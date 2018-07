Una mirada al futuro: votaciones digitales

Existen muchos sistemas de votación que a lo largo de la historia han servido para tomar decisiones importantes en una empresa, institución o inclusive un país entero. Aunque ha sido una manera sencilla para conocer la opinión de todos los asistentes, los resultados nos siempre son fidedignos, tan solo basta con echar un vistazo al historial de fraudes electorales que algunas naciones han tenido que afrontar. "En periodos de votaciones, juicios legales o en decisiones de congresos tan importantes como el G8, tener la certeza de que los acuerdos se respetan al pie de la letra es indispensable, pues se discuten temas muy serios que afectan a terceros si no son llevados de la mejor manera" menciona, Rafael Vazquez, Director General de ERA Telecomunicaciones, "muchas empresas han comenzado a usar la tecnología como un aliado para agilizar sus procesos de votación, pero también para evitar manipulaciones o fallas durante los resultados".



Debido a esto, se han comenzado a implementar sistemas de votaciones digitales donde el respaldo de la información y la seguridad en cada decisión tienen mínimas posibilidades de ser alterados. Esto ya no es solo un tema de innovación y comodidad, también de protección de la información, aún más cuando el número de votantes es elevado.



"En Latinoamérica, por ejemplo, los congresos son multipartidistas, es muy común encontrar la representación de hasta diez partidos diferentes en una sola sala de votación. Algunos sistemas como DICENTIS Multimedia permite agrupar a estos partidos y conocer cómo vota cada uno de ellos, con funciones digitales como la lista de participantes o la identificación de asiento", afirma, Gerardo Hernández, Especialista en Línea de Audio de Bosch.

Los sistemas de votación digital agilizan los procesos en cualquier toma de decisión pues a través de innovadoras plataformas pueden hacer conteos de manera inmediata, evitando el uso indiscriminado de papelería, exhaustivos conteos y graficas que pueden no ser claras.



"En un caso de éxito con ERA Telecomunicaciones, Bosch implementó DICENTIS Multimedia en el Tribunal Superior de Justicia de Jalisco. Ellos tenían una gran problemática porque tardaban 45 minutos en registrar cada voto que realizaban, pero con esta tecnología en uso redujeron el tiempo a solo 5 minutos", señala Gerardo Hernández. Aunque podría pensarse que hablar de sistemas de seguridad en las votaciones podría significar dificultad de operación, la tecnología también ha permitido que se faciliten los procesos con dispositivos de votación tan sencillos como tocar un botón. De esta forma los votos son contabilizados desde una plataforma digital, así el votante solo tendría que ocuparse de tomar la mejor decisión. Con todo, aún cuando el dispositivo de votación sea fácil de operar, esto no debe traducirse en un sistema vulnerable a la manipulación. "El tema más sensible en los congresos actualmente es poder garantizar y asegurar que la persona que está votando está, primero, físicamente en el lugar y, segundo, que su votación fue desplegada correctamente", añadió el especialista en Línea de Audio de Bosch. Aunque los riesgos de manipulación de votos parecen incrementarse con el desarrollo tecnológico, también lo han hecho las formas de resguardar la información a través de diversos niveles de seguridad, como la identificación de personas y la encriptación de datos. Así, el uso de votaciones digitales se ha traducido en una garantía de protección, pero también de eficiencia en la contabilización y análisis de los resultados. "La nueva era tecnológica está sucediendo, los sistemas de votación de las empresas, instituciones y naciones comienzan a ser obsoletas. Quizás sea hora de afrontar el futuro y comenzar a implementar tecnologías innovadoras para tomar decisiones más sensatas, ampliar nuestra visión al futuro" finalizó Rafael Vásquez, Director General de ERA Telecomunicaciones. Artículo relacionado: Propuesta para mantener segura la información en un sitio de conferencia.







Acerca de ERA Telecomunicaciones



ERA Telecomunicaciones ayuda a las empresas a crear, innovar, diseñar e implementar redes de alto rendimiento y confiabilidad, ya sea alámbricas o inalámbricas. En ERA, fortalecemos día a día nuestra oferta con productos y servicios de alta calidad que permitan a nuestros clientes soportar la evolución constante de las redes y telecomunicaciones. Con más de 15 años de experiencia, nuestros consultores e ingenieros son especialistas en soluciones de datos, voz, video e iluminación inteligente, y están capacitados para ayudar a nuestros clientes a evaluar su entorno actual y determinar, diseñar e implementar las soluciones requeridas, adecuándonos a las necesidades y objetivos únicos, tanto actuales como futuros.







Acerca de DICENTIS Multimedia de Bosch



Grupo Bosch es líder mundial en proveedor de tecnología y servicios y una de las principales compañías en la Internet de las cosas. Su sistema de conferencias DICENTIS busca revolucionar el modo de comunicarse de manera inteligente, utilizando la arquitectura exclusiva de redes multimedia OMNEO basada en IP, desarrollada por Bosch.

DICENTIS busca mejorar la experiencia de la reunión para todos los participantes con sus cuatro nuevas unidades de conferencia, que pueden abarcar todas las áreas de aplicación posibles con su completa gama de funciones: debate, debate dual, identificación, identificación dual, votación, votación dual, selección de idioma, selección de idioma dual, lista de participantes, transmisión de vídeo en directo, aplicaciones de terceros, visualización de documentos, acceso a Internet y visualización de presentaciones.El Sistema DICENTIS informa, impresiona e inspira a todos sus usuarios.



FUENTE

eratelecomunicaciones.com





Comentarios

Realice su comentario aquí