Una nueva forma de relacionarse con el smartphone: Bixby

Se supone que la tecnología hace la vida más fácil, pero a medida que las capacidades de las máquinas tales como teléfonos inteligentes, ordenadores personales, electrodomésticos para el hogar y dispositivos del Internet de las Cosas se hacen más diversas, las interfaces sobre estos dispositivos llegan a ser demasiadas complicadas para que los usuarios aprovechen de muchas de estas funciones de forma conveniente. Últimamente los usuarios están a la merced de los diseñadores de interfaces y con una curva cada vez más inclinada que hace difícil aprender sobre un nuevo dispositivo. Ya que Samsung hace millones de dispositivos, este problema tiene un impacto sobre el núcleo de nuestro negocio.



Samsung tiene una filosofía conceptualmente nueva al problema: en vez de que los humanos aprendan cómo la máquina se relaciona con el mundo (un reflejo de las habilidades de los diseñadores), es la máquina que necesita aprender y adaptarse a nosotros. La interfaz debe ser natural e intuitiva, lo suficiente para aplanar la curva de aprendizaje independientemente del número de funciones que se están agregando. Con este nuevo enfoque, Samsung ha empleado la inteligencia artificial, reforzando los conceptos profundos de aprendizaje al núcleo de nuestros diseños de la interfaz de usuario. Bixby es el resultado en curso de este esfuerzo.



Bixby será una nueva interfaz inteligente sobre nuestros dispositivos. Esencialmente diferente de otros agentes de voz o asistentes en el mercado, Bixby ofrece una experiencia más profunda gracias a la competencia en estas tres propiedades:



Integridad

Bixby podrá soportar casi cada tarea que la aplicación es capaz de realizar usando la interfaz convencional (es decir, mandos por toque). La mayoría de los agentes existentes en la actualidad soportan sólo pocas tareas seleccionadas para una aplicación y por lo tanto confunde a los usuarios sobre lo que funciona o no por mando de voz. La propiedad de integridad de Bixby simplificará la educación del usuario sobre la capacidad del agente, haciendo mucho más predecibles los comportamientos de los agentes.



Conocimiento del Contexto

Al usar una aplicación activada por Bixby, los usuarios podrán convocar a Bixby en cualquier momento, entenderá el contexto, el estado en la actualidad de la aplicación y permitirá que los usuarios efectúen el trabajo en curso de forma continua. Bixby permitirá que los usuarios tengan varios modos de interacciones incluyendo por toque o por voz en cualquier contexto de la aplicación, cualquiera que sientan que es el más confortable e intuitivo. La mayoría de los agentes existentes dictan la modalidad de la interacción y, al cambiar entre los modos, podría comenzar toda la tarea de nuevo desde el principio, perdiendo todo el trabajo en curso, o sencillamente no entiende la intención del usuario.



Tolerancia Cognitiva

Cuando el número de mandos por voz soportados se hace mayor, se le reta cognitivamente a la mayoría de los usuarios para recordar la forma exacta de los mandos de voz. Bixby será lo suficientemente inteligente para entender los mandos con información incompleta y ejecutar la tarea mandada y luego convocará a los usuarios para proporcionar más informaciones y tomar la ejecución de la tarea por pedazos. Esto hace que la interfaz sea mucho más natural y más fácil de usar.



Sabemos que adoptar nuevas formas de relacionarse con sus dispositivos exigirá un cambio en el comportamiento del usuario. La inconveniencia de aprender una nueva interfaz puede causar fricción y forzar que los usuarios regresen a los hábitos antiguos (p. ej. la interfaz táctil). A la vez creemos que la llave al éxito para una nueva interfaz de voz es diseñar un esquema que reduce la fricción y hace que la experiencia sea significativamente más gratificante que la interfaz existente. Por lo tanto, en su núcleo, Bixby ayudará a eliminar la fricción. El mismo simplifica la educación del usuario con nuevas interfaces de voz y hará que el uso de su teléfono sea incluso más continuado e intuitivo.



Otro ejemplo de eliminar la fricción será el botón dedicado a Bixby que se localizará al lado de nuestro próximo dispositivo. La confusión alrededor de activar una interfaz por voz es una barrera que hemos eliminado para hacerlo sentir más fácil y más confortable para dar mandos. Por ejemplo, en lugar de tomar múltiples pasos para hacer una llamada – encender y desbloquear el teléfono, buscar la aplicación telefónica, hacer clic en la barra de contacto para buscar la persona que usted está tentando llamar y presionar el icono del teléfono para comenzar la marcación – usted podrá hacer todos estos pasos con un empuje del botón de Bixby y un mando sencillo.



Ha habido mucha emoción y especulación sobre lo que entregaremos con el lanzamiento del Galaxy S8 más tarde este mes, especialmente debido a los avances en la inteligencia artificial. Tenemos una visión audaz de revolucionar la interfaz hombre a máquina, pero esa visión no se realizaría de noche a la mañana. La ambición toma tiempo.



Bixby será nuestro primer paso en la jornada para abrir nuevos caminos de relacionamiento con su teléfono. En el lanzamiento del Galaxy S8, unos subconjuntos de aplicaciones preinstaladas serán activadas por Bixby y continuarán expandiéndose al pasar del tiempo. Nuestro plan es eventualmente liberar una herramienta (en SDK) para permitir a los desarrolladores de terceros que hagan fácilmente sus aplicaciones y servicios activados por Bixby.



Comenzando con nuestros teléfonos inteligentes, Bixby se aplicará paulatinamente en todos nuestros electrodomésticos. En el futuro usted podría controlar su aire acondicionado o TV a través de Bixby. De igual manera, Bixby se implementará en la nube, siempre que un dispositivo tenga una conexión a Internet y un circuito electrónico sencillo para recibir las entradas de voz, podrá conectarse con Bixby. Creemos que Bixby evolucionará de una interface de teléfono inteligente a una herramienta para su vida.



Bixby está en el corazón de nuestra evolución de software y servicios como una empresa. Estamos fundamental y conceptualmente cambiando nuestra actitud hacia el software, los servicios y trabajando duro sobre la innovación por todos los aspectos de nuestro ecosistema móvil. Nuestra inversión en los recursos de ingeniería habla por sí sólo – tenemos miles de desarrolladores de software apoyando este esfuerzo. Innovar en software y servicios permite las oportunidades para la creatividad y la capacidad de construir nuevas experiencias desde el principio. Con la inversión continua procedente de Samsung sobre la inteligencia artificial, la posibilidad de lo que Bixby puede llegar a ser es infinita.







Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y moldea el futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La compañía está redefiniendo el mundo de los televisores, teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles, tabletas, aparatos digitales, sistemas de red y soluciones de semiconductores y LED.

FUENTE

samsung.com





Comentarios

Realice su comentario aquí