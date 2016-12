02/12/2016

Fintech asiática ofrece capital a las pymes argentinas para impulsar su crecimiento en menos de 24 hrs

First Circle facilita el acceso a préstamos a corto plazo para pymes con financiación rápida y fácil. Permite que las pymes den un gran giro a su negocio en tres simples pasos. Pone a disposición de los empresarios los fondos aprobados en menos de 24 hrs. Buenos Aires, ARGENTINA –Para crear una pyme o expandir su negocio es fundamental acceder a un capital de trabajo. Tradicionalmente, cuando las pymes buscan financiarse con entidades bancarias se encuentran con procesos de aplicación largos, muy burocráticos e ineficientes. First Circle, brinda una solución a esta problemática al ofrecer capital de trabajo de manera rápida y fácil. Mediante una novedosa herramienta web, ofrece procesos de aplicación que duran menos de 24 hs, convirtiéndose en la mejor alternativa para las empresas. Además, trabaja junto con las plataformas de e-commerce más grandes de la región para facilitar el acceso a crédito a las empresas que venden online. En tres simples pasos, el comerciante puede aplicar y tener acceso al crédito. • Basta con ingresar a la página de First Circle con el número de CUIT, indicar cuánto dinero necesita, por cuánto tiempo y con qué objetivo.



• Con esa información se analizan datos como volumen de ventas y el historial de crédito, y el solicitante recibe una respuesta y el dinero en menos de 24 hs.



• Los calendarios de pago son flexibles en base a las capacidades de cada empresa y la naturaleza de cada negocio. Creciendo juntos First Circle inició sus operaciones en el mercado asiático. Luego de varias temporadas exitosas, decidió expandirse al mercado Latinoamericano. La empresa cerró una inversión de equity de más de U$D 2,5 millones y desde 2016, ayuda a potenciar los negocios de pymes en la Argentina, el primer país con operaciones de la región. "Decidimos comenzar por Argentina dado que es el país emergente con mayor nivel de penetración de e-commerce y mayor déficit de financiación para pymes", comentó Jorrit Koop, Co-fundador de First Circle. "Es un negocio basado en la confianza, que busca revolucionar el financiamiento de negocios para que las pymes en crecimiento en la Argentina alcancen su máximo potencial", continuó. Una de las claves del éxito de First Circle ha sido la alianza que ha consolidado con las principales plataformas de e-commerce. En Asia, por ejemplo, se asoció con dos de las principales plataformas locales, como Zalora y Lazada (esta última adquirida por Alibaba, la plataforma e-commerce más grande del mundo, en 2016). Mientras que, en Argentina, provee financiación a los vendedores de dos grandes plataformas regionales, así como también a los socios de las principales cámaras de comercios del país. "Para 2017, nuestro objetivo es trabajar en conjunto con más de 100 empresas y con préstamos de hasta AR$1,5 millones", aseguró Koop. "En los próximos años, esperamos expandirnos a otros países a fin de potenciar el ecosistema pyme de la región", finalizó. Sobre First Circle

Fundada hace dos años por Patrick Lynch y Jorrit Koop, anteriormente de Morgan Stanley, y Tony Ennis, First Circle se centra en proporcionar capital de trabajo a corto plazo entre las pequeñas y medianas empresas (PyME) en Asia y Latinoamérca.





