contenido de otros en su justa medida. Generar contenido original y relevante para tu público suele tomar tiempo. Por momentos hasta puede resultar difícil pensar nuevas ideas creativas. Contenidos que no hayan sido creados aún. Pero los contenidos propios suelen ser más efectivos y los usuarios los valoran más. Inviertan, no se van a arrepentir cuando vean los resultados. 4. Medir es triunfar. Una de las principales ventajas de realizar acciones online es que todo es medible. Utilizando códigos de trakeo (UTMs) es posible seguir la ruta del consumidor: a qué links entró, qué acciones realizó, cuáles fueron los contenidos que más le gustaron. En caso de los marketplaces o sitios de ecommerce, ¡hasta se pueden medir las ventas que generó una acción! Uno estudia para estar preparado y poder comunicar mejor. La práctica ayuda a afianzar esos conocimientos. Permite aprender aún más e identificar qué funciona y que no. Por eso quería compartir con ustedes algunos de mis aprendizajes para que ustedes también estén más preparados para triunfar.



Sobre Medialo Consulting

A través de un equipo multidisciplinario con más de 12 años de experiencia, Medialo Consulting emplea técnicas de storytelling, marketing y comunicación para generar contenidos impactantes que resalten el valor diferencial de cada empresa y deslumbren al consumidor a través de múltiples soportes y formatos en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos e Israel.

Desde su fundación, Medialo Consulting ha trabajado para multinacionales como Pluspetrol, Danone, Merla, y Northland Automation and Services, empresas medianas como Apollo Bank, y start-ups como Darriens, Innovation Experience, Cargou!, The Food Market y First Circle, entre otros.



FUENTE

Laura Vaillard - medialoconsulting.com





