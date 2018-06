Innovación en espacios y dispositivos para emprendedores y empresas: el Co-Working

Buenos Aires, junio de 2018 - Desde principio de esta década se han masificado y profesionalizado los espacios de Co-Working en Argentina. Las necesidades cambiantes del mercado y el boom de emprendedores y start-ups pusieron a estos espacios en el centro del juego. Existen cerca de 20.000 sitios de este estilo en todo el mundo que en conjunto mueven USD 5.200 millones por año. Solo en Buenos Aires ya hay más de 120 compañías que ofrecen distintos tipos de servicios, pero con un mismo fin: crear espacios de sinergia que permitan el crecimiento y desarrollo de emprendedores, nuevas empresas o empresas ya consolidadas en el mercado, otorgándoles comodidad en espacios de trabajo y salas de reuniones equipadas, salas de recreación y servicios de entretenimiento para el "after office". El cambio de paradigma pone al descubierto nuevas necesidades. Para abordar las múltiples dimensiones disponibles, se requiere un hardware que se adapte de manera fácil y práctica a los cambios dinámicos de espacio. Las herramientas para trabajar no están solamente en un determinado ambiente que ata a un único lugar y horario. Las compañías más grandes de este rubro cuentan con por lo menos 1000 socios. En este marco los individuos buscan no solo potenciarse mutuamente, sino, además, encontrar una situación proclive a la reflexión. Genius se presenta como un agente fundamental en este proceso ya que cuenta con productos pensados para facilitar y mejorar la vida laboral de todo tipo de usuarios, adaptándose a sus necesidades. De esta forma, aparece el concepto de Smart Genius. Esta aplicación convierte a la mayoría de los dispositivos de Genius en inteligentes. En este sentido, permite al usuario personalizar el teclado y el mouse creando distintos perfiles, teclas de rápido acceso, ahorrando tiempo y mejorando su productividad.



El combo inalámbrico e inteligente SlimStar 8008 incluye un teclado silencioso y suave, a prueba de polvo, con 12 teclas de función para personalizar las aplicaciones favoritas, mejorando tiempos y productividad, y un mouse de diseño elegante y moderno capaz de trabajar sobre cualquier superficie, incluyendo vidrio, cuero, o incluso tela de jean. También es importante para el usuario la duración de la batería: una carga completa puede durar hasta 180 días. Genius dispone de otro de sus dispositivos como aliado conveniente para los miembros activos de estas comunidades que buscan la concentración a través de la música: los auriculares HS-940BT. Están hechos con material de amortiguación que reducen la distorsión. Además, cuentan con emparejamiento rápido (bluetooth 4.0), hasta 30 metros de alcance, energía para una prolongada autonomía y su vincha y orejeras son ajustables y de alto confort. Este equipo además cuenta con un micrófono incorporado que permite responder y cortar llamadas con tan solo un botón. Por último, el Lápiz Táctil Genius, suave y preciso, convierte las pantallas de tablets y smartphones a papel, permitiendo tomar nota de ideas que surgen cada día o comunicarse con colegas. El diseño retráctil proporciona protección adicional a la punta del lápiz y un fácil inicio sin enlaces adicionales. Además, es compatible con el puerto de carga USB estándar, y viene en una amplia gama de colores: negro, rosa oro, plateado, gris hierro y dorado. Las nuevas circunstancias exigen que los usuarios complementen los elementos que les son facilitados en estos espacios. Necesitan contar con dispositivos que transformen verdaderamente su experiencia laboral. Acerca de Genius Genius es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de dispositivos periféricos de computación y productos mobile. Entre los primeros se incluyen, mouse, teclados, parlantes, auriculares y cámaras web. Dentro de los accesorios tech se encuentran parlantes y auriculares BT y power banks entre otros. Fundada por KYE Systems Corp. en 1983, la compañía cuenta con una oficina central en Taiwán y presencia a nivel internacional.

