La navegación al siguiente nivel gracias a Samsung Internet 13.0

Las nuevas funciones de privacidad y seguridad brindan a los usuarios más control para navegar libremente con verdadera tranquilidad

SEÚL, COREA - 2 de diciembre de 2020 – Samsung Electronics Co., Ltd. anunció hoy una nueva actualización del Samsung Internet, su navegador web rápido, fácil y confiable. Samsung Internet 13.0 introduce una serie de nuevas funciones y mejoras diseñadas para ofrecerles a los usuarios una experiencia de navegación mejor y más segura.

"En Samsung, estamos siempre optimizando nuestros productos y servicios para ofrecer la mejor experiencia a nuestros usuarios", dijo Du Kim, Vicepresidente y Líder del Grupo de I&D Web y Negocios de Comunicaciones Móviles de Samsung Electronics. "Nuestras vidas se viven cada vez más en línea a medida que las personas intentan mantenerse informadas y conectadas, así que quisiéramos que fuera más fácil para todos disfrutar de lo mejor que la Internet tiene para ofrecer con tranquilidad al saber que pueden contar con nosotros para mantenerlos seguros".

Protegiéndole de miradas curiosas

Actualmente, se ha vuelto difícil saber en qué sitio web puede confiarse. Samsung Internet 13.0 ofrece una nueva UI de solicitud de permiso, que mostrará un mensaje de advertencia caso un sitio web parezca malicioso y esté intentando engañar a los usuarios para que permitan notificaciones. Y como sabemos cuánto significa la privacidad para nuestros usuarios, el Modo Secreto les permite borrar automáticamente el historial de navegación tan pronto como se cierren todas las pestañas del Modo Secreto. También se mostrará un nuevo ícono de Modo Secreto en la barra de direcciones como parte de la actualización de Samsung Internet 13.0, para que sea más fácil saber cuándo esté encendido. Para obtener más información sobre el Modo Secreto, consulte la nueva sección Acerca del Modo Secreto.

Una mejor experiencia de usuario

Hemos introducido una serie de nuevas funciones y mejoras para que el navegador Samsung Internet sea aún más fácil de usar:

• Ahora puede usar el Modo de Alto Contraste con el Modo Oscuro activado para hacer que las fuentes y otros componentes se destaquen aún más.

• Samsung Internet 13.0 también presenta una barra de aplicaciones expandible para menús, como marcadores, páginas guardadas, historial y descargas.

• Obtenga más espacio en la pantalla ocultando la barra de estado, para sumergirse en el contenido que está navegando.

• Cuando vea un video en pantalla completa con el Asistente de Video, póngalo en pausa al tocar dos veces en el centro de la pantalla.

• Edite fácilmente el título de sus marcadores para que sean más fáciles de reconocer y buscar.



API de extensión para desarrolladores

Los nuevos módulos de Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) ahora están disponibles para Samsung Internet 13.0, que incluyen WebRequest, Proxy, Cookies, Types, History, Alarms, Privacy, Notifications, Permissions, Idle y Management. Los desarrolladores pueden utilizar estas APIs para crear extensiones y ponerse en contacto con el equipo del navegador Samsung Internet para validar, aprobar y agregar su extensión al navegador. Para obtener más detalles, por favor, visite: https://developer.samsung.com/internet/android/extensions-dev-overview.html

Si ya es usuario de Samsung Internet, recibirá una notificación que le indicará que hay una nueva versión disponible. También puede descargar la última versión del navegador Samsung Internet en Google Play Store o Galaxy Store.

About Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspires the world and shapes the future with transformative ideas and technologies. The company is redefining the worlds of TVs, smartphones, wearable devices, tablets, digital appliances, network systems and memory, system LSI, foundry and LED solutions.