05/07/2018

Mitos sobre el ejercicio y la salud: es importante no hacer caso a todo lo que se lee o escucha

La nutricionista Roymar Narvaez recomienda hablar con el médico u otro profesional de la salud, para hacer cambios saludables en la vida diaria. El ejercicio y la alimentación son de gran importancia para el bienestar de las personas. Sin embargo, existen tantos mitos sobre este tema, que resulta muchas veces difícil saber qué creer o hacer, para mantener un estilo de vida sano que incluya no sólo una dieta adecuada sino también la práctica regular de actividad física. Roymar Nárvaez, nutricionista de la cadena de gimnasios Gold's Gym, desmitificó algunas de esas creencias e indicó que lo más recomendable, ante cualquier duda, es hablar con el médico u otro profesional de la salud, para obtener consejos que permitan hacer cambios saludables en la vida diaria. Uno de los errores cometidos por esas falsas ideas es no comer frutas después de las 4 de la tarde por creer que engordan. Nárvaez señaló que las calorías ingeridas y la energía consumida durante el día se encuentran directamente relacionadas. Por ello, si el consumo calórico es mayor a la energía que se gasta, ese exceso se va a transformar en grasa. Por lo tanto, "el comerse una fruta en la noche no va a hacer ni que ganes ni que pierdas peso, eso va a depender del balance calórico que hayas tenido durante todo el día", explicó la especialista en nutrición. Tampoco es cierto que la comida alta en grasas deba eliminarse, ya que el cuerpo requiere de la sustancia orgánica para funcionar correctamente. "Son las grasas trans y saturadas aquellas que pueden considerarse perjudiciales para la salud", señaló. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda limitar su consumo a menos de 2,2 gramos por día. Roymar Nárvaez propone sustituirlas por aceite de oliva, de maíz, y de soya; los aguacates, almendras, nueces y maní también forman parte de la ecuación. Saltarse la cena adelgaza y los lácteos engordan Otras creencias que se han hecho muy populares son la de saltarse la cena para adelgazar y que los lácteos engordan. La nutricionista de la cadena de bienestar integral, aseguró que ninguno es cierto. "Omitir la cena sólo provocará un déficit de calorías que el cuerpo tratará de compensar, almacenando más grasa para emplearla como energía. La recomendación es ingerir una comida sana, encontrando un equilibrio entre la grasa consumida y la energía que se gastará. Proteínas, provenientes de carnes magras, y ensaladas son la opción ideal para cenar", indicó. Con respecto a la leche y sus derivados, señaló que son alimentos con mucha fuente de proteínas y aminoácidos que favorecen el crecimiento muscular". Por ello, aconsejó consumir leche descremada, ya que favorece el entrenamiento físico gracias a su aporte de vitaminas y carbohidratos. Ingerir desayuno, almuerzo y cena, además de dos meriendas saludables a media mañana y a media tarde, son otra de las recomendaciones de la nutricionista para mejorar la alimentación y condición física, además de contar con un plan de nutrición personalizado, que dependa de las mediciones y condición corporal de cada persona, como el que ofrecen los especialista en el área de la cadena fitness. Para conocer más sobre este tema, actividades, planes y programas de entrenamiento físico pueden acercarse a las sedes de Gold's Gym.

