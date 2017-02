Ideas para hacer más seguras tus compras por internet

Las transacciones comerciales, a través, de internet avanzan a la par del desarrollo de las tecnologías digitales. Conforme aparecen nuevas aplicaciones e innovaciones en general, crecen tanto el número de usuarios como la cantidad de compras que se realizan desde los dispositivos electrónicos. Pero, al mismo tiempo, aumenta la preocupación por enfrentar fraudes y estafas al efectuar transacciones de manera virtual. María Carolina Rojas, gerente de operaciones de Linio Venezuela, nos explica de qué se trata este tipo de delito. El fraude consiste en una transacción que realiza un cliente usando la identidad de otro para adquirir un bien, sin estar autorizado para realizarla, esta modalidad de robo está estrechamente relacionada con la estafa. Con respecto a los tipos de fraude más frecuentes en el e-commerce, Rojas explica que es muy común cuando un usuario usa la tarjeta de crédito de alguien más, se crea una nueva cuenta con el nombre de tarjetahabiente y realiza la compra haciéndose pasar por la otra persona. Precaución y sentido común En cuanto al phishing o fraude financiero, la experta enfatiza que siempre ocurre, a través del correo electrónico, donde se intenta obtener los datos bancarios, identificación personal y contraseñas de cuentas bancarias de un usuario, para hacer una transacción electrónica que involucre dinero. El método más común es el envío de información engañosa, como hacer creer que ha ganado algún premio, y para conseguirlo debe pasar sus datos personales. Un creciente número de fraudes por internet se producen cuando los usuarios visitan páginas o hacen clic en enlaces de apariencia inocente, pero vinculadas a cibercriminales, o cuando recibe emails que parecen inofensivos y no son filtrados como spam, agregó.



De acuerdo con Rojas, éste último es uno de los errores más comunes entre los usuarios e-commerce, porque terminan compartiendo información sensible a través de su celular o por medio de su correo electrónico, corriendo el riesgo que la aplicación no esté encriptada y sea muy vulnerable para que terceros accedan a su contenido. Esto puede concluir en una usurpación de identidad o Account takeover, que ocurre cuando un usuario tiene la información de un cliente real, controla la información de sus cuentas y logra hacer transacciones no autorizadas. Otra de las consecuencias sería el clean fraud, es más el robo de una tarjeta de crédito. Los criminales hacen las compras impersonalizando las tarjetas de crédito reales, con la adquisición de información exacta de data personal. "Como resultado, las transacciones resultan válidas y no son detectadas por los sistemas antifraudes", asevera la gerente de operaciones de Linio. Claves para no ser una víctima más Ahora bien, tomando en cuenta todas estas modalidades de fraudes y estafas electrónicas, ¿Cómo podemos protegernos? María Carolina Rojas aconseja lo siguiente:

• No comparta información sensible por correo electrónico, ni celular, al menos que tenga la garantía que la aplicación se encuentre encriptada.

• Si dejó su tarjeta de crédito en algún local junto con su cédula de identidad, o se dio cuenta que se perdió, inmediatamente reporte al su operador bancario para que haga el bloqueo de la misma.

• Comprar en páginas con buena reputación y que sean reconocidas, tal como Linio.com.ve.

• Verifique que el sitio cuenta con un aplicativo de pago para tarjetas de crédito o débito, avalado por un operador bancario reconocido.

• Revise que la página cuenta con un software de antifraude y utilice una conexión a internet segura.





