Así se conectan los electrodomésticos, entre ellos y para ti

Electrodomésticos que entran en acción tan pronto como llega a casa La tecnología Group Control by Automation de Samsung permite que los dispositivos compatibles funcionen esencialmente por sí solos, y comiencen a trabajar automáticamente tan pronto como un usuario entre o salga de su hogar. La tecnología, que está disponible en más de 370 dispositivos compatibles con SmartThings, detecta cuándo los usuarios ingresan o salen de su hogar a través de señales de GPS desde su dispositivo móvil y utiliza una IA avanzada para analizar los patrones de uso de los dispositivos conectados. El sistema puede configurarse para encender automáticamente los televisores, el aire acondicionado, la aspiradora robot, las luces o los electrodomésticos de un hogar de acuerdo con las preferencias de los usuarios, lo que significa que los usuarios ya no tendrán que encender manualmente cada electrodoméstico que deseen usar cuando llegan a casa. Tan pronto como se cruza la puerta, el sistema activará y optimizará los dispositivos que usa para que no tenga que hacerlo. Diseñado para atender a varios usuarios El sistema permite que los dispositivos del hogar ajusten automáticamente su configuración según los patrones de uso de cada miembro de la familia. Esto significa que, por ejemplo, cuando un estudiante llega a casa de la escuela todos los días, la configuración del aire acondicionado, la televisión y la iluminación se ajustará automáticamente a sus preferencias, y se reconfigurará cuando sus padres lleguen a casa del trabajo. Entonces, cuando el estudiante llega a casa, el aire acondicionado se ajusta automáticamente a 25 °C y el televisor cambia a un canal para niños; cuando sus padres regresan, la temperatura se ajusta a su configuración preferida y el televisor cambia al canal que, por lo general, sintonizan en ese horario.



Si los padres han configurado un dispositivo, como un aspirador de robot, para que se encienda tan pronto como lleguen a casa, se activará automáticamente, sin la necesidad de un comando de voz, aunque los dispositivos de control de grupo por automatización también admiten comandos de voz. Además, si hay dos usuarios en la casa y uno sale, la configuración de los dispositivos conectados se ajustará en función de las preferencias del usuario que se quedó. El sistema también elimina la necesidad de preocuparse por dejar accidentalmente un dispositivo en funcionamiento al salir de su casa, ya que la función de rastreo GPS de los dispositivos le permite apagar automáticamente o cambiar al modo de espera tan pronto como salga por la puerta. I A + IoT = Más formas de agilizar su día La mejora de la tecnología IoT de Samsung con integración de GPS e inteligencia artificial ofrece formas convenientes para que los usuarios simplifiquen una amplia gama de tareas domésticas. Por ejemplo, si, después de un duro día de trabajo, no está seguro de lo que le gustaría ver en la televisión, la tecnología de inteligencia artificial puede recomendar un canal según el tipo de contenido que se suele ver en su hogar en ese horario, de modo que pueda recostarse y relajarse. Cuando llegue el momento de comenzar a preparar la cena, simplemente al presionar el botón de comando de voz en el control remoto de su TV, podrá optimizar la preparación de la cena pidiendo al televisor que muestre el contenido del refrigerador conectado. Incluso puede emitir comandos de voz para buscar elementos en el refrigerador, buscar recetas, verificar el progreso de cocción en el horno, y más.



Las últimas innovaciones inteligentes de la compañía, que abarcan televisores, aparatos de aire acondicionado, electrodomésticos de cocina e iluminación, entre otros, ofrecen un nivel de conveniencia e integración que solo Samsung, con sus profundos conocimientos en estas y otras categorías de productos, incluidos chipsets y smartphones, puede ofrecer.

Todos los dispositivos están disponibles ahora, y están conectados por la nueva tecnología Group Control by Automation de la empresa, que permite a los usuarios administrar cómodamente una amplia gama de dispositivos IoT a la vez. Cada uno de los dispositivos también ofrece un nivel de personalización que puede ayudar a los usuarios a simplificar todo, desde administrar las tareas del hogar hasta disfrutar de su entretenimiento favorito.



