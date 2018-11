Falta poco para las vacaciones de fin de año... Tenga en cuenta estos tips de ahorro

Dejar la preparación de las vacaciones para lo último suele ser una de las causas por las cuales se incurren en gastos innecesarios a la hora de concretar un plan de viaje. El desembolso que implican las vacaciones familiares no debería sobrepasar su presupuesto, cuando las planea adecuadamente y con tiempo.

Estos consejos prácticos que recomienda Finanzas Prácticas, el programa de educación financiera de Visa, puede ayudarle a ahorrar y a evitar un endeudamiento innecesario, haciendo que sus vacaciones se realicen dentro de un marco financiero saludable y su bolsillo no sea vea seriamente impactado, una vez se terminen.

• Proyecte su presupuesto. Esto lo ayudará a saber cuánto puede invertir en sus vacaciones. Parece simple, pero a veces éste punto se obvia, siendo precisamente la base para no despilfarrar su dinero.

Si ya sabe cuál será la cantidad que puede emplear:

• Investigue a qué lugares le gustaría ir con su familia. La información cambia la perspectiva de cualquier proyecto. Actualmente existe una valiosa fuente de información al alcance de todos: Internet. Existen múltiples páginas de agencias de viajes y destinos turísticos que pueden ayudarle a tomar una decisión con la oportunidad de comparar ofertas y precios.

¿Cómo puede empezar a ahorrar?

• Reserve con anticipación. El mejor tiempo para reservar es 11 meses antes. Así tendrá la comodidad para escoger libremente los mejores lugares y habitaciones. Y si su destino es la playa, no dude en levantar el teléfono o hacer doble clic para apartar sus lugares oportunamente.



• Contemple la opción de adquirir un paquete. Las agencias de viajes ofrecen paquetes donde incluyen servicios como traslado, ya sea aéreo o terrestre, hospedaje y comida. Como usuario obtiene la ventaja de ahorro de tiempo y ofertas.



• Compre vuelos baratos. El precio de su boleto puede incrementar hasta un 100% según la compañía donde decida comprarlo. La razón: el horario. Generalmente los vuelos más baratos que ofrecen las aerolíneas son los que están entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde.



• Viajar en auto propio es lo más barato, cuando decide viajar en familia. No olvide hacer el cálculo aproximado de todos los gastos como: costo total de los peajes de ida y regreso, gasto de gasolina, revisión de vehículo, kilometraje de la ruta y tiempo aproximado del viaje.



• Identifique lugares económicos. Por ejemplo, si desea pasar sus vacaciones en el mar puede buscar una playa que no sea tan visitada o algún pueblo donde los complejos turísticos ofrezcan ofertas especiales.

Si pensaba que para salir de vacaciones era obligatorio quedar endeudado o que no había más remedio que gastar sin límites, estos consejos le demuestran que una buena planificación, donde haga una comparación de precios y, sobre todo, esté bien informado, hace la gran diferencia.